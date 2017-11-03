Оборотная сторона НЭПа

Концептуал СМИ Экономика и политическая борьба в СССР

Её ввели в Советской России весной 1921 года по предложению Ленина, чтобы вывести страну из того кризиса, в который завёл её «военный коммунизм» с изъятием у крестьян всех «излишков», с запретом торговли, заменённой распределением.

Руководство страны полагало, что НЭП за год-полтора выправит положение, а тем временем в Европе победит пролетарская революция. Она-то благодаря мощной промышленности Германии и спасёт положение. Приведёт к процветанию. К социализму.

Миновало почти три года, но мировая революция так и не началась. Тогда же стало понятным и иное. НЭП обернулся всего лишь свободой для нэпманов, новой буржуазии, торговать женским бельём да открывать кафе, рестораны. Для зажиточных крестьян — продавать свой хлеб по любой цене, даже явно завышенной. И ещё — застывшими фабриками и заводами. Миллионами безработных, миллионами крестьян, уходивших в города на поиски заработка.

Так, НЭП — новая экономическая политика — обернулся НЭПом другим — новой эксплуатацией пролетариата.

Вот тогда-то на вершине власти и началась борьба. Левого Троцкого — против правых Зиновьева и Каменева, правых Бухарина и Рыкова — против ставших левыми Зиновьева и Каменева. Борьба за право осуществить свой собственный план выхода из кризиса, а заодно и за власть. Личную. Безграничную.

Мировая война заставила царскую Россию, впрочем, как и все воюющие страны, ввести нормированное снабжение населения продуктами питания. После Октябрьской революции большевики-утописты сочли, что тем создана идеальная возможность для мгновенного прыжка в… коммунизм.

Запретили торговлю. Всю. Ввели продразвёрстку — принудительное изъятие у крестьян «излишков». Полученное в деревне таким образом продовольствие стали распределять в городах пайками. Бесплатно. Как и ширпотреб, который всё ещё оставался на национализированных оптовых складах. Сделали бесплатными жильё, коммунальные услуги, медицинское обслуживание, ясли и детские сады, среднее и высшее образование, проезд на всех видах транспорта.

Такая политика и получила название «военный коммунизм».

Однако страна не выдержала эксперимента. Оказалась на грани полного краха. И тогда весной 1921 года по предложению Ленина перешли к НЭПу — к новой экономической политике, объявленной всего лишь временным отступлением от уже завоёванных позиций. До победы мировой революции, которая должна была наступить непременно и очень скоро.

Восстановили в правах торговлю: для крестьян, отменив продразвёрстку, заменённую обычными налогами, для горожан, позволив тем, кто сохранил средства, открыть магазины, кафе, рестораны. Прежнюю натуральную оплату труда заменили денежной. Начали восстанавливать лёгкую промышленность, а тяжёлую и добывающую решили передать в концессии иностранным фирмам, понадеявшись на инвестиции.

…Миновало два года, но мировая революция почему-то не начиналась. И все проблемы экономики теперь приходилось решать самим, к чему советское руководство оказалось не готово.

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