Новости Украины и Новороссии 31 октября 2017
- 19:07 Аваков поднял в ружье всю полицию для защиты своего сына.
- 17:00 В Москве арестован экс-глава «Нафтогаза Украины».
- 15:20 СРОЧНО: На Украине задержан сын Авакова.
- 13:59 «Действия российских спецслужб или месть за Кадырова», — Геращенко о версиях расстрела снайперши Окуевой.
- 13:34 Заявления Волкера прямо противоречат тому, что делает «нормандская четверка», — Лавров.
- 12:02 «Больше не намерены охранять этот хлам», — Аваков снял охрану под Верховной радой.
- 12:02 Сравнение зарплат в Крыму и Одессе.
- 11:42 «Амина взяла на себя 6 пуль из АК», — появился снимок авто, в котором ехала расстрелянная снайперша (ФОТО).
- 06:10 Покушение под Киевом. Окуева погибла, Осмаев ранен.
- 03:00 Секретный визит Волкера на Украину. Порошенко не нравится Вашингтону (ФОТО).
- 02:30 «Бью себя по языку»: Военный прокурор Украины объявил добровольцев «АТО» незаконными вооруженными формированиями.
- 01:35 Враг должен ответить за убийство нашей сестры — Турчинов.
- 00:05 Муж расстрелянной снайперши Окуевой рассказал подробности нападения (ВИДЕО).
- Вчера 23:12 Украина: Опубликованы первые кадры с места расстрела снайперши Окуевой (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:25 Лондон за Донбасс: В Британии протестуют против поставок оружия Украине (ФОТО).
- Вчера 21:57 Волкер: в обсуждении миротворческой миссии в Донбассе ДНР и ЛНР не место.
- Вчера 21:35 На Украине госдолг вырос на $470 млн .
Аваков поднял в ружье всю полицию для защиты своего сына
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мобилизировал всю Национальную полицию, чтобы защитить своего сына от уголовного преследования.
Об этом сайту заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
Она добавила, что официальное заявление МВД, где они называют задержание Авакова-младшего НАБУ «политическим», похожа на позицию частной компании, а не государственного органа.
«В демократической стране Арсен Аваков должен дождаться решения суда об аресте фигурантов дела, но он поднял полицию, Нацгвардию и другие подразделения, чтобы защитить сына — это признак клептократического государства», — сказала она.
Каленюк также объяснила, что обыски проводятся на завершающей стадии следствия, когда была собрана первичная информация и выявлены признаки преступления. С помощью обыска и задержания собираются последние доказательства по делу.
«Обыск, задержание и арест имущества происходит одновременно. Однако сначала проводится задержание, чтобы не напугать фигурантов дела», — отметила Каленюк.
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В Москве арестован экс-глава «Нафтогаза Украины»
Таганский суд Москвы арестовал экс-руководителя «Нафтогаза Украины», бывшего главу Государственного управления делами Украины Игоря Бакая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Сузиннина.
Бакая заключили под стражу до 12 ноября, дело против него возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Бывшему руководителю «Нафтагаза» может грозить до 10 лет заключения.
Весной 2005 года украинские правоохранители обвинили Бакая в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном отчуждении государственного имущества — гостиниц «Днепр» и «Украина», недвижимости национального комплекса Экспоцентр Украины в Киеве, нескольких крымских здравниц. Бакай свою причастность к преступлениям категорически отрицает. Позже стало известно, что он получил гражданство России.
Украинский чиновник числился в розыске Интерпола и не покидал пределы России, опасаясь ареста. Однако в 2006 и 2007 годах украинские суды двух инстанций избавили Бакая от уголовного преследования.
Бакай возглавлял Госуправление делами с октября 2003 по декабрь 2004, в период с 1998 до 2000 год он занимал должность председателя Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», с 1997 до 2000 — советника президента, а в 1998 году избирался в Верховную раду.
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СРОЧНО: На Украине задержан сын Авакова
Сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр задержан в Киеве. Об этом только что сообщил бывший советник Авакова Илья Кива.
«Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты.
Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь», — заявил Кива в эфире одного из украинских телеканалов.
«Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение», — подчеркнул экс-советник.
