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Сводки от ополчения Новороссии 24 октября 2017

09:24. 24 октября 2017 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ семь раз за сутки нарушили «режим тишины»

ВСУ семь раз за сутки нарушили «режим тишины» | Русская весна

ВСУ за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, поселка Красный Яр, сел Красный Лиман, Долгое и Калиновка.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Напомним, что участники Контактной с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе.

Киевские каратели неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

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Война глазами врага: «всушник» в бронеколпаке против военных ДНР (ВИДЕО)

Война глазами врага: «всушник» в бронеколпаке против военных ДНР (ВИДЕО) | Русская весна

Минобороны Украины опубликовало кадры ночного боя украинских военных с военнослужащими ДНР под Авдеевкой.

В видеоролике украинский военный забирается в бронеколпак и не целясь открывает огонь через маленькую амбразуру вначале из пулемета, а затем из автомата.

После этого он с криком «Слава Украине!» стреляет из гранатомета.

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