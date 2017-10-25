Сводки от ополчения Новороссии 25 октября 2017
- 08:00 ВСУ пять раз за сутки нарушили «режим тишины».
- 00:24 «Многие думают, что война закончилась, у нас она продолжается» — жительница Трудовских.
- Вчера 19:57 Срочно. Эксперт сообщает о незаконных камерах наблюдения на линии разграничения».
ВСУ пять раз за сутки нарушили «режим тишины»
ВСУ за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселка городского типа Калиново, сел Долгое и Калиновка.
Огонь велся из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.
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«Многие думают, что война закончилась, у нас она продолжается» — жительница Трудовских
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Срочно. Эксперт сообщает о незаконных камерах наблюдения на линии разграничения»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com