Днем 31 октября к Александру Авакову с обыском пришли детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Обыск связан с расследованием скандального дела о рюкзаках, которые МВД Украины закупило в конце 2014 — начале 2015 гг.
Информацию об обысках у сына уже подтвердил Арсен Аваков.
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«Действия российских спецслужб или месть за Кадырова», — Геращенко о версиях расстрела снайперши Окуевой
Украинские следственные органы в настоящее время рассматривают две основные версии расстрела снайперши карательного батальона «Киев-2» Амины Окуевой. Речь, разумеется, идет о руке Москвы.
Об этом днем 31 октября заявил скандально известный советник главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов.
«Основных версии две: действия российских спецслужб (или) месть Адаму Осмаеву за Кадырова», — сообщил нардеп Рады.
По словам Геращенко, сейчас полиция и СБУ устанавливают лиц, которые могли быть причастны к убийству Окуевой. По предварительной версии, преступников было двое.
Геращенко добавил, что раненый Осмаев сейчас находится под усиленной охраной.
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Заявления Волкера прямо противоречат тому, что делает «нормандская четверка», — Лавров
Москва сожалеет, что США в лице спецпредставителя по Украине Курта Волкера заявляют об исключении представителей Донбасса из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Еще одно примечательное замечание сделал господин Волкер, он сказал, что это дело Европы, Украины и России — Донбасс не имеет никакого отношения ни к каким переговорам, его близко подпускать нельзя. Если это в Берлине считают адекватной картиной того, что должно происходить, я сожалею об этом», — заявил Лавров, выступая на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Он отметил, что заявления Волкера по введению миротворцев ООН в Донбассе «прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в «нормандском формате».
«Господин Волкер заявил, что нужно, чтобы миротворцы, он другое слово употребил, но смысл в этом, оккупировали весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом США поддержат президента Порошенко в его действиях по выполнению всех обязательств, включая объявление амнистии, придание Донбассу особого статуса по формуле Штайнмайера и проведение выборов.
Нам абсолютно очевидно, что, как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевелит, чтобы что-нибудь из того, что он обещал, сделать. Это уже понимают во всех европейских столицах», — сказал министр.
Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал в интервью украинскому телеканалу, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с ДНР и ЛНР. В республиках в ответ заявили, что «никаких сил ООН в Донбассе» без согласия Донецка и Луганска не будет.
Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по размещению миротворцев гибкая.
Киев же считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
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«Больше не намерены охранять этот хлам», — Аваков снял охрану под Верховной радой
Утром 31 октября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заявил, что отдал приказ снять охрану МВД по периметру здания Верховной рады.
Об этом «фейсбук-министр» написал на своей странице в соцсети.
«Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой — больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра», — написал Аваков.
Напомним, что охрана по периметру здания Рады была выставлена с первого дня «МихоМайдана» 17 октября. Таким образом, правоохранители разводили протестующих и народных избранников на протяжении 24-х дней.
Символично, что Аваков снимает охрану на следующий день после расстрела в Киевской области одной из «икон» постмайданной Украины, снайперши карательного батальона «Киев-2» Амины Окуевой. Вероятно, после убийства Окуевой и покушения на Мосийчука Аваков предпочитает использовать силовиков для охраны высших лиц Украинского Государства, а не тратить их ресурс под стенами Рады.
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Сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Инженер-программист из Одессы Мирослав Бондарь, прошедший практику в Государственной службе статистики Украины, прислал в редакцию сравнительный анализ зарплат в Крыму и Одесской области. В ФБА "Экономика сегодня" сочли возможным представить на суд общественности выводы украинского аналитика.
"Фейковые соцопросы" и крымская реальность
"Меня так учили в институте – постараться увидеть суть происходящего. Вдобавок я проходил практику в Государственной службе статистики Украины. За полтора месяца стажировки я увидел своими глазами и, что греха таить, лично поучаствовал в выдаче желаемого за действительное. Не оранжевую революцию мы, конечно, вершили, но с помощью фейковых соцопросов мы убеждали народ, что он к этой революции готов. Как говорил Марк Твен: "Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика", – рассказал программист в своем письме в редакцию.
