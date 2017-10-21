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Запад испугался русского оружия на новых физических принципах

17:01. 21 октября 2017 Просмотров - 210 Нет комментариев Опубликовал:

Запад испугался русского оружия на новых физических принципах. 377792.jpeg

Российская армия рано или поздно сможет получить оружие нового типа и это пугает Запад больше, чем все имеющиеся в активе противника ракеты, вместе взятые

НАТО постоянно обвиняет Россию в нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом разработчики занимаются созданием принципиально новых видов вооружения, так как в пусковые установки Mk-41, размещенные на базах ПРО в Румынии и Польше, кроме противоракет Standard-3, можно зарядить и дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk.
 
Именно поэтому работа над созданием пучкового орудия ведется интенсивнее, чем прежде. Недавно  генконструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин на очередной поток обвинений НАТО ответил, что ракеты "Искандера" не превышают 500-километровый порог дальности. 
 
В то же время уже сейчас проводятся испытания оружия на новых физических принципах (ОНФП). К примеру,  российская нейтронная пушка, разработанная
Всероссийским НИИ автоматики им. Н.Л. Духова, которой по соглашению NASA и Роскосмоса оснастили марсоход Curiosity, продолжает совершенствоваться. В США эта технология распространения не получила, но  протонный генератор - штука посерьезнее лазера. Именно он способен одним импульсом уничтожить ядерный реактор или ядерный боезаряд.
 
Сюда же можно отнести создание так называемых плазменных экранов, способных разрушить  баллистическую ракету в полете.  Отметим, что ряд разработок ОНФН уже демонстрировался в экспозиции военно-технического форума "Армия-2016". Эксперты отмечают, что производство боевых протонных ускорителей уже заложено в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы.

 

Метки: Наука и техника
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