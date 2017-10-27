Юный пионер-герой Миша Куприн

Когда фашисты поняли, что юный разведчик завел их в болото на погибель, его перед смертью жестоко пытали, но мальчик своих не выдал.



Юного героя Мишу Куприна с любовью вспоминают все жители Брянщины. Чем же заслужил такое уважение пионер из села Званки Брянской области? Мальчику было 14 лет.



В 1942 году вблизи села расположился партизанский отряд.



В нем вместе со своим дедушкой Григорием Ивановичем Куприным находился и Миша. Добывая разведданные, он ходил по селам и деревням, собирал сведения о расположении и передвижении фашистских частей.



Миша выдавал себя за обыкновенного крестьянского паренька. То он искал потерявшуюся корову, то собирал грибы и ягоды.



На полях, где шли бои, собирал оружие, патроны и переправлял в отряд.



В один из июльских дней в штабе отряда собрались командиры. Недавно произошел бой у деревеньки Званка, и отряду пришлось отступить вглубь леса. Обсуждался вопрос о дальнейших действиях, нужно было непременно узнать расположение гитлеровских войск, как они вооружены, их численность. Решили послать в разведку Мишу Куприна.



С лукошком в руках Миша вышел на опушку леса. Перед ним выросли фигуры вражеских солдат. Фашисты схватили мальчика и потребовали выдать расположение партизанского отряда. "Не знаю никаких партизан, я собирал ягоды". Фашисты решили отвести Мишу в немецкий штаб. По дороге его били, угрожали смертью, если не выдаст партизан.

Когда фашисты поняли, что юный разведчик завел их в болото на погибель, его перед смертью жестоко пытали, но мальчик своих не выдал.Юного героя Мишу Куприна с любовью вспоминают все жители Брянщины. Чем же заслужил такое уважение пионер из села Званки Брянской области? Мальчику было 14 лет.В 1942 году вблизи села расположился партизанский отряд.В нем вместе со своим дедушкой Григорием Ивановичем Куприным находился и Миша. Добывая разведданные, он ходил по селам и деревням, собирал сведения о расположении и передвижении фашистских частей.Миша выдавал себя за обыкновенного крестьянского паренька. То он искал потерявшуюся корову, то собирал грибы и ягоды.На полях, где шли бои, собирал оружие, патроны и переправлял в отряд.В один из июльских дней в штабе отряда собрались командиры. Недавно произошел бой у деревеньки Званка, и отряду пришлось отступить вглубь леса. Обсуждался вопрос о дальнейших действиях, нужно было непременно узнать расположение гитлеровских войск, как они вооружены, их численность. Решили послать в разведку Мишу Куприна.С лукошком в руках Миша вышел на опушку леса. Перед ним выросли фигуры вражеских солдат. Фашисты схватили мальчика и потребовали выдать расположение партизанского отряда. "Не знаю никаких партизан, я собирал ягоды". Фашисты решили отвести Мишу в немецкий штаб. По дороге его били, угрожали смертью, если не выдаст партизан.

В деревне, куда привели мальчика, нашелся предатель, который сказал немцам, что Миша является внуком старого большевика партизана Григория Ивановича Куприна. Фашисты бросили Мишу в холодный погреб. Четверо суток провел он там. Долго тянулась последняя ночь для мальчика – утром немецкий офицер вновь стал допрашивать Мишу, грозя расстрелом. "Я поведу вас к партизанам! Идемте".



Выйдя из деревни, он повел фашистов в противоположную сторону. Долго водил их Миша по топким местам. Фашисты поняли, что мальчик хитрит. Озверелые, они набросились на юного героя и убили его. Так погиб Миша Куприн, пионер, ученик Касиловской средней школы.



Хоронили Мишу Куприна на Косиловском кладбище, со всеми боевыми почестями.



Именем Миши Куприна названы пионерские отряды и дружины в разных городах и селах страны.



Пионеры Куйбышевской школы № 150 приняли Мишу Куприна (посмертно) в почетные пионеры, занесли в списки лучшего звена № 1. На первой парте установлен красный вымпел. И право сидеть за партой получают только лучшие ученики. Пионерский галстук Миши прикреплен на стенде, рассказывающем о жизни героя.



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Источник: ss69100.livejournal.com