"В политических вопросах, в которых замешаны судьбы людей, для меня самое главное – восстановление справедливости. Третий год не проходит и дня, когда я не наталкивался бы на заголовки новостей о необходимости вернуть Крым Украине, а также о его возвращении в кратчайшие сроки. К моему сожалению, я не был в Крыму после февраля 2014 года. И я лично не знаком с социальной ситуацией на полуострове. Но многие мои знакомые каждое лето, как отдыхали в Крыму, так и продолжают там отдыхать. А самая интересная группа друзей постоянно проживает на полуострове, периодически навещая родственников в Украине. Именно они и являются для меня надежным источником информации, потому что я не доверяю никаким "независимым" соцопросам после моей практики. Но самое удивительное, они не жалуются! А то, что они рассказывают про уровень жизни там, совсем не согласуется с той информацией, которую передают по нашим телеканалам. Когда мы встречаемся в Киеве, они говорят, что жить там вполне комфортно. Можно найти работу, причем даже с вполне достойной заработной платой, да и сервис на уровне", – рассказывает Бондарь в своем очерке.
"Именно анализ трудоустройства, как основной фактор, влияющий на уровень жизни и степень развития любого региона, для меня больше всего интересен. Чтобы окончательно сформировать реальную картину происходящего на полуострове, я решил проанализировать количество резюме и вакансий в различных сферах деятельности и размер заработной платы для каждой сферы соответственно. Естественно, для полноты картины я решил сравнить ситуацию с трудоустройством в регионе-близнеце Украины, Одесской области: по населению они примерно равны. Кроме того, оба региона роднят торговые пути Черного моря и наличие в них крупных городов-портов. В качестве объективного источника информации выбрал самые популярные сайты объявлений в данных регионах. Для Крыма – Avito.ru, а для Одессы – Olx.ua. Забегая вперед, вынужден сказать, что по сравнению с Avito.ru, Olx.ua предоставляет крайне скудную и слабоструктурированную информацию, которую необходимо вытягивать буквально из текста самого объявления.Так как я – программист, для реализации моего замысла "спарсил" данные со всех страниц резюме и вакансий этих сервисов. Всего около 18 тысяч объявлений. Получилось довольно-таки интересно", – обозначил методологию своего анализа одессит.
Кто и как зарабатывает в Крыму?
"Для начала – Крым. Средняя заработная плата, которую ожидают соискатели, составляет 32875 руб. (по текущему курсу Нацбанка Украины -15153 грн). Средняя же заработная плата, которую готов платить работодатель составляет 32665 руб. (по текущему курсу Нацбанка Украины – 15052 грн), что, в принципе, примерно равно предыдущей цифре и оправдывает ожидания самих соискателей.
Зарплата 10% самых высокооплачиваемых вакансий начинается от 50000 руб. (по текущему курсу Нацбанка Украины – 23040 грн). Это означает, что специалисты чувствуют себя уверенно, а на полуострове, вопреки рассказам экспертов "5 канала" (украинского телеканала, принадлежащего структурам Петра Порошенко – прим. ФБА), существуют высокотехнологичные и, как следствие, высокодоходные экономические отрасли. Самые высокооплачиваемые сферы деятельности – "Управление персоналом", "IT; интернет; телеком", "Строительство". Средняя заработная плата в них составляет 38333 руб. (17693 грн), 34012 руб. (15699 грн) и 32338 руб. (14926 грн) соответственно. К слову, мой сокурсник является специалистом, работающим в небольшом филиале киевской компании Luxoft, и занимается поддержкой её программных продуктов в нескольких организациях Симферополя. Заработная плата в 80000 руб. (36926 грн) позволяет ему вместе с женой и ребенком жить комфортно, выплачивая при этом ипотеку за их двухкомнатную квартиру.
63% соискателей владеют, как минимум, одним иностранным языком, 23% – двумя, а 9% – тремя и более. 10% соискателей оценивают свой уровень владения иностранным языком как "свободно говорю", что, естественно, является немаловажным фактором для привлечения иностранных инвестиций, несмотря ни на какие санкции. В качестве опции при составлении своего резюме на Avito.ru можно также указать о возможности переезда в другой регион. Любопытно и показательно, к переезду в другой регион готовы лишь 15% соискателей.
