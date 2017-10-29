Марш юнионистов

Сегодня десятки тысяч каталонцев выступающих за сохранение Каталонии в составе Испании вышли на марш протеста против отделения региона.Нельзя не отметить, что если бы испанцы озаботились такими мероприятиями до референдума, то тогда бы это было бы более уместно и полезно, нежели сейчас, когда кризис вышел за пределы умозрительных построений и напрямую поставил под вопрос целостность Испании. Вполне очевидно, что до недавнего времени, многие просто не воспринимали угрозу выхода Каталонии из состава Испании всерьез и лишь фактическое провозглашение независимости, подтолкнуло людей на массовые протесты против решения, за которое они не голосовали.В политической части, ситуация застыла в неопределенности. Мадрид назначал новые органы власти и распустил старые. Пучдемон и парламент уходить отказались. В начале недели ситуация по всей видимости прояснится, тем более, что заместитель Пучдемона уже пообещал в ближайшее время "сложные решения, которые не все смогут понять".

Источник: colonelcassad.livejournal.com