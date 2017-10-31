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Кобры страдают от жажды

00:50. 31 октября 2017 Просмотров - 879 Нет комментариев Опубликовал:

кобра

 

Королевская кобра — одна из самый ядовитых в мире змей. Встретить ее можно в лесах Юго-восточной Азии и в Индии, но лучше не встречать. Видео с этой коброй было снято в индийском штате Гоа. Люди пришли на помощь животным, которые страдали от жажды из-за засухи в регионе. О бедствии сообщили местные жители. Специально обученные сотрудники службы охраны дикой природы сняли кобру с дерева и дали ей напиться, используя для этого кружку и широкий лист. Они пытались предложить ей воду и иными способами, но этот оказался самым удобным для кобры. 

 

Кобра пьёт из стакана, по листу дерева

 

Королевские кобры обычно избегают столкновений с людьми, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Другая, смертельно опасная змея так-же страдала от жажды во время засухи на юге Индии, что сама "пришла" в местную деревню в поиске воды.

 

Кобра пьёт из бутылки

 

Голубоглазая кобра – очень опасная змея, но во время линьки (из-за которой у нее возникает такой странный цвет глаз) испытывает очень сильную жажду, так что можно поднести ей стакан с водой, не боясь быть укушенным, "говорят" авторы очередного видео.

 

Snake drinking water

 

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https://www.moya-planeta.ru/video/view/kobra_stradaet_ot_zhazhdy_34781

Метки: жажда, кобра, пресмыкающиеся
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