12% соискателей указали, что желают работать вахтовым методом, 56% из них являются гражданами Украины и имеют разрешение на работу в РФ. Это означает, что регион, несмотря на санкции, является привлекательным местом для заработка денег и для украинских, и для российских граждан. В целом же, граждан с Украины среди соискателей около 8%", – подсчитал аналитик.
"Средний возраст по всем резюме Avito.ru в Крыму составляет 32 года. Поэтому среднестатистический соискатель предстает уверенным, состоявшимся семейным человеком, который определенно знает, чего он хочет от жизни. В Симферополе и Севастополе уровень заработной платы выше, чем в остальных городах Крыма (примерно на 10-15%). Предсказуемо, ведь они являются крупными промышленными городами и региональными центрами", – заключил Бондарь.
Сколько и как зарабатывают в Одессе?
Средняя зарплата в Одессе почти в 2 раза меньше, чем в Крыму
ФБА «Экономика сегодня»
"Теперь Одесса. Средняя заработная плата здесь составляет 7401 грн (на 7752 грн меньше средней заработной платы в Крыму). Значительная разница - в пять прожиточных минимумов, установленных в Украине с 1 декабря 2017 года. Заработная плата 10% самых высокооплачиваемых вакансий начинается всего лишь с 8000 грн (меньше показателя по Крыму на 35%). Высококвалифицированный специалист вряд ли будет чувствовать, что его опыт и уровень профессионализма оценен объективно", – сопоставляет Бондарь.
"Самый высокий доход сосредоточен в "Сфере работы заграницей", IT, в сфере транспорта и логистики и составляет 28321 грн, 12071 грн и 11176 грн соответственно. Несмотря на высокий доход в "Сфере работы заграницей" (по моему опыту работы в Польше это лишь рекламный ход для привлечения работников) эту заработную плату специалист будет получать, работая уже в другой стране, и к данному региону она не имеет никакого отношения. Следовательно, и уровень заработной платы 10% самых высокооплачиваемых вакансий, "вытянутый" за счет этой сферы до 8000 грн, вряд ли соответствует объективной реальности.
К сожалению, сайт Olx.ua не предоставляет больше никакой структурированной информации. Но, в принципе, этого уже достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Для наглядности я свел все данные в одну таблицу:
Проанализировав рынок труда в Крыму и в Одесской области, я делаю вывод, что полуостров живет неплохо, несмотря на всю пропаганду, с помощью которой нас заставляют верить в то, что жить в Крыму просто невыносимо. Даже, я бы сказал, жизнь там весьма привлекательна для реализации карьерных амбиций", – пришел к выводу украинец, признавшись в своем письме в редакцию, что его также заинтересовал сравнительный анализ тарифов ЖКХ и цен в Крыму и Одессе. …
https://rueconomics.ru/285165-ukrainskii-programmist-predstavil-shokiruyushchie-vyvody-proanalizirovav-zarplaty-v-krymu-i-odesse – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Амина взяла на себя 6 пуль из АК», — появился снимок авто, в котором ехала расстрелянная снайперша (ФОТО)
В Сети появилось фото автомобиля, в котором вчера вечером была расстреляна снайперша карательного батальона «Киев–2» Амина Окуева.
Снимок на своей странице в соцсети выложил боевик «АТО» Ротан Крымский.
«Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК», — написал «побратим» Окуевой.
Расстрелянный из автоматов Калашникова автомобиль Адама Осмаева
На снимке видно, что в автомобиль попало как минимум десять пуль.
Напомним, уроженка Одессы Амина Окуева (при рождении – Наталья Никифорова, притворявшаяся чеченкой) была убита вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Ее муж, чеченский боевик Адам Осмаев, которого подозревали в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина, получил ранение, однако его жизнь находится вне опасности.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Покушение под Киевом. Окуева погибла, Осмаев ранен
В Киевской области произошло покушение на чету боевиков одного из радикальных нацбатов. Речь идёт об Адаме Осмаеве и его жене Амине Окуевой. В результате покушения Окуева была убита, а Осмаев получил ранения нижних конечностей.
