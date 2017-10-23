Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 октября 2017

События последних дней говорят о возможной эскалации напряженности в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Израиль готов инициировать наступление боевиков на позиции правительственных войск.

19 октября информационные агентства Сирии заявили об обстреле позиций правительственных войск в провинции Эль-Кунейтра. Снаряды прилетели со стороны Голанских высот — сирийской территории, незаконно оккупированной Израилем. 21 октября инцидент повторился, сообщается об уничтожении трех орудий Сирийской Арабской Армии.

Стоит отметить, что Тель-Авив (недавно премьер-министр страны Б. Нетаньяху перенес столицу в Западный Иерусалим, на международной арене этот шаг был воспринят неоднозначно — прим. авт.) чуть ли не каждый месяц проверяет на прочность сирийские нервы, нет-нет да посылая один-два снаряда в сторону позиций САА. Каждый раз причиной тому, по заявлениям израильтян, являются ракеты, прилетающие на Голаны с сирийской территории.

Обыденность ситуации нарушает скорое завершение военного конфликта в Сирии. После окончания активных боевых действий начнется процесс политического урегулирования. И руководство Израиля, похоже, опасается упустить момент для решения проблем, касающихся сферы национальной безопасности.

Вдоль Голанских высот израильтяне установили десятикилометровую буферную зону, исключающую нахождение в ней подразделений сирийской армии. Территория стала пристанищем для противников Дамаска в лице вооруженной оппозиции. Боевики занимают большую часть провинции. Единственный район, находящийся под контролем САА находится между друзским селом Хадер и городом Эль-Баас. Мер по расширению зоны своего контроля армия сейчас не предпринимает в связи с введенным на юге Сирии режима деэскалации.

В сложившейся обстановке израильтяне опасаются, что после окончания войны ливанская «Хезболла» и иранские добровольцы, воюющие на стороне сирийской армии, закрепят свое присутствие в Эль-Кунейтре. Для Тель-Авива это ознаменует открытие второго фронта: к угрозам на ливанско-израильской границе прибавится головная боль на Голанах.

Этот сценарий, безусловно, крайне нежелателен для израильского руководства .

Поэтому вполне может быть, что власти Израиля решатся пойти ва-банк и использовать так называемую «вооруженную оппозицию» в Эль-Кунейтре для решающего наступления на сирийские войска и захвата Хадера и Эль-Бааса. В случае успеха израильтяне официально возьмут оппозиционеров под уже и так фактически существующий протекторат и расширят буферную зону перед Голанскими высотами до 25–40 километров.

Определенные предпосылки к такому развитию событий наблюдаются. Во-первых, недавние обстрелы сирийских позиций. Военные источники в социальных сетях сообщали о четырех пушках M-46, ставших жертвами этой агрессии. То, что эти орудия держали на прицеле наиболее опасные для наступления участки местности, не является совпадением: Израиль под привычную песню о ракетных ударах со стороны Эль-Кунейтры планомерно ослабляет оборону сирийской армии.

Параллельно с этим есть мнение, что лагерь беженцев Мухайм-Шахар, расположенный рядом с селом Джуббат аль-Хашаб, на самом деле является базой подготовки боевиков. Все ключевые высоты вокруг объекта контролируются боевиками «Свободной сирийской армии» и «Джебхат Ан-Нусры», ведущими провокационный огонь по правительственным войскам.

Еще одним фактом, говорящим об агрессивных намерениях Израиля, является логистическая поддержка группировки «Джебхат Ан-Нусра», удерживающей горный район Джебель аш-Шейх в 50 км от Дамаска.

В недружественных сирийскому правительству средствах массовой информации утверждается, что в этом районе закрепились оппозиционные формирования «Иттихад Джебель аш-Шейх». Но информационные ресурсы «Хайат Тахрир аш-Шам» (новое название «Джебхат ан-Нусры»*) не скрывают того, что именно боевики этой террористической организации контролируют этот имеющий ключевое значение для устойчивости обороны сирийской столицы район.