Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 октября 2017

Постпред США в ООН обвинила сирийские власти и ИГИЛ в применении химического оружия

Постпред США при ООН Никки Хейли после презентации доклада экспертов ООН и ОЗХО обвинила власти Сирии в применении зарина в Хан-Шейхуне, а террористов ИГИЛ* в использовании иприта в Умм-Хоше. «Представленные сегодня выводы совместного механизма ООН и ОЗХО (СМР) свидетельствуют о том, что режим (президента Саирии Башара) Асада использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. СМР также определил, что ИГИЛ несет ответственность за применение химического оружия иприта в атаке 16 сентября в Умм-Хоше», — говорится в заявлении постпреда США при ООН, выпущенном после представления доклада СМР в СБ ООН. Читайте также: Кадыров рассказал о покушении на Мосийчука * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Восточная Сирия. 26.10.2017

Военная ситуация в Восточной Сирии к исходу 26.10.2017К концу октября 2017 года, операции САА и союзников в Восточной Сирии условно распались на под-операции связанные с решением отдельных задач.Несмотря на оптимистичные заявления российских и сирийских военных про взятие Дейр-эз-Зора за одну неделю, реальность внесла свои существенные коррективы Боевики достаточно упорно обороняются в жилых кварталах и озвученные сроки в "одну неделю на взятие города" уже давно сорваны. Все это ведет к тому, что существенная часть группировки САА в Восточной Сирии, скована в районе Дейр-эз-Зора и не может поддерживать другие операции. Тем не менее, несмотря на затяжку, задача освобождения города постепенно решается. Наконец то был зачищен остров Сахур, бои за который продолжались более трех недель. Сам город теперь уже полностью окружен по обе стороны реки и боевики лишены возможности получать подкрепления. В самом городе армия постепенно продвигается через жилые кварталы, преодолевая упорное сопротивление боевиков, опирающееся на широкое применение снайперов, мин и смертников. По мере исчерпания тяжелого вооружения и запасов "шахид-мобилей", сопротивление "черных" будет слабеть, как это уже наблюдалось в Мосуле, Манбидже и Ракке. Реалистичные сроки освобождения города – от трех до пяти недель.После некоторого перерыва, САА и иранские "прокси" возобновили наступление на юго-востоке Сирии, заняв район Т-2 и несколько продвинувшись в направлении Абу-Кемаля. Тем не менее, пока темпы продвижения вдоль сирийско-иракской границы оставляют желать лучшего, а фланги группировки действующей у границы, как собственно и группировки действующей в районе Дейр-эз-Зора и Маядина, по-прежнему открыты для набегов отрядов "черных" из пустыни, так что к возможным фланговым ударам боевиков надо быть готовым, чтобы не получилось как в прошлым раз, когда устранение последствий заняло две недели. Важную роль в сопротивлении боевиков играют подкрепления из Ирака, которые выходя из провинции Анбар, могут достаточно оперативно включаться в боевые действия в районе границы и Т-2, тормозя наступления на Абу-Кемаль вдоль границы. Поэтому, как и в случае с Маядином, союзники сейчас перемалывают относительно свежие части Халифата, которыми командование "черных" подкрепило отряды потрепанные в октябрьских боях. Поэтому на легкую прогулку тут рассчитывать явно не стоит – противник будет по возможности активно контратаковать и широко применять смертников.После занятия Маядина, САА и силы союзников втянулись в ожесточенные бои к югу и юго-востоку от Маядина. Силы боевиков пытались атаковать как вдоль Евфрата, так из пустыни, чтобы сковать своей активностью наступательные возможности САА. Именно в этих боях захватили Т-90 и БМП, а также нанесли сирийцам определенный ущерб в живой силе и технике. Активность в районе Маядина с другой стороны, заставила боевиков ограничить набеговые операции на тыловые коммуникации САА и перейти к более прямым действиям, что скорее выгодно сирийцам, имеющим здесь существенное преимущество в живой силе и технике, а также господство в воздухе. Нанося удар в направлении Аль-Курайя, часть сирийских сил одновременно пытается осуществить обходной маневр в направлении Аль-Ансара, чтобы обойти оборонительные позиции на которые отошли боевики после потери Маядина. Попутно САА отбивает атаки набеговых групп боевиков атакующих фланги наступающей группировки из пустыни. Американские источники утверждают, что САА в ближайшие недели должна решить задачу по выходу к Абу-Кемалю и занятию берега Евфрата к юго-востоку от Дейр-эз-Зора на всей протяженности. Здесь союзникам предстоит разгромить группировку Халифата насчитывающую порядка 2,5-3 тыс. человек и до 25-30 единиц бронетехники.