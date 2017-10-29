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Россия построит подводный кибер-город (Время-вперёд! #265)

20:59. 29 октября 2017 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал:

Россия продолжает удивлять. Близится к завершению разработка подводного арктического комплекса, обитателями которого будут роботы. О проекте под названием «Айсберг» и не только рассказываем в этом выпуске. А ещё вас ждёт потрясающий социальный сюжет. Приятного просмотра!

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

время-вперёд.рф

Ролик про арктические проекты от нашей студии: https://youtu.be/90dyyjPmvcI

Если не грузится видео, смотри здесь:
https://youtu.be/WBY338i8-Us

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…
Поддержи проект и попади в финальные титры!

Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580
paypal.me/Vremya

(При переводе указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com

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