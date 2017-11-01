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Сводки от ополчения Новороссии 01 ноября 2017

17:56. 1 ноября 2017 Просмотров - 578 Нет комментариев Опубликовал:

ДНР: Погиб украинский офицер, еще один военный ранен (ФОТО)

ДНР: Погиб украинский офицер, еще один военный ранен (ФОТО) | Русская весна

В зоне «АТО» на оккупированной территории ДНР в среду, 1 ноября, погиб майор национальной гвардии Украины Сергей Сиротенко.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, офицер подорвался на мине при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Марьинка. Полученные ранения оказались смертельными.

«Около 11:30 1 ноября в районе Марьинки в результате подрыва на мине майор Сергей Сиротенко получил повреждения, не совместимые с жизнью. Еще один военнослужащий по контракту получил осколочное ранение — сейчас ему оказывают медицинскую помощь в лечебном учреждении», — говорится в сообщении. 

Как сообщает НГУ, Сергей Сиротенко был призван по мобилизации в феврале 2015 года. С июня 2016 года он начал проходить службу в нацгвардии по контракту. У погибшего остались жена и двое детей.

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ДНР: Погиб украинский офицер, еще один военный ранен (ФОТО) | Русская весна

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 01.11.2017

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ЛНР фиксирует обострение ситуации по всей линии соприкосновения

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Украинские командиры используют своих «товарищей» как «пушечное мясо» – Басурин

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ЛНР: Обострение военной обстановки по всей линии соприкосновения

ЛНР: Обострение военной обстановки по всей линии соприкосновения | Русская весна

ВСУ практически ежедневно ведут обстрелы территории ЛНР по всей линии соприкосновения. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Если проанализировать обстановку за последние три-четыре дня, то можно сделать вывод, что по всей линии соприкосновения идет обострение», — констатировал он.

Марочко уточнил, что «практически ежедневно обстрелу подвергались окрестности Первомайска, Калиново, Калиновки, Фрунзе, Желобка и других населенных пунктов».

«В процентном соотношении больше всего обстрелы велись на Попаснянском направлении. Это направление можно считать самым горячим на линии соприкосновения», — заявил подполковник.

«Напряженную ситуацию в данном районе мы связываем с тем, что на этом направлении стоит 10-я горно-штурмовая бригада, командиром которой является Зубанич. Он ярый приверженец (Степана) Бандеры и продвигает фашистскую идеологию. Напомню, что за свои кровавые злодеяния он получил звание героя Украины», — отметил Марочко.

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Сотни выпущенных снарядов: ВСУ обстреливают Донбасс

Сотни выпущенных снарядов: ВСУ обстреливают Донбасс | Русская весна

ВСУ за минувшие сутки 36 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по прифронтовым территориям ДНР 761 боеприпас.

Об этом заявил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

​​«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики за сутки составило 761 единицу», — сказал он.

Наиболее интенсивный огонь велся на Донецком и Мариупольском направлениях. Всего, согласно данным СЦКК, за указанный период времени зафиксировано 36 фактов нарушений режима прекращения огня со стороны подразделений ВСУ.

Помимо этого, как уточнили ДАН в районной администрации Новоазовского района, в селе Саханка в ходе обстрелов были повреждены два частных дома — по улицам Гавриленко, 10 и Сергеевка, 74/1.

Добавим, что СЦКК и оперативное командование ДНР используют разные методологии подсчета примененных ВСУ боеприпасов: Совместным центром учитываются все их виды, а командованием — только выпущенные из тяжелого вооружения.

Напомним, что накануне вечером украинские военные открыли огонь по южному участку фронта в Донбассе. В зону обстрелов также попала наблюдательная группа СЦКК в районе села Безыменное.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Ряженые натовские попугаи» — в ЛНР прокомментировали отказ украинских десантников от голубых беретов

«Ряженые натовские попугаи» — в ЛНР прокомментировали отказ украинских десантников от голубых беретов | Русская весна

Украинские десантники, отказавшись от беретов голубого цвета, превратятся в «ряженых натовских попугаев».

Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Ранее в пресс-службе командования Высокомобильными десантными войсками (ВДВ) Украины сообщили, что украинские десантники вместо голубых беретов будут носить темно-бордовые по образцу стран НАТО, поскольку береты голубого цвета использует Россия и ряд других стран: Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь, Украина.

В командовании ВДВ Украины отметили, что изменения коснутся и беретных знаков десантников. Теперь на них будет изображен купол парашюта, крылья Архистратига Михаила и огненный меч.

«Цвет берета ВДВ унаследован странами бывшего Советского Союза. Этот головной убор имеет свою историю, которая была написана много лет назад в одной общей для нас великой стране», — напомнил подполковник, добавив, что Киев в очередной раз поступил по принципу «абы нэ як у москалив».

«Ни для кого не секрет, что на Украине сейчас переписывают историю при содействии западных стран, которые и этот вопрос не обошли стороной. Помимо цвета, изменен и беретный знак украинских десантников. На нем изображен купол парашюта, крылья и меч, который был изображен еще на флагах запорожских казаков», — отметил Марочко.

«Хотелось бы напомнить, чтобы не забыли изменить цвет флага и главный девиз „Никто кроме нас!“, который до сих пор находится на шевронах аэромобильных войск Украины. Ну, и тельняшку больше носить не надо, ее носят только настоящие десантники, а не ряженые попугаи», — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

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