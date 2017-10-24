Правительство повысит трудовой стаж вместо пенсионного возраста

МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. Правительство России планирует отказаться от непопулярной в обществе идеи о повышении пенсионного возраста в пользу повышения минимального трудового стажа.

Как рассказали источники «Ведомостей», правительство склоняется в пользу увеличения минимального трудового стажа, дающего гражданам право на пенсию по старости. Три федеральных чиновника рассказали изданию, что общество не примет резкого повышения пенсионного возраста. Кроме того, эта мера не даст необходимого эффекта для бюджета. Повышение стажа, с другой стороны, должно стимулировать людей дольше работать и выходить из серого сектора, увеличивая поступления в Пенсионный фонд (ПФР).

Федеральный чиновник рассказал изданию, что в последние два месяца совещаний по вопросам пенсионной реформы в правительстве не было, единого мнения и каких-либо принятых решений у властей нет. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева заявила «Ведомостям», что на уровне премьер-министра никаких встреч по этому вопросу и вовсе не проводилось. В Минфине переадресовали все вопросы Минтруду, где, в свою очередь, сказали, что никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается. Эксперты Центра стратегических разработок считают, что повышение стажа не решит проблему пенсионной реформы.

«ФедералПресс» напоминает: первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявлял, что пенсионный возраст нужно повышать постепенно и не для всех категорий работников одномоментно. По словам Исаева, «пенсионный возраст – это не регулятор доходов, а регулятор рынка труда». Он считает, что повышение пенсионного возраста «не приведет к немедленного экономическому эффекту». Справедливо было бы, по мнению Андрея Исаева, делать это для отдельных категорий работников, как было, например, с государственными и муниципальными служащими, многие из которых могут и готовы продолжать трудиться при достижении официально установленного пенсионного возраста.

Исаев также считает, что повышение пенсионного возраста для всех сразу повлечет еще большие бюджетные траты, но уже в виде дотаций малоимущим, пособий по безработице и т.п.

«ФедералПресс» ранее писал, повышение пенсионного возраста позволит сэкономить бюджету 1,7 триллиона рублей. Такие данные получили в научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина России. Повышение пенсионного возраста позволит сократить количество пенсионеров в стране на 5 млн человек