России стыдно за Донбасс

Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Менее половины россиян считают, что Россия должна поддерживать ДНР и ЛНР в конфликте с Киевом. Такие данные содержатся в новом опросе «Левада-центра» * об отношении граждан РФ и Украины друг к другу.

Несмотря на то, что подобные исследования проводятся центром регулярно и включают вопросы об отношении россиян к украинцам, к присоединению Крыма и перспективе вооруженного конфликта, вопрос «Должна ли Россия поддерживать какую-то из сторон украинского конфликта» задавался впервые. В итоге 41% респондентов ответил, что Россия должна поддерживать республики ДНР/ЛНР. 6% граждан считают, что Москва должна поддерживать Украину с правительством в Киеве. 37% опрошенных заявили, что Россия вообще никого не должна поддерживать, а еще 16% затруднились ответить.

Социолог «Левада-центра» Степан Гончаров, комментируя результаты опроса, заявил, что причина относительно невысокой поддержки ДНР и ЛНР в том, что официальные СМИ замалчивают тему официального статуса республик и не предлагают аудитории однозначное мнение по этому вопросу. С учетом этого фактора, 41% – не так мало, особенно на фоне общего падения интереса к Украине.

Если в марте 2014 за событиями в соседней стране внимательно следили 64% граждан, то в сентябре 2017 — только 31%. Зато число тех, кто совершенно ими не интересуется, возросло с 4% до 22%.

Общее отношение к Украине остается стабильно не слишком позитивным. Если до начала Евромайдана и событий в Донбассе более 70% россиян хорошо относились к соседям, то в последние годы число симпатизирующих им сократилось примерно до третьей части населения. В сентябре 2017 очень хорошо и в основном хорошо к Украине относились 32% опрошенных. В мае это число было еще ниже — всего 26%.

Впрочем, говорить о каком-то росте симпатий вряд ли приходится, так как от месяца к месяцу этот показатель меняется. Например, в июне 2016 хорошо к Украине относились 41% опрошенных. Социологи считают, что это зависит от каких-то конкретных событий, освещения их в СМИ и методологии опроса.

За последние годы выросло и число тех, кто готов к введению границ и виз с Украиной — до 34%. В январе 2014 таких людей было лишь 19%. Но 49% респондентов по-прежнему считают, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз и таможен.

Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, историк Олег Неменский считает, что на такие результаты исследования повлияла усталость россиян от украинских событий, отсутствие какого-либо прогресса и разочарование в политике российских властей по этому вопросу.

— Думаю, здесь сказывается некоторое разочарование россиян. У общества были очень напряжены чувства по поводу противостояния в Донбассе. Эти переживания явно задевали глубинные структуры русской идентичности нашего общества, которая была тогда актуализирована.

К сожалению, в последние годы в условиях так называемого Минского процесса не происходит никаких подвижек и не просматриваются перспективы улучшения ситуации. Обществу стало абсолютно ясно, что Россия, оказывая некоторую поддержку республикам Донбасса, не собирается предлагать им тот же сценарий, что и Крыму. Из-за этого произошло некоторое разочарование и отстранение, на которое наложилось падение интереса, так как никаких громких событий там не происходит.

Но есть и другие причины таких результатов опроса.

«СП»: — Какие?

— Общества, созданные в ЛНР и ДНР, не выглядят достаточно привлекательными для того, чтобы россияне были увлечены этой моделью и поддерживали их. Отчасти в этом есть вина самих этих обществ, хотя нужно понимать, что они находятся в крайне трудной ситуации. Но есть и недоработка российских СМИ, которые не создают позитивный образ молодых республик. Россияне просто не знают, как там живут люди.

Кроме того, у многих есть чувство вины за то, что российское общество не смогло оказать этим республикам поддержку в тех масштабах, в которых это требовалось. Это чувство заставляет людей отстраниться от происходящего.

В то же время, 6% поддержки Киева лично мне кажутся на удивление низкой цифрой. Очевидно, здесь также сказалось разочарование в нынешних киевских властях. По моим личным ощущениям, идеологию Евромайдана поддерживало гораздо больше людей, возможно, процентов 12.

