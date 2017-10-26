Сводки от ополчения Новороссии 26 октября 2017
- 17:40 ВС ДНР передали гуманитарную помощь для жителей Зайцево.
- 17:15 МОЛНИЯ: В Донецке рядом с правительственным кварталом прогремел взрыв, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО).
- 16:50 Басурин: боевики ВСУ продолжают обстрел мирных жителей ДНР.
- 15:48 Эксклюзив. Быт армии ДНР изнутри, казарма.
- 15:43 В ВСУ продолжается рост небоевых потерь – Марочко.
- Вчера 22:08 Мы хотим мира: украинская армия по-прежнему обстреливает мирных жителей.
ВС ДНР передали гуманитарную помощь для жителей Зайцево
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
МОЛНИЯ: В Донецке рядом с правительственным кварталом прогремел взрыв, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)
В центре Донецка, в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Красноармейской, недалеко от правительственного квартала прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека.
Один из пострадавших — мужчина, жилец одной из квартир. Он получил ранение ноги, медики оказывают ему первую помощь. Вторая пострадавшая — женщина. Спасатели эвакуируют ее из квартиры через окно при помощи специального автомобиля МЧС.
После взрыва в подъезде произошло обрушение стен и перекрытий и образовались завалы, поиск пострадавших продолжается. Также повреждено остекление дома.
Причины взрыва устанавливаются.
На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов ДНР.
Читайте также: ВАЖНО: Батальон «Донбасс» призывают сняться с передовой и двинуться на Киев
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Басурин: боевики ВСУ продолжают обстрел мирных жителей ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Эксклюзив. Быт армии ДНР изнутри, казарма
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ВСУ продолжается рост небоевых потерь – Марочко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Мы хотим мира: украинская армия по-прежнему обстреливает мирных жителей
К оглавлению | Источник: www.youtube.com