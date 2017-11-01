Столетие революции замалчивать нельзя

100-летие Октябрьской революции этот не просто историческая дата. Это не только повод осмыслить произошедшее век назад. Это не только возможность изучить события столетней давности.



Это возможность принести сегодняшнему российскому государству максимум пользы. Ведь Октябрьская революция и её последствия изменили весь мир. И в этом сегодняшнем мире для миллиардов людей Россия 1917 года — это одно из главных симпатий в истории.

Наша революция — это наше геополитическое достояние помимо всего того, что стало её следствием в экономике и социальной сфере.

В эфире радио » Комсомольская правда» мы говорили о столетии революции.

Хочу обратить ваше внимание, что моё появление в эфире КП будет регулярным. Следующая программа «Из глубины» выйдет в эфир 6 ноября в 20.05. Планируется … Прямой эфир из Донецка.

Источник: nstarikov.ru