Ведь конфликт в Донбассе отражался и внутри российского общества. Хотя абсолютное большинство населения морально находилось на стороне движения сопротивления в Донбассе, довольно заметная часть общества явно симпатизировала Киеву. Эти 6% – следствие разочарования той властью, которая сегодня находится в Киеве.

На этом фоне мы видим отстраненность трети части общества от этих конфликтов и переживаний, что в нынешних условиях мне кажется неудивительным, потому что события в Донбассе развиваются крайне медленно, Минский процесс топчется на месте. Но наверняка если произойдут какие-то существенные изменения, например, явная активизация боевых действий или начало политического диалога, то процент интересующихся и переживающих граждан вырастет.

«СП»: — Отношение россиян к украинцам немного улучшилось. Может ли этот показатель со временем еще подрасти даже без решения конфликта в Донбассе?

— Я бы обратил внимание на то, что более-менее хорошее отношение к Украине у трети общества — это очень небольшой процент. Он отражает общеисторическую тенденцию изменения отношения граждан России к этой стране с однозначно положительного на все более отрицательное.

К сожалению, я смотрю на развитие этого процесса без оптимизма. Полагаю, что после следующих исторических пертурбаций на Украине процент тех, кто хорошо относится к этой стране, станет еще меньше.

Мы видели значительное падение хорошего отношения после Оранжевой революции, теперь это произошло после Евромайдана и событий в Донбассе. Так как Украина остается деградирующим и территориально нестабильным государством, которое несет большие проблемы соседям своей неустроенностью, отношение к ней будет только ухудшаться.

Это очень печально, так как показывает постепенный разрыв наших обществ, хотя в культурном плане мы остаемся единым пространством. Боюсь, я пока не вижу повода для оптимизма, и происходящие на Украине процессы будут развиваться и дальше.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов также считает отстраненность россиян от конфликта попыткой отгородиться от него, но добавляет, что такая попытка вряд ли может быть успешной.

— Наверное, можно объяснить эти цифры усталостью от целого комплекса украинских сюжетов, в том числе от тех, что связаны с Донбассом. Но эта усталость сродни стремлению человека спрятаться от безысходной проблемы и вытеснить ее на периферию сознания. При этом проблема менее безысходной не станет. Она все равно рано или поздно его настигнет.

Есть ощущение, что не только власть, но и общество, действительно хотели бы вынести этот вопрос на периферию и спрятать голову в песок. Но дело в том, что ни наши «уважаемые партнеры», ни сама история не дадут надолго забыть об этой проблеме, и нам нужно будет более четко самоопределяться по отношению к ней.

«СП»: — Неопределенная позиция государства в вопросе ДНР и ЛНР влияет на восприятие общества?

— Позиция государства влияет на информационную политику, а информационная политика влияет на общественное мнение. Но все, и власть, и общество, являются заложниками ситуации в том плане, что она для нас очень дискомфортна.

Нужно признать, что мы, как нация, выглядим в ней плохо. Плохо не в украинской трактовке событий, как якобы агрессор, а как нация, которая не поддержала и не защитила своих, не обеспечила гарантии безопасности людям, сделавшим выбор в пользу солидарности с Россией. Это неприятное знание о себе обществу и власти хочется вытеснить куда-то на задворки памяти.

«СП»: — Если события в Донбассе начнут развиваться с новой силой, отношение общества к этой проблеме изменится?

— Безусловно, потому что это один из важнейших конфликтов исторического периода, который мы переживаем, и он довольно сильно затрагивает наше государство и общество. Если этот конфликт снова войдет в активную фазу, это вызовет резонанс.

У историков и социологов, которые изучают этнополитические конфликты, есть концепция, в соответствие с которой такие конфликты на длительных интервалах времени не являются непрерывными и перманентными. Они имеют рекурсивный характер, то есть периодически возвращаются и актуализируются. Такого рода конфликты возвращаются снова и снова, и конъюнктура общественного мнения является своеобразным барометром их угасания или активизации.

Анна Седова

*АНО «Левада-Центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: voicesevas.ru