Сводки от ополчения Новороссии 26 октября 2017

В центре Донецка, в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Красноармейской, недалеко от правительственного квартала прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Один из пострадавших — мужчина, жилец одной из квартир. Он получил ранение ноги, медики оказывают ему первую помощь. Вторая пострадавшая — женщина. Спасатели эвакуируют ее из квартиры через окно при помощи специального автомобиля МЧС.

После взрыва в подъезде произошло обрушение стен и перекрытий и образовались завалы, поиск пострадавших продолжается. Также повреждено остекление дома.

Причины взрыва устанавливаются.

На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов ДНР.

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