Девашингтонизация
01:19. 29 октября 2017 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Шутки про то, что закончат с Конфедератами, возьмутся за Вашингтона, неожиданно оказались не шуткой.
За Джорджа Вашингтона, который промышлял рабовладением, тоже взялись современные борцы за толерантность.
В Александрии (штат Вирджиния) снимают мемориальную доску командующему армией южан в Гражданской войне генералу Ли (что уже норма), а попутно убирают мемориальную доску одному из основателй США Джорджу Вашингтону http://www.washingtontimes.com/news/2017/oct/27/george-washingtons-church-tear-down-memorial-honor/, ибо промышлял рабовладением, чем отпугивал прихожан церкви, где эта доска висела. Доски висели там, где генералы любили сидеть во время службы и обозначали скамьи по обе стороны от алтаря. Но в 2017 году их настигло историческое толерантное возмездие.
Самое смешное, что данная церковь рекламирует себя в интернете, как "церковь, в которой молился сам Джордж Вашингтон", причем Вашингтон в 1773 году оплатил одну пятую расходов на строительство этой церкви, а потом до конца своих дней подкидывал этой церкви деньжат на бедность (считай с доходов от рабовладения), а после смерти сюда была передана личная Библия Вашингтона. В общем, стоит церквушка на крови и слезах негров-рабов. И прекрасно себе стояла до 2017 года, пока не попала под кампанию.
Второй "герой", будущий генерал Ли, посещал данную церковь с 3 трех лет, а его семья также изрядно пожертвовала денег на ее содержание, уже после того, как Конфедерация проиграла в Гражданской войне.
Сами мемориальные доски были поставлены путем сбора средств с жителей города в 1870 году. Теперь приходской совет рассматривает возможность возвращения полученных от "героев-рабовладельцев" средств их потомкам (тут идет шутка про совесть проснувшуюся спустя пару веков), правда не совсем понятно, как они будут пересчитывать те пожертвования на современный лад.
В рамках этой логики стоит напомнить, что в столице США находится один из самых больших в мире памятников рабовладельцу. Это вам не доску в церкви отодрать.
Тут накал толерантного отношения к собственной истории потребует более серьезных усилий.
С названием столицы тоже беда…
Источник: colonelcassad.livejournal.com