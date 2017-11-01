Сводки от ополчения Новороссии 01 ноября 2017

ВСУ практически ежедневно ведут обстрелы территории ЛНР по всей линии соприкосновения. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Если проанализировать обстановку за последние три-четыре дня, то можно сделать вывод, что по всей линии соприкосновения идет обострение», — констатировал он.

Марочко уточнил, что «практически ежедневно обстрелу подвергались окрестности Первомайска, Калиново, Калиновки, Фрунзе, Желобка и других населенных пунктов».

«В процентном соотношении больше всего обстрелы велись на Попаснянском направлении. Это направление можно считать самым горячим на линии соприкосновения», — заявил подполковник.

«Напряженную ситуацию в данном районе мы связываем с тем, что на этом направлении стоит 10-я горно-штурмовая бригада, командиром которой является Зубанич. Он ярый приверженец (Степана) Бандеры и продвигает фашистскую идеологию. Напомню, что за свои кровавые злодеяния он получил звание героя Украины», — отметил Марочко.

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