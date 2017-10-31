Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 октября 2017

Битва за Дейр эз-Зор достигла важного этапа, Сирийская Арабская Армия готовится освободить провинциальную столицу от оставшихся «игиловцев».

На данный момент большая часть города находится под контролем правительственных войск и армейцы при поддержке ВКС РФ начали последний этап по освобождению столицы провинции.

Силы российского спецназа в настоящее время развёрнуты в провинции Дейр эз-Зор, сообщили в понедельник арабские СМИ со ссылкой на военный источник. Бойцы ССО оказывают помощь Сирийской Арабской армии и её союзникам в продолжающейся битве по ликвидации остатков ИГИЛ в восточной и центральной частях САР.

Хотя центральная Сирия почти очищена, в восточной провинции Дейр эз-Зор скопилось большое количество исламитов. Сообщается, что российские силы сосредоточились в основном в долине реки Евфрат и обширной пустынной области на западе провинции.

Во главе с отрядами «Тигров» САА в минувшие выходные добилась существенного прогресса, амейцы впервые за шесть лет вошли в район Аль-Хамидиях города Дейр эз-Зора.

В ближайшее вемя вышеупомянутый район будет взят.

Еще один отряд Tiger Force уже находится глубоко внутри района Аль-Джубейле, где осталось освободить всего лишь несколько кварталов.

После того, как районы Аль-Хамидия и Аль-Джубейле будут освобождены от ИГИЛ*, Воруженным силам САР будет гораздо легче взять под свой контроль отставшие части провинциальной столицы.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.