Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 октября 2017
- 09:10 Курды получили контроль над крупнейшим нефтяным месторождением в Сирии.
- 05:30 Сирия и страхи Тель-Авива: Израиль готов инициировать наступление боевиков на сирийские города.
- 04:30 Под защитой русских «Тигров» через пустыню в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:40 Конвой Минобороны РФ прибыл в прифронтовую зону у границы с Израилем — репортаж РВ (ФОТО).
- Вчера 21:37 Поездка по Аль-Карьятейну.
Курды получили контроль над крупнейшим нефтяным месторождением в Сирии
Курды, поддерживаемые коалицией во главе с США, установили контроль над крупнейшим нефтяным месторождением в Сирии.
Формирования «Сирийских демократических сил» захватили нефтяное поле Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Согласно официальному сообщению правительства, войска находятся всего в трех километрах от месторождения.
Аль-Омар – крупнейшее нефтяное месторождение в Сирии, и оно являлось основным источником дохода для боевиков ИГИЛ*.
При этом армия САР также намерена получить контроль над нефтеносными районами, а соперничество с курдами может перерасти в новый конфликт.
Сирийский МИД уже заявил, что никому не позволит нарушать государственный суверенитет.
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Сейчас сирийское правительство контролирует большинство нефтяных и газовых месторождений. Дамаск планирует вернуть под свой контроль все нефтяные и газовые месторождения, поэтому схватка с курдами практически неизбежна.
Надеяться на то, что курды, поддерживаемые США, добровольно откажутся от нефти, не приходится.
Стоит отметить, что боевики ранее почти полностью уничтожили всю нефтяную инфраструктуру в Дейр-эз-Зоре, поэтому потребуются огромные средства на восстановление добычи в этом районе.
* запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирия и страхи Тель-Авива: Израиль готов инициировать наступление боевиков на сирийские города
События последних дней говорят о возможной эскалации напряженности в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Израиль готов инициировать наступление боевиков на позиции правительственных войск.
19 октября информационные агентства Сирии заявили об обстреле позиций правительственных войск в провинции Эль-Кунейтра. Снаряды прилетели со стороны Голанских высот — сирийской территории, незаконно оккупированной Израилем. 21 октября инцидент повторился, сообщается об уничтожении трех орудий Сирийской Арабской Армии.
Стоит отметить, что Тель-Авив (недавно премьер-министр страны Б. Нетаньяху перенес столицу в Западный Иерусалим, на международной арене этот шаг был воспринят неоднозначно — прим. авт.) чуть ли не каждый месяц проверяет на прочность сирийские нервы, нет-нет да посылая один-два снаряда в сторону позиций САА. Каждый раз причиной тому, по заявлениям израильтян, являются ракеты, прилетающие на Голаны с сирийской территории.
Обыденность ситуации нарушает скорое завершение военного конфликта в Сирии. После окончания активных боевых действий начнется процесс политического урегулирования. И руководство Израиля, похоже, опасается упустить момент для решения проблем, касающихся сферы национальной безопасности.
Вдоль Голанских высот израильтяне установили десятикилометровую буферную зону, исключающую нахождение в ней подразделений сирийской армии. Территория стала пристанищем для противников Дамаска в лице вооруженной оппозиции. Боевики занимают большую часть провинции. Единственный район, находящийся под контролем САА находится между друзским селом Хадер и городом Эль-Баас. Мер по расширению зоны своего контроля армия сейчас не предпринимает в связи с введенным на юге Сирии режима деэскалации.
В сложившейся обстановке израильтяне опасаются, что после окончания войны ливанская «Хезболла» и иранские добровольцы, воюющие на стороне сирийской армии, закрепят свое присутствие в Эль-Кунейтре. Для Тель-Авива это ознаменует открытие второго фронта: к угрозам на ливанско-израильской границе прибавится головная боль на Голанах.
Этот сценарий, безусловно, крайне нежелателен для израильского руководства .
Поэтому вполне может быть, что власти Израиля решатся пойти ва-банк и использовать так называемую «вооруженную оппозицию» в Эль-Кунейтре для решающего наступления на сирийские войска и захвата Хадера и Эль-Бааса. В случае успеха израильтяне официально возьмут оппозиционеров под уже и так фактически существующий протекторат и расширят буферную зону перед Голанскими высотами до 25–40 километров.
Определенные предпосылки к такому развитию событий наблюдаются. Во-первых, недавние обстрелы сирийских позиций. Военные источники в социальных сетях сообщали о четырех пушках M-46, ставших жертвами этой агрессии. То, что эти орудия держали на прицеле наиболее опасные для наступления участки местности, не является совпадением: Израиль под привычную песню о ракетных ударах со стороны Эль-Кунейтры планомерно ослабляет оборону сирийской армии.
