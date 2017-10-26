Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 октября 2017
- 03:00 Россия укрепляет свои позиции в Персидском заливе на фоне операции в Сирии.
- 01:00 Западу не нужна правда о химическом оружии в Сирии, — МИД .
- Вчера 21:07 Сирия: Турецкие войска и протурецкие боевики атакуют проамериканскую коалицию SDF (ФОТО 18+).
Россия укрепляет свои позиции в Персидском заливе на фоне операции в Сирии
Традиционные союзники США в Персидском заливе — Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн — все чаще выказывают заинтересованность в покупке российских вооружений — подтверждением этому служит начавшийся в четверг первый в истории визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Катар, в ходе которого было подписано двустороннее межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, на фоне успеха российской военной операции в Сирии страны Персидского залива стремятся выстраивать более тесные политические и военно-технические связи с Россией.
Исторический визит
На фоне участия ВС РФ в операции в Сирии интерес традиционных военных союзников США в Персидском заливе к российским вооружениям, похоже, становится тенденцией. Подтверждением этому служит и недавняя договоренность о поставке ЗРС С-400, ПТРК «Корнет-ЭМ», огнеметов ТОС-1А и гранатометов АГС-30 для Саудовской Аравии, которая была достигнута в ходе визита короля Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Москву.
В середине октября о планах увеличить поставки оружия из РФ заявил Бахрейн. В среду начался первый в истории России визит главы российского военного ведомства Сергея Шойгу в Катар, руководство которого также высказывало намерение приобрести у России как сами системы противоракетной обороны, но и технологии для их производства
Как и ожидалось, в рамках визита Шойгу в Доху Россия и Катар подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, однако пока о конкретных закупках российского вооружения не сообщается.
Открывая переговоры с государственным министром по делам обороны Катара Халидом бен Мухаммадом Аль-Аттыйя, Шойгу выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества.
«Надеюсь, наши сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в военной и военно-технической сфере», — сказал он.
В свою очередь Аль-Аттыйя отметил, что этот визит говорит о намерении друзей Катара в РФ развивать и укреплять двустороннее сотрудничество с его государством.
Планируется, что Шойгу также примет эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, в ходе встречи предстоит обсудить вопросы глобальной и региональной безопасности.
Зачем катару С-400?
Визит Шойгу в Катар не случаен — в августе в РФ приезжал министр обороны этой страны, для которого в рамках форума «Армия-2017» был организован отдельный показ возможностей систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и «Панцирь-С». После чего Аль-Аттыйя заявил о том, что Катар хотел бы приобрести у России не только сами системы противоракетной обороны, но и технологии для их производства.
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По словам военного эксперта Виктора Мураховского, из-за незначительных размеров армии Катара любые закупки вооружений у России будут носить не столько практический, сколько политический характер: для улучшения отношений с РФ это богатое государство вполне может позволить себе роскошь приобрести ЗРС большой дальности С-400.
«Сама армия Катара по размерам чисто символическая, но благодаря своему богатству это государство может купить себе некоего «белого слона» — к примеру, возьмут дивизион С-400 за 500 миллионов долларов, и будет он прикрывать столицу Саудовской Аравии, когда ссора монархий залива закончится (идея соединить ПВО неоднократно обсуждалась странами региона)», — сказал Мураховский РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что подписание такого документа между Москвой и Дохой не подразумевает конкретных контрактов в обозримом будущем и не вызовет протестов у соседей по региону, с которыми в последнее время России удалось подписать ряд знаковых контрактов.
«Я думаю, поскольку пока речь о каких-либо конкретных оружейных поставках Дохе не идёт, это не спровоцирует возмущение соседей по Персидскому заливу. И потом — то, что сейчас подается как смертельная обида, на самом деле, не является неразрешимой проблемой», — отметил собеседник агентства.
Говоря о неоднозначности сотрудничества по линии ВТС с Катаром, неоднократно обвинявшимся в спонсировании террористических группировок, Мураховский отметил, что ни одно из государств мира на протяжении своего существования не придерживалось неизменного внешнеполитического курса, и у Москвы уже имеется опыт выстраивания ВТС со странами, некогда являвшимися её оппонентами.
