Запад испугался русского оружия на новых физических принципах

Российская армия рано или поздно сможет получить оружие нового типа и это пугает Запад больше, чем все имеющиеся в активе противника ракеты, вместе взятые

НАТО постоянно обвиняет Россию в нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом разработчики занимаются созданием принципиально новых видов вооружения, так как в пусковые установки Mk-41, размещенные на базах ПРО в Румынии и Польше, кроме противоракет Standard-3, можно зарядить и дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk.

Именно поэтому работа над созданием пучкового орудия ведется интенсивнее, чем прежде. Недавно генконструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин на очередной поток обвинений НАТО ответил, что ракеты "Искандера" не превышают 500-километровый порог дальности.

В то же время уже сейчас проводятся испытания оружия на новых физических принципах (ОНФП). К примеру, российская нейтронная пушка, разработанная