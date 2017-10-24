Сводки от ополчения Новороссии 24 октября 2017

ВСУ за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, поселка Красный Яр, сел Красный Лиман, Долгое и Калиновка.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Напомним, что участники Контактной с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе.

Киевские каратели неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

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