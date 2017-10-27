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Юный пионер-герой Миша Куприн
21:04. 27 октября 2017 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Когда фашисты поняли, что юный разведчик завел их в болото на погибель, его перед смертью жестоко пытали, но мальчик своих не выдал.
Юного героя Мишу Куприна с любовью вспоминают все жители Брянщины. Чем же заслужил такое уважение пионер из села Званки Брянской области? Мальчику было 14 лет.
В 1942 году вблизи села расположился партизанский отряд.
В нем вместе со своим дедушкой Григорием Ивановичем Куприным находился и Миша. Добывая разведданные, он ходил по селам и деревням, собирал сведения о расположении и передвижении фашистских частей.
Миша выдавал себя за обыкновенного крестьянского паренька. То он искал потерявшуюся корову, то собирал грибы и ягоды.
На полях, где шли бои, собирал оружие, патроны и переправлял в отряд.
В один из июльских дней в штабе отряда собрались командиры. Недавно произошел бой у деревеньки Званка, и отряду пришлось отступить вглубь леса. Обсуждался вопрос о дальнейших действиях, нужно было непременно узнать расположение гитлеровских войск, как они вооружены, их численность. Решили послать в разведку Мишу Куприна.
С лукошком в руках Миша вышел на опушку леса. Перед ним выросли фигуры вражеских солдат. Фашисты схватили мальчика и потребовали выдать расположение партизанского отряда. "Не знаю никаких партизан, я собирал ягоды". Фашисты решили отвести Мишу в немецкий штаб. По дороге его били, угрожали смертью, если не выдаст партизан.
Юного героя Мишу Куприна с любовью вспоминают все жители Брянщины. Чем же заслужил такое уважение пионер из села Званки Брянской области? Мальчику было 14 лет.
В 1942 году вблизи села расположился партизанский отряд.
В нем вместе со своим дедушкой Григорием Ивановичем Куприным находился и Миша. Добывая разведданные, он ходил по селам и деревням, собирал сведения о расположении и передвижении фашистских частей.
Миша выдавал себя за обыкновенного крестьянского паренька. То он искал потерявшуюся корову, то собирал грибы и ягоды.
На полях, где шли бои, собирал оружие, патроны и переправлял в отряд.
В один из июльских дней в штабе отряда собрались командиры. Недавно произошел бой у деревеньки Званка, и отряду пришлось отступить вглубь леса. Обсуждался вопрос о дальнейших действиях, нужно было непременно узнать расположение гитлеровских войск, как они вооружены, их численность. Решили послать в разведку Мишу Куприна.
С лукошком в руках Миша вышел на опушку леса. Перед ним выросли фигуры вражеских солдат. Фашисты схватили мальчика и потребовали выдать расположение партизанского отряда. "Не знаю никаких партизан, я собирал ягоды". Фашисты решили отвести Мишу в немецкий штаб. По дороге его били, угрожали смертью, если не выдаст партизан.
В деревне, куда привели мальчика, нашелся предатель, который сказал немцам, что Миша является внуком старого большевика партизана Григория Ивановича Куприна. Фашисты бросили Мишу в холодный погреб. Четверо суток провел он там. Долго тянулась последняя ночь для мальчика – утром немецкий офицер вновь стал допрашивать Мишу, грозя расстрелом. "Я поведу вас к партизанам! Идемте".
Выйдя из деревни, он повел фашистов в противоположную сторону. Долго водил их Миша по топким местам. Фашисты поняли, что мальчик хитрит. Озверелые, они набросились на юного героя и убили его. Так погиб Миша Куприн, пионер, ученик Касиловской средней школы.
Хоронили Мишу Куприна на Косиловском кладбище, со всеми боевыми почестями.
Именем Миши Куприна названы пионерские отряды и дружины в разных городах и селах страны.
Пионеры Куйбышевской школы № 150 приняли Мишу Куприна (посмертно) в почетные пионеры, занесли в списки лучшего звена № 1. На первой парте установлен красный вымпел. И право сидеть за партой получают только лучшие ученики. Пионерский галстук Миши прикреплен на стенде, рассказывающем о жизни героя.
Выйдя из деревни, он повел фашистов в противоположную сторону. Долго водил их Миша по топким местам. Фашисты поняли, что мальчик хитрит. Озверелые, они набросились на юного героя и убили его. Так погиб Миша Куприн, пионер, ученик Касиловской средней школы.
Хоронили Мишу Куприна на Косиловском кладбище, со всеми боевыми почестями.
Именем Миши Куприна названы пионерские отряды и дружины в разных городах и селах страны.
Пионеры Куйбышевской школы № 150 приняли Мишу Куприна (посмертно) в почетные пионеры, занесли в списки лучшего звена № 1. На первой парте установлен красный вымпел. И право сидеть за партой получают только лучшие ученики. Пионерский галстук Миши прикреплен на стенде, рассказывающем о жизни героя.
***
Источник: ss69100.livejournal.com
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