Украинская нацполиция сообщает, что покушались на радикалов (выходцев из Чеченской Республики) примерно в 20:30 (по местному времени) накануне, в районе станции Глеваха.
Окуева получила смертельное ранение головы в результате обстрела автомобиля, в котором она находилась вместе со своим спутником.
Отмечается, что ранее у Окуевой и Осмаева была государственная охрана, однако недавно время предоставления охранников вышло, и боевики заявили, что готовы охранять себя сами.
Из заявления прокурора Киевской области Владимира Чибисова (публикует УНИАН):”Есть определенные ориентировки. К сожалению, не могу озвучить. Могу сказать, что это была не одна пуля. На данный момент проводятся мероприятия по установлению места нахождения стрелков. Сейчас осуществляется перехват лиц, есть некоторые соображения, но это ещё не всё обрабатывается”.
Из заявления самого Осмаева, который находится в больнице:”Я сколько мог проехал, потому что попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь, но ей в голову попали”.
Напомним, что Осмаев является главарём террористического формирования “Батальон имени
Джохара Дудаева” (*запрещено в РФ). По его словам, “на территории Украины действует какая-то группировка, которая причастна и к нападению на Мосийчука”. В соцсетях на Украине уже высказали замечания о том, что если это группировка, то она больше похожа на дилетантов, так как после покушений и Мосийчук, и Осмаев остались живы.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Секретный визит Волкера на Украину. Порошенко не нравится Вашингтону (ФОТО)
Визит в Киев спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера явно выпадает из общего контекста посещений украинской столицы американскими политиками. Вопреки обыкновению событие украинские СМИ не пиарили. В тот момент, когда колеса самолета американского дипломата уже коснулись полосы аэропорта «Борисполь», встречи с ним еще не были проанонсированы.
И если на сайте Верховной рады информация о переговорах Парубия и Волкера успела появиться до их начала, то пресс-службы президента и МИДа Украины отмолчались.
Складывается впечатление, что американская сторона в принципе не желала предавать этот визит огласке. Если бы не информационный прокол Киева — 21 октября информационный ресурс «Лига.нет» со ссылкой на неназванный источник в МИДе анонсировал приезд Волкера, то, скорее всего, визит прошел бы в обстановке полной секретности.
Надо сказать, что утечку информации добросовестно пытались нивелировать. Волну обсуждения в прессе к 25 октября удалось сбить. При этом ни одно СМИ не смогло получить какой бы то ни было официальный комментарий, подтверждающий или опровергающий информацию о приезде американца. А близкий к генпрокурору Юрию Луценко (бывший руководитель Национального бюро Интерпола на Украине. — Прим. ред.) народный депутат Украины Кирилл Куликов вообще заявил, что Волкеру не по чину встречаться с самим Порошенко.
Киевская власть довольно удачно делала вид, что знать не знает ни о каком Волкере и не ждет его с визитом.
Здание Верховной рады Украины в Киев © РИА Новости / Стрингер
Информационная повестка начала меняться только 26 октября, когда поступило сообщение, что сгонявший неведомо зачем в Германию министр иностранных дел Климкин 25 октября встретился там с Волкером. Причем известно это стало из «Твиттера» Волкера, украинские политики молчали как партизаны. Только после этого Климкин сообщил прессе, что Курт обещал ему заглянуть в Киев.
В это же время, 26—27 октября, формировалась официальная версия содержательной части визита. Краткие и нечеткие официальные сообщения (все переговоры были закрыты для прессы) сводились к тому, что Волкер внезапно воспылал желанием рассказать Порошенко о чем он три недели назад вел переговоры с Сурковым.
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Это, впрочем, и так не тайна. Беседовали они о ходе исполнения Минских соглашений в целом и о предложении России разместить миротворцев ООН в Донбассе в частности. После того как США блокировали в ООН российский проект резолюции о вводе миротворцев, тема эта неактуальна. Тем не менее именно она была выбрана для объяснения цели визита Волкера.
