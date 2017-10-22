В Рыбинске спустили на воду судно на подводных крыльях «Комета 120 М»

Легендарная «Комета» возвращается.

В Рыбинске спустили на воду морское пассажирское судно на подводных крыльях.

Инженеры и конструкторы переработали старый советский проект и создали теплоход нового поколения.

Чем он отличается от своих предшественников и куда отправится трудиться, узнала Анна Харитонова.

Быстрое, как комета, грациозное, как чайка.

Недаром крестной матерью этого судна стала первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Теплоходы на подводных крыльях не выпускали почти два десятилетия. Поэтому событие, можно сказать, историческое.

Советские традиции и новейшие технологии. «Комета 120 М» оснащена всеми современными средствами связи и навигации, системой снижения качки и кондиционированием.

Дальность хода в полном водоизмещении — до 200 миль, а автономность плавания — 8 часов.

«Мы освоили у себя производство крыла из нержавейки, мы освоили новую клепку алюминия. Мы сегодня готовы, мы освоили технологии, и мы будем серийно строить морские и, я думаю, Ярославская область будет первой, кто закажет, речную «Комету»,— рассказал Олег Белков — генеральный директор завода «Вымпел».

«Я думаю, что это очень хороший пример для других промышленных предприятий Ярославской области. Они должны работать слажено и быть самыми первыми в стране»,— отметила Валентина Терешкова — Герой Советского Союза, депутат Государственной Думы РФ.

Теплоход способен перевозить 120 пассажиров.

Судну предстоит трудиться в Крыму, бороздить просторы Черного моря.

«Буквально на следующей неделе судно уходит на испытания, на достройку в город-герой Севастополь. Этот город станет первой отправной точкой первого маршрута Севастополь – Ялта»,— рассказал Алексей Сорокин — руководитель компании-перевозчика.

«Делегацией, которую возглавил Дмитрий Юрьевич Миронов, при поездке в Крым отдельно было подписано соглашение между заводом «Вымпел» и судостроительными заводами республики Крым. И мы видим огромный потенциал в этом взаимодействии»,— отметила Галина Пенягина — и.о. директора Департамента промышленности ЯО.

Эта «Комета» первая, но не последняя.

Есть договоренности о строительстве еще пяти таких судов, а всего в перспективе их будет 20.

Источник: nnm.me