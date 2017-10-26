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Сводки от ополчения Новороссии 26 октября 2017

17:23. 26 октября 2017 Просмотров - 284 Нет комментариев Опубликовал:

ВС ДНР передали гуманитарную помощь для жителей Зайцево

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

МОЛНИЯ: В Донецке рядом с правительственным кварталом прогремел взрыв, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

МОЛНИЯ: В Донецке рядом с правительственным кварталом прогремел взрыв, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В центре Донецка, в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Красноармейской, недалеко от правительственного квартала прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Один из пострадавших — мужчина, жилец одной из квартир. Он получил ранение ноги, медики оказывают ему первую помощь. Вторая пострадавшая — женщина. Спасатели эвакуируют ее из квартиры через окно при помощи специального автомобиля МЧС.

После взрыва в подъезде произошло обрушение стен и перекрытий и образовались завалы, поиск пострадавших продолжается. Также повреждено остекление дома.

Причины взрыва устанавливаются.

На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов ДНР.

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МОЛНИЯ: В Донецке рядом с правительственным кварталом прогремел взрыв, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
МОЛНИЯ: В Донецке рядом с правительственным кварталом прогремел взрыв, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
МОЛНИЯ: В Донецке рядом с правительственным кварталом прогремел взрыв, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
МОЛНИЯ: В Донецке рядом с правительственным кварталом прогремел взрыв, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Басурин: боевики ВСУ продолжают обстрел мирных жителей ДНР

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Эксклюзив. Быт армии ДНР изнутри, казарма

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В ВСУ продолжается рост небоевых потерь – Марочко

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Мы хотим мира: украинская армия по-прежнему обстреливает мирных жителей

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