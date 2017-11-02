Новости Украины и Новороссии 02 ноября 2017
- 08:58 За каждым мы придём: нацисты сделали заявление в Соломенском суде Киева.
- 02:00 Из оборонного бюджета Украины украли 200 миллионов.
- Вчера 23:49 Саакашвили назвал «заказчиков» задержания сына Авакова.
- Вчера 22:51 СРОЧНО: Суд избрал меру пресечения для сына Авакова.
- Вчера 22:21 «У нас будут уважать права человека?» — защиту Авакова возмутил сам факт дела против него.
За каждым мы придём: нацисты сделали заявление в Соломенском суде Киева
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Из оборонного бюджета Украины украли 200 миллионов
Генеральная прокуратура Украины располагает данными о выведении должностными лицами ГП «Укроборонпром» 200 млн гривен со счетов госконцерна.
Об этом заявил глава ГПУ Юрий Луценко на брифинге в Киеве 1 ноября.
«Мы обоснованно подозреваем, что должностные лица этого госпредприятия через уже установленную следствием фиктивную структуру вывели 200 миллионов оборонного бюджета», — заявил генпрокурор.
По словам Луценко, 27 октября ГПУ и Государственная фискальная служба провели обыски на одном из предприятий концерна, «несмотря на серьезное сопротивление».
В пресс-релизе Генпрокуратуры, распространенном вечером в среду, 1 ноября, сказано, что Следственное управление ГФС под процессуальным руководством ГПУ расследует растрату 198 млн гривен должностными лицами дочерней компании «Укрспецэкспорт» «Спецтехноэкспорт». Им инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства были проведены обыски в помещениях компании, а также по месту жительства директора и бухгалтера предприятия. Во время обыска у директора «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула были изъяты 120 тыс. долларов.
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Саакашвили назвал «заказчиков» задержания сына Авакова
Лидер партии «Рух нових сил» и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что приказ задержать сына министра МВД Арсена Авакова дал лично Порошенко.
Саакашвили считает, что такой приказ президента поступил лично главе САП Назару Холодницкому. По его словам, заявление спикера Авакова показывает, что «он испугался и готов прийти к Порошенко с повинной».
Также экс-губернатор ответил на обвинения Антона Геращенко в том, что именно Саакашвили стоит за задержанием Александра Авакова.
«Слишком мелкая фигура Аваков, чтобы я ему мстил, мой враг — олигархат Украины», — заключил политик.
Напомним, что сына главы МВД Украины Александра Авакова задержали во вторник, 31 октября. Следственные действия проходят в рамках расследования так называемого дела о рюкзаках.
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СРОЧНО: Суд избрал меру пресечения для сына Авакова
Соломенский суд Киева избрал меру пресечения для сына министра МВД — Александра Авакова — в виде личного обязательства.
Судья заявил, что Аваков-младший обязан сдать паспорта и явиться в правоохранительные органы. Также суд признал незаконным задержание сына министра МВД.
Из зала суда Авакова отпустят под подписку о невыезде. Именно о такой мере пресечения говорили адвокаты Александра Авакова.
Как известно, она является самой лояльной среди всех остальных. Напомним, что прокуроры настаивали на сумме залога в 5 млн гривен с ношением электронного браслета.
«С чем связана формулировка „содержание под стражей“? Почему не на поруки, не под личное обязательство?” — спрашивали адвокаты во время судебного заседания. По их словам, при обысках у подозреваемого ничего не нашли, угрозы для общества Аваков не представляет, поэтому содержание под стражей — это просто желание «загнать всех за решетку».
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«У нас будут уважать права человека?» — защиту Авакова возмутил сам факт дела против него
Адвокат Александра Авакова, обвиняемого в госрастратах, Андрей Федур заявил, что дело против его подзащитного является «балаганом».
Об этом он заявил в зале суда.
«Когда закончится это паскудство? Когда у нас будут уважать права человека? Когда мы получим возможность прийти в суд и защитить их», — задался вопросом Федур.
Также адвокат возмутился, что это дело «началось с грязи», а Авакова «просто так кинули за решетку». По его словам, ни в обвинении, ни в ходатайстве подозрение Авакова в чем-либо вообще не сформулировано.
«Прокуроры выдвинули такие обвинения, что сами с них смеются», — добавил Федур, отметив, что сторона обвинения «сама устроила балаган».
«Они сами устроили балаган. Им весело. Очевидно, они не ожидают, что его посадят, что даже задержат. Будто ждут, что отпустят из зала суда», — отметил адвокат.
Напомним, что сына главы МВД Украины Александра Авакова задержали во вторник, 31 октября. Следственные действия проходят в рамках расследования так называемого дела о рюкзаках.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su