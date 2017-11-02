Новости Украины и Новороссии 02 ноября 2017

Генеральная прокуратура Украины располагает данными о выведении должностными лицами ГП «Укроборонпром» 200 млн гривен со счетов госконцерна.

Об этом заявил глава ГПУ Юрий Луценко на брифинге в Киеве 1 ноября.

«Мы обоснованно подозреваем, что должностные лица этого госпредприятия через уже установленную следствием фиктивную структуру вывели 200 миллионов оборонного бюджета», — заявил генпрокурор.

По словам Луценко, 27 октября ГПУ и Государственная фискальная служба провели обыски на одном из предприятий концерна, «несмотря на серьезное сопротивление».

В пресс-релизе Генпрокуратуры, распространенном вечером в среду, 1 ноября, сказано, что Следственное управление ГФС под процессуальным руководством ГПУ расследует растрату 198 млн гривен должностными лицами дочерней компании «Укрспецэкспорт» «Спецтехноэкспорт». Им инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства были проведены обыски в помещениях компании, а также по месту жительства директора и бухгалтера предприятия. Во время обыска у директора «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула были изъяты 120 тыс. долларов.

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