«ВТС с такими странами, как Катар, — это вопрос долговременной игры. Например, мы поставляли оружие и другим странам, которые раньше не отличались слишком большой лояльностью к Москве — тому же Пакистану, одно время поддерживавшему моджахедов. Политика стран меняется, ничего вечного в ней не бывает», — объяснил эксперт.
Операция в Сирии изменила отношение к ВТС с Россией
По мнению главного научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД РФ Виктора Сергеева, активизация отношений РФ со странами Ближнего Востока связана с успешными действиями России в ходе операции в Сирии.
«Ближневосточные страны, в частности, страны Аравийского полуострова, всегда скептически относились к России.
В успехи России в Сирии никто не верил, но эти успехи изменили отношение к России, прежде всего потому, что изменилось соотношение сил на Ближнем Востоке. Эти страны увидели, что Россия может влиять на политику, если захочет. США тоже пытались активно влиять, но ни к чему хорошему это не привело», — сообщил он РИА Новости.
«Я думаю, что это долговременный успех, по крайней мере, до тех пор, пока наши базы останутся в Сирии. Это означает значительное влияние России, и арабские страны неизбежно будут принимать во внимание позицию РФ», — полагает Сергеев.
В свою очередь, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко также полагает, что диалог в сфере ВТС с Катаром стал возможен благодаря росту влияния Москвы на политические процессы, происходящие в регионе Ближнего Востока и Персидского Залива, а также успеха операции ВС РФ в Сирии.
Эксперт отметил, что запросы катарской стороны на приобретение российской военной техники не встретят препятствий и это богатое государство в состоянии купить комплексы вооружений любого уровня.
Кроме того, Коротченко считает возможным, что Доха также может проявлять интерес к зенитным ракетно-пушечным комплексам «Панцирь-С1» и легкой бронетехнике, противотанковым комплексам, военно-транспортным вертолетам, а также стрелковому и гранатометному оружию.
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Западу не нужна правда о химическом оружии в Сирии, — МИД
Запад хочет не установить истину в расследовании применения химоружия в Сирии, а использовать международные структуры для давления на Дамаск, говорится в заявлении МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что применение зарина в сирийском Хан-Шейхуне в апреле и последующее развитие событий выявили серьезные проблемы в работе миссии ОЗХО.
«Но западных коллег нынешнее положение дел, похоже, полностью устраивает. Более того, они отчаянно бьются за то, чтобы оставить все как есть. И это потому, что их цель состоит не в установлении истины, а в использовании профильных международных структур для наращивания давления на Дамаск», — говорится в документе.
В качестве основных проблем в работе миссии ОЗХО и СМР в Москве считают «избирательное выполнение мандатов», фактический отказ от проведения расследования на месте происшествия, а также попытку ввести международное сообщество в заблуждение по поводу возможности безопасного доступа в Хан-Шейхун.
«Ясно, что если мы действительно хотим установить виновных в применении химоружия, то эти фундаментальные изъяны надо срочно исправлять», — добавили в министерстве.
Во вторник Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН подготовленную США резолюцию о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, выступив против рассмотрения данного вопроса до представления доклада Совместного механизма расследования ОЗХО-ООН (СМР) по инциденту в Хан-Шейхуне. Доклад должен быть представлен Совбезу 26 октября, тогда как мандат экспертов СМР истекает 17 ноября.
Сирийская оппозиция в начале апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Она заявила, что за инцидентом стоят правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и тех, с кем они сотрудничают.
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Сирия: Турецкие войска и протурецкие боевики атакуют проамериканскую коалицию SDF (ФОТО 18+)
Турецкие войска и протурецкие боевики ведут разведку боем против проамериканской арабско-курдской коалиции SDF в Сирии.
Турецкая армия совместно с протурецкими боевиками из коалиции «Щит Евфрата» вчера начали новую атаку против поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» на северо-западе провинции Алеппо.
