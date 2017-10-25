Сводки от ополчения Новороссии 25 октября 2017

ВСУ за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселка городского типа Калиново, сел Долгое и Калиновка.

Огонь велся из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

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