Думаю, что произошло это не случайно. Как не случайно возникла и тема миротворцев после встречи Волкера и Климкина в Германии.
Судя по всему, именно в ходе этой встречи Волкер принял окончательное решение не скрывать факт визита в Киев, но умолчать о его содержании. Кому надо — и в России, и в США, и на Украине — и так знают, зачем он прилетал, ну, а для общественности и тема с миротворцами сойдет. Тем более что рано или поздно Киев и Вашингтон могут попробовать предложить свой вариант резолюции, и тема вновь актуализируется в информационном пространстве.
Так что же хотел скрыть Волкер?
Для решения этого вопроса нам следует обратиться к первоначальному источнику информации о визите. Когда 21 октября произошла утечка информации о намерении Волкера прибыть в Киев, никто не вспоминал ни о каких миротворцах и ни о каком Минске. Сливший информацию источник отметил, что визит неплановый, а внезапное желание посетить Киев мотивировалось необходимостью на месте разобраться с внутриполитической ситуацией на Украине.
И эта мотивировка, которую потом замылили и забыли, похожа на истинную.
Действительно, к 21 октября в Киеве уже четвертый день шел антипорошенковский мятеж, формально возглавляемый Саакашвили. События развивались достаточно динамично, но Порошенко явно не собирался уходить по-хорошему.
Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, во время вече у здания Верховной рады в Киеве © РИА Новости / Стрингер
Мне неоднократно доводилось говорить и писать о том, что американцам все равно, кто победит во внутриукраинской борьбе. После зачисток 2014 года в местной политике все равно остались только марионетки Вашингтона, а какая из них будет у власти — разницы нет. Но американцы желают, чтобы передача власти прошла легитимным путем. Им не нужен еще один силовой переворот, добивающий остатки украинской государственности и делегитимирующий с таким трудом легитимированную ими киевскую власть.
Силовой ресурс сторон, выведенный на улицы, должен был служить устрашению противников, но не должен был запускаться в дело. Однако не желающий уходить Порошенко начал требовать от Авакова силового разгона протеста под Радой, одновременно начались информационные провокации против протестующих, а подконтрольные Порошенко СБУ и прокуратура попытались начать уголовное давление на скрытых спонсоров мятежа.
Сторонники Саакашвили в ответ также начали готовить провокации, способные представить власть в образе кровавой диктатуры, которую просто приходится свергать «возмущенному народу». Кстати, именно во время визита Волкера сторонниками Саакашвили был опубликован план Порошенко по разгону оппозиционного митинга под Радой и активации массовых репрессий против мятежников и их спонсоров.
Михаил Саакашвили раздает автографы на вече у здания Верховной рады в Киеве. 29 октября 2017 © РИА Новости / Стрингер
Стороны конфликта пошли вразнос, а силовой вариант его разрешения стал практически единственно возможным по причине недоговороспособности сторон. Поскольку это явно не устраивало США, и было решено отправить Волкера с секретной миссией в Киев. Оценив ситуацию на месте, он должен был принять (или рекомендовать для принятия руководству Госдепа) решение о том, какой должна быть реакция США на выход из-под контроля войны киевских элит.
Стоит ли смириться с неизбежностью силового сценария, делегитимации власти и распада страны (из такого сценария Америка тоже может выжать для себя немало полезного)? Или лучше попробовать заставить Порошенко смириться с неизбежным и подать в добровольную отставку? Или лучше позволить ему подавить мятеж, но проследить, чтобы он не слишком усердствовал с репрессиями против своих врагов, которые для США друзья.
Вариантов решения проблемы несколько, но эффективный только один. Необходимо понять, как далеко зашла ситуация, какими ресурсами реально располагают обе стороны? Насколько стабильной окажется власть Порошенко в случае, если он подавит мятеж, ведь завтра может начаться следующий? Смогут ли мятежники удержать хотя бы видимость центральной власти в случае своей победы? Насколько серьезна опасность антиолигархического нацистского переворота?
Все это не праздные вопросы и правильный ответ на них обеспечивает принятие верного решения. Если же на какой-то из вопросов (или на все) будет дан неверный ответ, национальные интересы США могут пострадать.
