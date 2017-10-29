Новости Славянского Мира. Выпуск 72
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
В Самаре в музее им. П. В. Алабина с 3 по 5 ноября состоится XII выставка «Формула Рукоделия. Осень 2017».
Источник: https://www.samara.kp.ru/online/news/…
В Мурманске открылась новая выставка «Театр кукол за стеклом»
Источник: http://www.libkids51.ru/news/2017/10/…
Гатчина отметит День народного единства ярмаркой ремесел
Источник: https://vk.com/gazetagorodkommunar?z=…
Продолжим артефактами земель славянских
В Новосибирске на восточном берегу Оби при раскопках древних захоронений на памятнике «Турист–2» был обнаружен целый ряд уникальных артефактов.
Источник: https://naked-science.ru/article/sci/…
В центре Москвы археологи обнаружили клад из 97 монет времен Петра I.
Источник: http://tass.ru/obschestvo/4674938
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
В Москве 6 ноября состоится чудо-семинар и концерт солнечной группы”ХорошО-да-ЛаднО”.
Источник: https://vk.com/hor_da_lad_6_11
В Архангельске , 29 октября, в 13 часов в Гостиных дворах состоится юбилейный концерт фольклорного театра поморской культуры «Суземье».
Источник: https://www.kraeved29.ru/index.php?op…
В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 30 октября в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы “Ответы на вопросы выпуск седьмой Опасные приметы. Зачем покойнику телефон?”.
Автор–сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
31 октября, вторник
“Определение предназначения человека по дате рождения: Влияние планет”
Автор-сказитель – Игорь Силенок
1 ноября, среда
«На едину жену должен муж посягать, в иначе спасения ему не видать» Полигамия и моногамия.”
Автор-сказитель – Дарислав Стариков
2 ноября , четверг
Огненные жертвоприношения
Автор-сказитель – Юрий Гомонов
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com