«Окопавшись в крепости Семан, вторгшаяся турецкая армия и связанные с ней группировки начали атаку на деревню Иска района Шерава округа Африн», — сообщило курдское издание ANF News.
«Отряды народной самообороны (YPG) и отряды женской самообороны (YPJ) нанесли ответный удар, и в указанной области продолжаются столкновения», — говорилось в сообщении. Затем появилась новая информация о боях:
«Турецкая оккупационная армия продолжает атаки и вторжение на территорию Рожавы в северной Сирии», — сообщает курдское агентство «Ховарньюс».
«По данным, полученным от командиров YPG, бронированная машина «Cкорпион», принадлежащая турецкой армии, открыла огонь из тяжелого вооружения по позициям YPG в деревне Косик. Также был обстрелян Дом, на котором находился курдский флаг, в деревне Косик, расположенной в 12 км к востоку от Кобане. Жилищам местных жителей был причинен материальный ущерб.
Турецкая армия также напала на позиции YPG в деревне Ашме около 13:30 часов во вторник. Турецкие солдаты применили тяжелое вооружение и четыре бронированных машины «Скорпион». Сообщается, что бойцы YPG отреагировали на эту агрессию, контратаковав противника.
Согласно последней информации, в этот вечер между бойцами YPG и турецкими солдатами в деревне Ашме произошло короткое боестолкновение, длившееся более часа.
«Оккупационные силы турецкой армии открыли огонь по деревням, расположенным на западе и востоке от кантона Кобани, включая позиции YPG в этих деревнях. Бойцы YPG ответили на эти атаки, в результате чего один военный автомобиль был уничтожен, а другой — подбит»
Как сообщала «Русская Весна», перед этими событиями войска Эрдогана перебросили большие силы из турецкого города Газиантеп в западную сельскую местность провинций Алеппо и Идлиб.
Кроме того, курдские СМИ публиковали кадры с убитыми и избитыми местными жителями, которых пытали турецкие военные на сирийской границе (см. фото ниже).
Чем закончатся попытки Анкары нейтрализовать курдов?
Будучи гарантом режима прекращения боевых действий в Сирии Турция продолжает вести в стране собственную игру, принципы которой, зачастую, расходятся с ранее достигнутыми договоренностями.
Турецкие вооруженные силы выполнили поставленные задачи в сирийском Идлибе и готовы в любой момент нанести удар по курдскому анклаву Африн.
Эти слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прозвучали во вторник одновременно с сообщениями об операции Анкары против курдских Отрядов народной самообороны на северо-западе провинции Алеппо.
Начало новому витку турецкой стратегии в сирийском конфликте было положено в первой декаде октября этого года. Тогда, напомним, Генштаб Турции объявил о начале строительства в Идлибе наблюдательных постов в рамках международных соглашений, а также перебросил в Сирию порядка 120 военнослужащих Сил специального назначения, в чью задачу входила разведка.
Стоит сказать, маневры турков в Идлибе с самого начала больше напоминали подготовительные мероприятия к наступлению на позиции курдских вооруженных формирований, расположившихся фактически на сирийско-турецкой границе, так как данные организации в Анкаре традиционно считаются террористическими, так как связаны с Рабочей партией Курдистана. Большой рост их влияния в сирийском регионе вызывает у Эрдогана серьезные опасения.
В общем-то, последние события все эти предположения подтверждают. Очевидно, что в настоящий момент Турция пытается расширить полномочия и повысить собственную значимость в процессе мирного урегулирования в Сирии, а также стремится закрепить свое военное присутствие в республике.
В целом же, нынешняя ситуация свидетельствует, что приоритетом для Анкары в Сирии сейчас является решение так называемой курдской проблемы.
Желая максимально нейтрализовать влияние Отрядов народной самообороны и не допустить усиления их позиций, турецкое руководство идет на сделку с рядом группировок вооруженной сирийской оппозиции, которым осуществляются поставки техники и предоставляются разведданные.
При сложившихся обстоятельствах, ключевой вопрос, которым задаются все страны-гаранты соблюдения режима прекращения огня в Сирии, звучит примерно так: уйдут ли турецкие войска из Сирии после победы над террористами?
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