Самые необычные современные сообщества

Они собираются вместе, живут по своим правилам и строят идеальное общество вот уже больше 2000 лет. Как живется в коммунах сегодня и есть ли у них будущее?





Из века в век: гуттериты, Канада

Принципы. Главный религиозный постулат гуттеритов — крещение в сознательном возрасте, а базовый принцип жизни — коммунальное существование и общее имущество.

Реализация. Гуттериты живут в общинах более трех веков. Это ответвление анабаптизма — протестантского движения, возникшего в эпоху Реформации. В каждой коммуне — около 80 человек, каждая семья живет в отдельном доме, но питаются все в общей столовой. Хозяйство, доходы и банковский счет тоже общие. Они не разводятся, не фотографируются и не служат в армии — последнее привело к тому, что во время Первой мировой гуттеритам, не желавшим воевать, пришлось переселиться из США в Канаду. Мужчина может жениться только после крещения и с разрешения старейшин. Женатые мужчины носят бороды, женщины — платок на голове независимо от статуса и возраста, а одежда гуттеритов больше похожа на униформу. Это закрытое сообщество со строгими правилами: детей воспитывают так, что они с раннего возраста учатся думать сначала об интересах общины и только потом — о своих. А высокая рождаемость позволила последователям Якоба Гуттера стать самой многочисленной общиной в Северной Америке: сейчас в США и Канаде живут 45 000 гуттеритов.

Жизнь на колесах: вагенбурги, Германия

Принципы. Свобода передвижения и совместная жизнь с единомышленниками. Жители вагенбургов (деревянных домов на колесах) придерживаются левых взглядов, называют себя автономами и стремятся к самостоятельности и независимости во всем.

Реализация. Последователи течения перемещаются по стране в деревянных вагончиках — вагенбургах. Передвижные дома утепляют и перестраивают, и в них есть все необходимое, кроме электричества — из экологических соображений в вагенбургах предпочитают жить при свечах. Осев на одном месте, они живут своей коммуной. Всего в Германии около ста вагонных городков, и только в берлинских живут более 800 человек. Здесь все общее: быт, досуг, бюджет. Каждый делает свой взнос в общую кассу, то есть просто кладет деньги в банку на кухонном столе. Все держится на сознательности — никто ни за кем не следит, а сумму взноса определяют сообща. Жители вагенбургов помогают друг другу в поиске новых мест и обустройстве, обмениваются опытом и идеями. Каждый месяц в одном из вагенбургов проходит «день города», на который съезжаются «соседи».

Просвещение на воде: дебаркадер, Московская область

Принципы. История сообщества началась с частной школы в Москве: ее открыли выпускники педагогических вузов, которые «захотели жить по-другому».

Реализация. Со временем ученикам стало тесно в старом помещении, с жильем в стране было в принципе тяжело, и в кризис 1998 года команда от просвещения за 2000 у. е. приобрела списанный дебаркадер. Старую посудину отремонтировали и превратили в настоящий дом с отдельными комнатами для жилья и общими — для работы и приема пищи. Дом автономен: отапливается соляркой, снабжается электричеством от дизельных генераторов, водой — из заполненных на суше баков. Какое-то время плавучий дом был еще и школой для старшеклассников. Впрочем, по требованию властей образовательную деятельность пришлось прекратить, что, впрочем, не исключило методическую. Сейчас на дебаркадере живут десять человек. Они разрабатывают образовательные проекты и программы для вузов и проводят семинары. Если кто-то из коммунаров меняет работу, то покидает общество.

Какая коммуна была первой, можно ли считать объединения вдов и православных коммунами и куда идти, если вы хотите стать хиппи, но просто немножко поздно родились, — в статье «Моей Планеты» «Коммуны: история рая».

Коммунизм: город Маринелада, Испания

Принципы. Здесь нет богатых и бедных, частной собственности и ипотеки, деньги делят на всех, а единственный чиновник — мэр.

Реализация. Еще в 80-х годах XX века жители заштатного андалузского городка Маринелада решили изменить мир вокруг себя и захватили земли и дома местных аристократов. Многолетняя классовая борьба завершилась победой коммунаров — власти выделили 1250 га земли общине, которая оформилась в кооператив. Основной доход приносит сельское хозяйство: каждый получает €47 за шесть часов работы в поле, а выручка от реализации продукции поступает в общий бюджет, который распределяется на социальные нужды, помощь и благоустройство. Впрочем, деньги здесь не главное: цены в местных магазинах невысоки, а за жилье члены общины платят кооперативу всего €15 в месяц. Решения местного уровня принимаются на общих собраниях, а вот отношения Маринелады с государством довольно сложные: коммуна подчиняется выборным законам страны, вступает в торговые отношения и признает частную собственность за пределами города, но не пускает на свою территорию полицию.

В гармонии с природой: деревня Кристал-Уотерс, Австралия

Принципы. «Забота о земле, забота о человеке, раздача того, что превышает наши потребности». Именно здесь зародилось понятие «пермакультура» — ведение сельского хозяйства без вреда для природы и с минимальными затратами сил.

Реализация. Первопроходцы превратили засушливую австралийскую землю в цветущий оазис, создав сеть плотин и каналов, а для питья собирая дождевую воду. Жители экодеревни Кристал-Уотерс выращивают органическую продукцию не только для себя, но и на продажу, земля и деньги — общие. В свободное время здесь занимаются айкидо и медитацией, варят домашнее пиво, а по воскресеньям собираются на утренние чаепития. Коммунаров объединяют не только общие идеи, но и ценности: терпимость и взаимное уважение. Несмотря на финансовые трудности, деревня существует больше 30 лет и служит моделью для других экопоселений.

Вольные художники: деревня Арден, США

Принципы. «Нет капитализму!» — решили творческие люди и воплотили в жизнь уникальный арт-проект.

Реализация. В начале XX века скульптор и архитектор арендовали землю в штате Делавэр и основали деревню Арден. Новое общество было устроено просто и понятно: безмятежная сельская жизнь, независимый труд и всего один «единый налог на землю». Эти идеи привлекли в Арден немало художников, писателей, музыкантов. Возникла автономная коммуна со своей экономикой, основанной на продаже ремесленных изделий. Деревня стала одним из самых удачных примеров в истории коммун, благополучно дожила до наших дней и сейчас насчитывает около 400 жителей.

Источник: nashaplaneta.su