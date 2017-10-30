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Нет фасмеризации русского языка!

08:24. 30 октября 2017 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:

Как немец Фасмер создал этимологический словарь русского языка?Этот пример можно назвать условно введением в заблуждение посредством умолчания. (Речь о содержании Этимологического словаря русского языка Фасмера. – Прим. ss69100.)

Один из них – слово ЭРОТИКА.

Фасмер, как водится, пишет прямолинейно:

Через франц. érotique или нем. erotisch – то же от лат. erōticus из греч. ἐρωτικός от ἔρως "любовь". Точно так же эро́тика – через нем. Erotik от лат. erōtica из греч. ἐρωτικη (τέχνη).

Какое-то наваждение в примитивности толкований русских слов.

А вот что пишет писатель-античник А.Г. Ильяхов в книге под названием "Античные корни в русском языке, Этим. Словарь":

Греческое: erotikos (любовный), производные от eros: erannos, erateinos, eratos, eroeis. Значение их – «привлекательный», «красивый». «Эрот – могущественная божественная сила, которая с тех пор понуждает людей, влюбляться и терять голову, испытывая сексуальное влечение, искать взаимности».

Поскольку Эрот (он же Эрос, Амур, Купидон и т.п.) — божество любви в древнегреческой мифологии, можно решить, что это слово вышло из глубокой античности. Но мы уже знаем, что вся античность с ее мифами (египетским, греческим, италийским, германским и проч.) – это результат отражения (на бумаге) исторических полотен раннего и срединного Средневековья, и не удивляемся той холодности, с которой до сих пор пишутся этимологии русских слов.

Почему словарь Фасмера холоден и безучастен к прошлому русского языка?

Оказывается, западноевропейские языки изобилуют однокоренными словами к слову ЭРОТ. Показать их в своём Словаре Фасмер не мог или не хотел. Если бы он это сделал, быстро бы обнаружилась русская основа к этому "античному" интернациональному ЭРОТ.

Русское РОТ имеет несколько значений. Им едят, кусаются, целуются, говорят и т.д.


Поэтому, следующие перечисления иностранных слов имеют прямое отношение одновременно к двум основам – РОТ-ЭРОТ:

лат. RODO – грызть, глодать, разъедать (то, что мы делаем ртом)

лат. ORIS – рот, рыло (собственно, рот)

англ. THROAT – глотка, зев (то же)

греч. ΡΩΤΩ – спросить (способность говорить)

греч. ЕРОТЕИОМАИ – влюбляться (т.е. иметь РОТ, напр., для поцелуев)


Отсюда лат. EROTICUS – любовный, EROS – "античный" божок любви, а так же целый сомн производных в других языках

Здесь же "иностранные":

АРТЕРИЯ (лат. ARTERIA – дыхательное горло, трахея)

нем. ARTERIE – артерия

англ. ARTERY – артерия и т.п.

АРТИКУЛЯЦИЯ

лат. ARTICULATE – внятно, членораздельно (т.е. говорить ртом), ARTICULO – расчленять, ясно произносить; (нем.) ARTIKULATION – артикуляция

лат. RHOTACISMUS – картавость, мн. др.

Есть и другие слова в русском языке, производные от РОТ, например РОТА (присяга), РОТМИСТР и проч.

На Руси было выражение РОТИТЬ (что-либо, кого-либо) — волог., бранить, ругать, проклинать (В. Даль).


А современное русское ПОРОЧИТЬ имеет своего родственника в немецком жарг., ROTZEN, т.е. ругаться.

Теперь, благодаря Фасмеру и Ильяхову, мы знаем откуда у тюрков такие слова, как ЯРАУ, ЯРАТ, ЯРАШ, ЯРАТЫК, обще-семантическое которых можно выразить глаголом НРАВИТЬСЯ!

Чудеса в решете!


Фёдор Избушкин



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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: лингвистика, русский, смысл, этимология, язык
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