Почему визит Вокера не хотели афишировать? Потому что США старательно на всех уровнях дистанцируются от ситуации в Киеве, демонстрируя свою полную непричастность к внутриполитическому кризису. Понятно, что инспекционный визит Волкера напрочь опровергает эту позицию.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Киеве, Украина. 28 октября 2017 © REUTERS / Valentyn Ogirenko
Почему визит все же не стали скрывать? Потому что произошла утечка. Стало понятно, что теперь, как ни скрывай факт приезда Волкера, с учетом того, сколько людей участвует в обеспечении мероприятий, полностью утаить его не удастся. В этих условиях эффективнее признать факт события, но дать ему собственную трактовку.
Поэтому Волкер вначале встретился с Климкиным в Германии. Там была согласована официальная версия визита (Минск, миротворцы, рассказы о встрече с Сурковым). Киев ее тут же начал отрабатывать, уводя внимание от истинной цели приезда спецпредставителя Госдепа.
Не исключаю, что до 25 октября вопрос о визите был подвешен. Ранняя утечка информации нанесла серьезный ущерб. Возник вопрос: а возможно ли в таких условиях вообще выполнить стоящую перед Волкером задачу по сбору корректной информации? Не лучше ли подождать развития событий?
Но затем все же решили не отказываться от попыток руководить событиями. Инициативная позиция, как правило, бывает более выигрышной.
Какой вывод сделал Волкер, мы узнаем совсем скоро. Надо будет только внимательно следить за акцентами, расставляемыми США по ходу украинского кризиса. Но гораздо интереснее вопрос, насколько США в принципе могут управлять украинскими событиями? Хотят — понятно. Но насколько будут склонны к ним прислушиваться украинские олигархи, которым своя рубашка к телу ближе (а вопрос идет уже не о жизнях «небесной сотни», а об их олигархических жизнях).
Ответ на этот вопрос напрямую задевает не только интересы США, но и России, поскольку кризис развивается на ее границах.
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Ростислав Ищенко
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«Бью себя по языку»: Военный прокурор Украины объявил добровольцев «АТО» незаконными вооруженными формированиями
Украинские добровольческие военные формирования, которые не входят в структуру Минобороны, или МВД, являются незаконными вооруженными формированиями.
Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«Я кладу руку на сердце, преклоняюсь перед добровольческим движением, которое стала основой мотивации армии, которая в 2014 году на его примере вернулась к выполнению своих функций. Но законодатель не хочет назвать то, что называется белое и черное, не хочет войну назвать войной, а потому военные до сих пор осматриваются. А добровольческое движение, часть которого до сих пор не в государственных институтах, по закону называется „незаконные вооруженные формирования”», — написал он на своей странице в соцсети.
«Бью себя по языку, но так это называется по Закону. И мы с вами вынуждены так жить, называя вещи своими именами», — добавил Матиос.
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Враг должен ответить за убийство нашей сестры — Турчинов
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что убийство снайперши Амины Окуевой не должно остаться безнаказанным.
«Сегодня мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры», — написал он на своей странице в соцсети.
По мнению Турчинова, «убийство Амины Окуевой — это вызов стране, на который должен быть жесткий и адекватный ответ».
В убийстве Окуевой Турчинов предсказуемо обвинил Россию.
«Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны», — написал секретарь СНБО.
Как ранее сообщала «Русская Весна», вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.
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Муж расстрелянной снайперши Окуевой рассказал подробности нападения (ВИДЕО)
Муж убитой вечером 30 октября снайперши Амины Окуевой Адам Осмаев рассказал подробности нападения на них.
Они возвращались в Киев из другого региона. За рулем находился Осмаев.
По его словам, на железнодорожном переезде по их автомобилю был открыт огонь.
«Вокруг меня все разлеталось, панель вся», — сказал Осмаев.
«Я сколько мог проехал, потому что попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь, но ей в голову попали. Так что…» — отметил он.
Обстрел он назвал покушением на них обоих, и видит в нем «российский след», как и в ситуации с нардепом Игорем Мосийчуком, на которого ранее было совершено покушение.
