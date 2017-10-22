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Чужие Фермопилы

07:51. 22 октября 2017 Просмотров - 441 2 коммент. Опубликовал:

zvezda-geroya-3

"Вспомнил отцовскую фронтовую историю. Как жаль, что я их помню так мало! 
Донские степи, душное лето сорок второго. Силы Степного и Воронежского фронтов откатывают к Сталинграду. Сплошное отступление. Бегство. Отец - командир саперного взвода, вместе со своей частью идет в хвосте войск. Минируют отход. Мимо проходят отставшие, самые обессиленные. Того мужичка, как рассказывал, он тогда запомнил. 
Сидит у завалинки загнанный дядька, курит. Взгляд - под ноги. Пилотки 
нет, ремня - тоже. Рядом "Максим". Второго номера - тоже нет. Покурил, 
встал, подцепил пулемет, покатил дальше. Вещмешок на белой спине, до земли клонит. Отец говорил, что еще тогда подумал, что не дойти солдатику. Старый уже - за сорок. Сломался, говорит, человек. Сразу видно... 
Отступили и саперы. Отойти не успели, слышат - бой в станице. Части 
арьергарда встали. Приказ - назад. Немцы станицу сдают без боя. 
Входят. На центральной площади лежит пехотный батальон. Как шли фрицы строем, так и легли - в ряд. Человек полтораста. Что-то небывалое. Тогда, в 42-м, еще не было оружия массового поражения. Многие еще подают признаки жизни. Тут же добили... 
Вычислили ситуацию по сектору обстрела. Нашли через пару минут. Лежит тот самый - сломавшийся. Немцы его штыками в фаршмак порубили. "Максимка" ствол в небо задрал, парит. Брезентовая лента - пустая. Всего-то один короб у мужичка и был. А больше и не понадобилось - не успел бы. 
Победители шли себе, охреневшие, как на параде - маршевой колонной по пять, или по шесть, как у них там по уставу положено. Дозор протарахтел на мотоциклетке - станица свободна! Типа, "рюсськие пидарасы" драпают. Но не все... 
Один устал бежать. Решил Мужик постоять до последней за Русь, за 
Матушку... Лег в палисадничек меж сирени, приложился в рамку прицела на дорогу, повел стволом направо-налево. Хорошо... Теперь - ждать. 
Да и ждал, наверное, не долго. Идут красавцы. Ну он и дал - с 
тридцати-то метров! Налево-направо, по строю. Пулеметная пуля в упор человек пять навылет прошьет и не поперхнется. Потом опять взад-вперед, по тем, кто с колена, да залег, озираючись. Потом по земле, по родимой, чтобы не ложились на нее без спросу. Вот так и водил из стороны в сторону, пока все двести семьдесят патрончиков в них не выплюхал. 
Не знаю, это какое-то озарение, наверное, но я просто видел тогда, как 
он умер. Как в кино. Более того, наверняка знал, что тот Мужик тогда 
чувствовал и ощущал. 
Он потом, отстрелявшись, не вскочил и не побежал... Он перевернулся на 
спину и смотрел в небо. И когда убивали его, не заметил. И боли не 
чувствовал. Он ушел в ослепительную высь над степью... Душа ушла, а тело осталось. И как там фрицы над ним глумились, он и не знает. 
Мужик свое - отстоял. На посошок... 
Не знаю, как по канонам, по мне это - Святость..." 

 

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Фрагмент рассказа Глеба Боброва «Чужие Фермопилы»

http://www.yaplakal.com

Метки: вов, история
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2 коммент.»

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    serjoza 22 октября 2017 в 8:25 Ссылка Пометить
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    вот это герой и вот кого восхвалять надо,а не Жуковых,по вине которых солдаты обязаны так погибать.Жуков то наверное сына своего в атаку не посла бы да и сам ближе полковых кп не приближался к фронту,могут ведь и убить,а вы говорите,что Жуков и герой и этому негодяю поставили памятник на красной площади..Мародёру памятник поставили.

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