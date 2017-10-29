Новости Славянского Мира. Выпуск 72

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Самаре в музее им. П. В. Алабина с 3 по 5 ноября состоится XII выставка «Формула Рукоделия. Осень 2017».

Источник: https://www.samara.kp.ru/online/news/…



В Мурманске открылась новая выставка «Театр кукол за стеклом»

Источник: http://www.libkids51.ru/news/2017/10/…



Гатчина отметит День народного единства ярмаркой ремесел

Источник: https://vk.com/gazetagorodkommunar?z=…



Продолжим артефактами земель славянских



В Новосибирске на восточном берегу Оби при раскопках древних захоронений на памятнике «Турист–2» был обнаружен целый ряд уникальных артефактов.

Источник: https://naked-science.ru/article/sci/…



В центре Москвы археологи обнаружили клад из 97 монет времен Петра I.

Источник: http://tass.ru/obschestvo/4674938



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



В Москве 6 ноября состоится чудо-семинар и концерт солнечной группы”ХорошО-да-ЛаднО”.

Источник: https://vk.com/hor_da_lad_6_11



В Архангельске , 29 октября, в 13 часов в Гостиных дворах состоится юбилейный концерт фольклорного театра поморской культуры «Суземье».

Источник: https://www.kraeved29.ru/index.php?op…



В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 30 октября в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы “Ответы на вопросы выпуск седьмой Опасные приметы. Зачем покойнику телефон?”.

Автор–сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



31 октября, вторник

“Определение предназначения человека по дате рождения: Влияние планет”

Автор-сказитель – Игорь Силенок



1 ноября, среда

«На едину жену должен муж посягать, в иначе спасения ему не видать» Полигамия и моногамия.”

Автор-сказитель – Дарислав Стариков



2 ноября , четверг

Огненные жертвоприношения

Автор-сказитель – Юрий Гомонов



Быть ДОБРУ!









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Источник: www.youtube.com