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Украина: Опубликованы первые кадры с места расстрела снайперши Окуевой (ФОТО, ВИДЕО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня вечером под Киевом была убита известная снайперша из карательного батальона «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, подозреваемый в покушении на Путина, Адам Осмаев ранен.
Опубликованы первые кадры с места инцидента.
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Лондон за Донбасс: В Британии протестуют против поставок оружия Украине (ФОТО)
В Лондоне представители левых партий и организаций Великобритании провели акцию протеста против намерения США предоставить Украине военную помощь. Демонстранты призвали к солидарности с антифашистским движением на Донбассе.
«Нам говорят на этой стороне океана, что проблема на Украине — это российская агрессия. При этом, мы не слышим, что нынешний кризис является прямым результатом поддержанного США правого переворота 2014 года, или что переворот был частью общей стратегии американского империализма по превращению Украины в вассальное государство и плацдарм для собственной агрессии», — отметил участник акции Фил Уилэйто.
Участники акции потребовали прекратить британскую военную и иную помощь Украине, выполнять Минские соглашения, а также наказать виновных трагедии 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе.
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Волкер: в обсуждении миротворческой миссии в Донбассе ДНР и ЛНР не место
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому Hromadske (“Общественное ТВ”) заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с ДНР и ЛНР.
Волкер в пятницу прибыл в Киев, где встретился с главой парламента и президентом страны, а также с депутатами Верховной рады. Как сообщили депутаты Рады, Волкер заявлял, что резолюцию СБ ООН по миротворческой миссии в Донбассе не только могут подготовить до конца года, но и проголосовать за нее.
Представители Республик неоднократно подчеркивали, что вопрос введения миротворцев в соответствии с минскими соглашениями должен обсуждаться с ними и попытки решить его без участия Донецка и Луганска ставят под угрозу процесс мирного урегулирования.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией, передает РИА Новости.
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На Украине госдолг вырос на $470 млн
За сентябрь месяц государственный долг Украины повысился на $470 млн и достиг $77,03 млрд.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов Украины.
«Общая сумма государственного и гарантированного государством долга по состоянию на 30 сентября составила $77,03 млрд», — говорится в сообщении. Стоит также подчеркнуть, что государственный долг составил $65,03 млрд, а гарантированный государством долг — $12 млрд соответственно.
В августе госдолг составлял $76,56 млрд, в июле — $76,06 млрд. В минфине отмечают рост госдолга Украины в текущем году более чем на $6 млрд. По данным ведомства, в декабре 2016 года он составлял $70,97 млрд.
В настоящее время, по подсчетам экспертов, на каждого украинца приходится примерно по $1,7 тыс. госдолга. Украина тратит на обслуживание внешнего долга 4% ВВП, что превышает $3,8 млрд ежегодно.
Аналитики утверждают, что в текущем году на обслуживание госдолга уйдет 111,3 млрд гривен, а на погашение основной суммы долга — 129,6 млрд гривен (около $5 млрд). Через два года Украине придется вернуть $11 млрд внешних кредитов.
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Вот так и надо… чтоб окуели озираться по сторонам от страха.
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Не забывай, что никто не отменял Закон бумеранга! Все вернется и даже больше…
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ПАМ’ЯТІ АМІНИ
Які глибокі, неймовірні очі!
Блакитні мов осіння далина,
Дивлюся в них – і вірити не хочу,
Що по країні котиться війна.
Вона вбиває молодих і сивих,
В зеніті віку і на схилі літ.
А ще таких от – ніжних і красивих,
В чиїх очах увесь безмежний світ.
Цей погляд доньки гордого народу,
Проймає душу до самого дна.
Любов і Віра. Гідність і Свобода.
Це все про неї. В цьому вся вона.
Зімкнулись очі. І небес не видно.
Прощай, безмежна синя далина…
Яка ж вона жахлива і огидна,
Оця – гібридна путінська війна.
Анатолий Матвийчук
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Ну да и сдесь Путя виноват.)))Сами себя скоро отстреляете так как пиндосы вам бабло перестали швырять.За последние тугрики вцепитесь в горла друг дружке и это будет вам проклятие за предательство России,никто не уйдет от наказания.Молитесь твари.