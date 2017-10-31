Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 октября 2017
- 11:02 Офисная работа.
- 06:30 Министр обороны США рассказал о потерях при штурме Ракки.
- 05:37 Битва за Дейр эз-Зор подходит к концу: ВКС, спецназ РФ и Армия Сирии готовятся овладеть городом.
- 04:30 «Русские, русские!» — сирийцы радостно встречают российских военных (ФОТО).
- Вчера 23:45 Операция в Иракском Курдистане. 16 – 29 октября 2017.
- Вчера 22:06 Под Киевом убили Амину Окуеву.
Офисная работа
Британец Шабазз Сулейман (Shabazz Suleman), присоединившийся к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) три года назад, рассказал журналисту Sky News о жизни в халифате. По словам 22-летнего мужчины, большую часть времени, проведенного с террористами, он «играл на PlayStation в Grand Theft Auto V и Metal Gear Solid и катался на велосипеде».
Сулейман утверждает, что первые сомнения возникли спустя пять месяцев после того, как он влился в ряды боевиков. «Вначале это был джихад, овеянный романтизмом, мы шли защищать местных жителей, а не убивать и обезглавливать», — заявил он.
Мужчина рассказал, что вначале его отправляли на передовую, где он «никого не убивал, а носил при себе оружие, которое не использовал», однако потом перевели в отделение «военной полиции», где ему предстояло следить за местным населением. По словам британца, это больше напоминало офисную работу. «Признаюсь, что я был с боевиками ИГ, состоял в террористической группировке, но я никого не убивал и, надеюсь, никого не угнетал».
В настоящее время Сулейман находится в сирийской тюрьме, расположенной недалеко от границы с Турцией. Британец утверждает, что совершил «наивную ошибку», присоединившись к боевикам, и «мечтает вернуться в Великобританию».
http://newstes.ru/2017/10/31/boevik-ig-rasskazal-o-zhizni-v-halifate-s-videoigrami-i-veloprogulkami.html – цинк
Такой вот офисный работник из Британии.
Напоминает послевоенные рассказы нацистов "я ничего не знал о преступлениях СС", "я просто выполнял приказы", "я был наивен и совершил ошибку".
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Министр обороны США рассказал о потерях при штурме Ракки
При освобождении сирийской Ракки от террористов группировки ИГИЛ погиб один солдат США и более 600 курдских бойцов, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
«Я полагаю, что мы (США) потеряли одного солдата убитым при взятии Ракки, а курды потеряли более 600 убитыми», — заявил Мэттис в понедельник на слушаниях в сенате.
Такая статистика, по его словам, показывает, что США не ведут против ИГИЛ активных наземных операций в Сирии и Ираке, а в основном помогают местным силам вести боевые действия.
На прошлой неделе «Сирийские демократические силы» объявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГИЛ* при поддержке коалиции во главе с США. Операция по освобождению проходила с июня.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Битва за Дейр эз-Зор подходит к концу: ВКС, спецназ РФ и Армия Сирии готовятся овладеть городом
Битва за Дейр эз-Зор достигла важного этапа, Сирийская Арабская Армия готовится освободить провинциальную столицу от оставшихся «игиловцев».
На данный момент большая часть города находится под контролем правительственных войск и армейцы при поддержке ВКС РФ начали последний этап по освобождению столицы провинции.
Силы российского спецназа в настоящее время развёрнуты в провинции Дейр эз-Зор, сообщили в понедельник арабские СМИ со ссылкой на военный источник. Бойцы ССО оказывают помощь Сирийской Арабской армии и её союзникам в продолжающейся битве по ликвидации остатков ИГИЛ в восточной и центральной частях САР.
Хотя центральная Сирия почти очищена, в восточной провинции Дейр эз-Зор скопилось большое количество исламитов. Сообщается, что российские силы сосредоточились в основном в долине реки Евфрат и обширной пустынной области на западе провинции.
Во главе с отрядами «Тигров» САА в минувшие выходные добилась существенного прогресса, амейцы впервые за шесть лет вошли в район Аль-Хамидиях города Дейр эз-Зора.
