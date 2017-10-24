Сводки от ополчения Новороссии 24 октября 2017
- 08:00 ВСУ семь раз за сутки нарушили «режим тишины».
- 01:14 Война глазами врага: «всушник» в бронеколпаке против военных ДНР (ВИДЕО).
- 00:22 Казаки создают памятник “Всем погибшим во время братоубийственной войны”.
- Вчера 22:11 Боец ВВ МВД ДНР “Хамелеон” о своем пути от политика до воина.
ВСУ семь раз за сутки нарушили «режим тишины»
ВСУ за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, поселка Красный Яр, сел Красный Лиман, Долгое и Калиновка.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.
Напомним, что участники Контактной с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе.
Киевские каратели неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Война глазами врага: «всушник» в бронеколпаке против военных ДНР (ВИДЕО)
Минобороны Украины опубликовало кадры ночного боя украинских военных с военнослужащими ДНР под Авдеевкой.
В видеоролике украинский военный забирается в бронеколпак и не целясь открывает огонь через маленькую амбразуру вначале из пулемета, а затем из автомата.
После этого он с криком «Слава Украине!» стреляет из гранатомета.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Казаки создают памятник “Всем погибшим во время братоубийственной войны”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец ВВ МВД ДНР “Хамелеон” о своем пути от политика до воина
К оглавлению | Источник: www.youtube.com