Нет фасмеризации русского языка!

Этот пример можно назвать условно введением в заблуждение посредством умолчания. (Речь о содержании Этимологического словаря русского языка Фасмера. – Прим. ss69100.)

Один из них – слово ЭРОТИКА.

Фасмер, как водится, пишет прямолинейно:

Через франц. érotique или нем. erotisch – то же от лат. erōticus из греч. ἐρωτικός от ἔρως "любовь". Точно так же эро́тика – через нем. Erotik от лат. erōtica из греч. ἐρωτικη (τέχνη).

Какое-то наваждение в примитивности толкований русских слов.

А вот что пишет писатель-античник А.Г. Ильяхов в книге под названием "Античные корни в русском языке, Этим. Словарь":

Греческое: erotikos (любовный), производные от eros: erannos, erateinos, eratos, eroeis. Значение их – «привлекательный», «красивый». «Эрот – могущественная божественная сила, которая с тех пор понуждает людей, влюбляться и терять голову, испытывая сексуальное влечение, искать взаимности».

Поскольку Эрот (он же Эрос, Амур, Купидон и т.п.) — божество любви в древнегреческой мифологии, можно решить, что это слово вышло из глубокой античности. Но мы уже знаем, что вся античность с ее мифами (египетским, греческим, италийским, германским и проч.) – это результат отражения (на бумаге) исторических полотен раннего и срединного Средневековья, и не удивляемся той холодности, с которой до сих пор пишутся этимологии русских слов.