На конец октября, курды и американцы не только отыграли темп в гонке за нефтью Дейр-эз-Зора, но и существенно вырвались вперед. Заминка вызванная наступлением "Ан-Нусры" в Северной Хаме и набегом ИГИЛ на трассу Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор была сполна использована и успех САА связанный с захватом плацдармов на данный момент в значительной степени нивелирован. В текущих условиях значительная часть месторождений на левом берегу будет по итогам осенней кампании находится под контролем SDF и США. Важным моментом является то, что взятие Ракки дает SDF возможность перебрасывать сюда часть из сил ранее скованных штурмом бывшей столицы Халифата, в то время как большая часть группировки САА в восточной Сирии либо скована штурмом Дейр-эз-Зора, либо участвует в наступлении у Маядина. Сил сосредоточенных на плацдармах на другом берегу Евфрата явно не хватает, для ведения масштабных наступательных операций. Попытки объяснить такую ситуацию некими кулуарными договоренностями США и РФ о временном разделе сфер влияния в провинции Дейр-эз-Зор, фактических подтверждений пока не находят, более того, периодические провокации и столкновения САА с SDF говорят о том, что идущая гонка не имеет жестко заданных параметров американо-российских договоренностей. Периодическая критика МО РФ в адрес американских военных, лишний раз указывает на то, что РФ будет придерживаться стратегии направленной на постепенное выдавливание США из Сирии. Другой вопрос, что США не обозначая официально свою стратегию в Сирии, пока не демонстрируют видимого желания сворачивать свои операции, пользуясь наличием ИГИЛ на Востоке Сирии, как обоснования для нахождения войск США в этом районе. По всей видимости эта проблема не будет решена как минимум до окончания операций по разгрому регулярных войск ИГИЛ и занятия Абу-Кемаля.В целом, несмотря на различные проблемы объективного и субъектного характера, нанесения поражения оставшихся отрядам Халифата в Восточной Сирии представляется вопросом нескольких месяцев. В стратегическом отношении положение Халифата уже давно безнадеждно и речь сейчас идет лишь о том, сколько они еще смогут оказывать сопротивление САА в Восточной Сирии, прежде чем перейдут к классической диверсионно-террористической войне. Не трудно предположить, что Россия постарается объявить о разгроме Халифата в Сирии до выборов президента в марте 2018 года.Другой вопрос, что война одним Халифатом не ограничивается и надо еще провести процесс межсирийского урегулирования, а также решить проблему США и курдов. На данный момент ставка в этих вопросах скорее делается на дипломатические методы, но в случае саботажа этого процесса американцами, не стоит исключать и военных сценариев по "принуждению к миру" части "зеленых" и курдов. Вопрос нефти Дейр-эз-Зора в случае с SDF будет одним из ключевых.

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Госдеп признал успех российской военной операции в Сирии

Контртеррористическая операция Вооруженных сил России в Сирии стала успехом. Такое неожиданное признание сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, беседуя в четверг с представителями прессы в Женеве. Стенограмму высказываний главы американского МИДа обнародовала его пресс-служба. «Единственная причина, по которой сирийские войска добились успеха, — это авиационная поддержка, которую они получили от России», — приводит слова Тиллерсона агентство Рейтер. Госсекретарь США также подчеркнул, что «не считает Сирию триумфом для Ирана» в вопросе поражения террористической группировки ИГИЛ*, скорее «Иран воспользовался ситуацией»: «Я не рассматриваю Сирию как триумф Ирана, который был не особенно успешен в освобождении районов (Сирии от террористов, – прим РВ)», — ответил на вопрос журналистов глава внешнеполитического ведомства США. «Успешно действует российское правительство, оказывающее существенную поддержку с воздуха силам сирийского режима», — повторил Рекс Тиллерсон. Читайте также: Сирия: Турецкие войска и протурецкие боевики атакуют проамериканскую коалицию SDF (ФОТО 18+) * Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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