В ближайшее вемя вышеупомянутый район будет взят.
Еще один отряд Tiger Force уже находится глубоко внутри района Аль-Джубейле, где осталось освободить всего лишь несколько кварталов.
После того, как районы Аль-Хамидия и Аль-Джубейле будут освобождены от ИГИЛ*, Воруженным силам САР будет гораздо легче взять под свой контроль отставшие части провинциальной столицы.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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«Русские, русские!» — сирийцы радостно встречают российских военных (ФОТО)
Российским Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Абу-Макбара провинции Алеппо.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
«Руси, руси!» («Русские, русские!») — при въезде в город Абу-Макбара российских военных встетили радостные крики детей.
Российская Федерация продолжает оказывать всестороннюю помощь нуждающимся гражданам Сирии.
В городе не хватает продовольствия и медикаментов, отсутствуют магазины, постоянные перебои в электроэнергии, отсутствуют медицинские учреждения.
В ходе гуманитарной акции нуждающемуся населению выдано 680 упаковок хлеба и 300 продовольственных наборов общим весом 1,716 тонн.
Гуманитарную помощь получили 360 человек.
Персоналом медицинского отряда специального назначения местным жителям оказана неотложная медицинская помощь. Проведено обследование 156 человек, из которых 89 дети.
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Операция в Иракском Курдистане. 16 – 29 октября 2017
Карта от ISW с общей схемой операции против Иракского Курдистана.
Как не трудно заметить, в основном использовались замыкающиеся на Иран формирования, часть из которых была заблаговременна переброшена к границам курдских территорий, прежде чем Сулеймани сделал свой ход.
Ключевое значение для дальнейших событий будет иметь вопрос контроля над последним КПП на сирийско-иракской границе в районе Фейш Хабура https://colonelcassad.livejournal.com/3767574.html, который контролируется курдами. Если иранские "прокси" и иракцы установят над ним контроль, курдские территории будут рассечены, а американцы будут вынуждены согласовывать трафик вооружений в Сирию через иракскую границу с правительством Ирака, где в советниках ходит все тот же Сулеймани. По сути, этот незначительный городок на границе с Сирией, рядом с которым расположен мост, обрел стратегическую значимость, которая может определить не просто ход локальной операции против курдов, а даже контуры послевоенных Сирии и Ирака, а также уровень влияния США в регионе после окончания войны.
Стоит так же отметить, что глава PMF Мухандис прямо ответил Госсекретарю США Тиллерсону на предложения распустить шиитскую милицию Ирака после победы над Халифатом. Ответ был вполне предсказуем – никто ничего распускать не будет и шиитская милиция останется одной из опор Ирака и Иракских силовых структур, потому что структуры типа "Хашд-Шааби" более надежны, нежели американская армия в деле защиты Ирака. Ну а иракское правительство вполне доверяет иранским коллегам, которые помогали Багдаду задолго до того, как США решили мочить ИГИЛ.
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Под Киевом убили Амину Окуеву
Под Киевов расстреляли машину с чеченскими боевиками участвовавшими в карательной операции на Донбассе в составе батальона "Киев-2" и "Чеченского батальона имени Джохара Дудаева".
Убита Амина Окуева. Ехавший вместе с ней Адам Осмаев получил ранения, но по сообщениям Геращенко, пока жить будет.
Ждем прохладных рассказов про происки ФСБ и Кадырова.
PS. Машину расстреляли из кустов (предположительно, из автоматического оружия). Стоит напомнить, что 1 июля уже было покушение на Адама Осмаева, но он и в прошлый раз продолжил свое существование.
Мосийчук пишет, что Окуева собиралась на встречу с ним, но не доехала.
Так что велика вероятность, что это продолжение истории с захватом Святошинского суда и покушением на Мосийчука.
За 2 дня до покушения.
Мораль – готовьтесь к встрече с киллерами надлежащим образом.
Осмаев про убийство Окуевой. Все произошло очень быстро. Окуеву убили практически сразу – пуля попала в голову. Осмаеву повезло.
Есть основания полагать, что именно он был главной целью, но киллеры уже второй раз лажают. Не очень похоже на профессионалов.
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