Марш юнионистов
18:20. 29 октября 2017 Просмотров - 65 Один комментарий Опубликовал: brahman
Сегодня десятки тысяч каталонцев выступающих за сохранение Каталонии в составе Испании вышли на марш протеста против отделения региона.
Нельзя не отметить, что если бы испанцы озаботились такими мероприятиями до референдума, то тогда бы это было бы более уместно и полезно, нежели сейчас, когда кризис вышел за пределы умозрительных построений и напрямую поставил под вопрос целостность Испании. Вполне очевидно, что до недавнего времени, многие просто не воспринимали угрозу выхода Каталонии из состава Испании всерьез и лишь фактическое провозглашение независимости, подтолкнуло людей на массовые протесты против решения, за которое они не голосовали.
В политической части, ситуация застыла в неопределенности. Мадрид назначал новые органы власти и распустил старые. Пучдемон и парламент уходить отказались. В начале недели ситуация по всей видимости прояснится, тем более, что заместитель Пучдемона уже пообещал в ближайшее время "сложные решения, которые не все смогут понять".
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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“Сегодня десятки тысяч каталонцев выступающих за сохранение Каталонии в составе Испании вышли на марш протеста против отделения региона!” А кто вам сказал что это каталонцы? Данные говорят совсем о другом, это свезённые со всей Испании испанские националисты. Мне вот лично всё равно чем там всё закончится. Но вот вопрос мучает, а как же с Косово? Это бомба которая рванёт в скором времени, кто в этом виноват, вопрос глупый, естественно Россия и лично Путин!