Параллельно с этим есть мнение, что лагерь беженцев Мухайм-Шахар, расположенный рядом с селом Джуббат аль-Хашаб, на самом деле является базой подготовки боевиков. Все ключевые высоты вокруг объекта контролируются боевиками «Свободной сирийской армии» и «Джебхат Ан-Нусры», ведущими провокационный огонь по правительственным войскам.
Еще одним фактом, говорящим об агрессивных намерениях Израиля, является логистическая поддержка группировки «Джебхат Ан-Нусра», удерживающей горный район Джебель аш-Шейх в 50 км от Дамаска.
В недружественных сирийскому правительству средствах массовой информации утверждается, что в этом районе закрепились оппозиционные формирования «Иттихад Джебель аш-Шейх». Но информационные ресурсы «Хайат Тахрир аш-Шам» (новое название «Джебхат ан-Нусры»*) не скрывают того, что именно боевики этой террористической организации контролируют этот имеющий ключевое значение для устойчивости обороны сирийской столицы район.
Справа сообщение нусровского информагентства «Иба», где сообщается, что «моджахеды» воюют с ИГИЛ* в провинции Деръа у Шейх-Саада и в то же время с правительственными войсками в Бейт-Джинн.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Под защитой русских «Тигров» через пустыню в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО)
В провинции Алеппо российским Центром по примирению враждующих сторон проведено переселение жителей из лагеря беженцев и оказана медицинская помощь
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Напрямую от Алеппо до города Манбидж (Мембидж) — около 80 км, но дорога петляет по относительно безопасным районам и спидометр накручивает ещё несколько десятков лишних километров.
У Манбиджа расположена буферная зона, основную часть района контролируют курды, но рядом позиции занимают протурецкие боевики. Сирийцы, лишившиеся крыши над головой, бежали в палаточный лагерь, расположенный прямо в пустыне.
Вчера Центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике организовано переселение мирных жителей из лагеря беженцев Манбидж в населенный пункт Масканах и его пригороды.
Автомобильная колонна в сопровождении техники подразделения военной полиции г. Алеппо доставила в Масканах 10 семей общей численностью 70 человек. Это уже далеко не первое возвращение сирийцев в Алеппо.
Успешное проведение подобных акций свидетельствует о том, что процесс восстановления инфраструктур разрушенных городов является одним из основных направлений в налаживании мирной жизни на территории Сирии.
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Конвой Минобороны РФ прибыл в прифронтовую зону у границы с Израилем — репортаж РВ (ФОТО)
Российским Центром по примирению враждующих сторон проведены гуманитарные акции в населенных пунктах Джаба (провинция Эль-Кунейтра и Збейда (провинция Алеппо).
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
21 октября военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике при содействии батальона военной полиции проведены две гуманитарные акции. На этот раз гуманитарная помощь была доставлена в населенные пункты Джаба провинции Эль-Кунейтра и Збейда провинции Алеппо.
Населенный пункт Джаба (население 9000 человек, в том числе 600 беженцев) находится в трех километрах от территории, контролируемой боевиками, и периодически подвергается обстрелам со стороны НВФ. Ситуация с продовольствием и медицинским обеспечением тяжелая.
Жителям Джабы было выдано 500 продовольственных наборов (мука, рис) и оказана медицинская помощь 98 жителям (в том числе 43 детям) специалистами медицинского отряда специального назначения.
В ходе гуманитарной акции в населенном пункте Збейда выдано 680 упаковок хлеба и 300 продовольственных наборов общим весом 1716 кг. Российскими медиками оказана помощь 188 людям, из них 128 детей.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Поездка по Аль-Карьятейну
Поездка по улицам освобожденного от ИГИЛ Аль-Карьятейна.
Город был захвачен боевиками в ходе контрнаступления на трассу Пальмира-Дейр-эз-Зор 1 октября почти 3 недели находился под полным контролем "черных". Вчера город был формально освобожден (часть боевиков заблаговременно отошла из города), но зачистка еще продолжается, часть боевиков продолжает напрягать сирийцев в пустынной местности вокруг города, так что по всей видимости еще потребуется несколько дней для полной зачистки.
Бои в районе Аль-Карьятейна.
Таким образом, можно говорить о том, что примерно в течении месяца САА и союзники смогли купировать последствия наступления "черных" в конце сентября-начале октября.
С освобождением Аль-Карьятейна, в руках ИГИЛ на территории Сирии остался лишь один стратегически значимый город – Абу-Кемаль. Я бы поставил на то, что до конца года они потеряют и его, даже несмотря на переброску подкреплений в Восточную Сирию из провинции Анбар.
PS. Более подробно по сирийским фронтам завтра в обзоре.
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