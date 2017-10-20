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Снятие “чжэцзянского” проклятия

19:38. 20 октября 2017 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у periskop

Ну всё. В Китае поезда ВСМ пошли в регулярке на 350 км/ч.

Пока только на шанхайской линии, но первая ласточка состоялась, и "чзэцзянское проклятие" наконец снято – спустя 6 лет.
Теперь самые быстрые "гаоти" с одной остановкой в Нанкине идут не 4.48, как ехал я в 2013-м, а только 4.28.
См. скрин ниже, красные подчерки.

Расстояние – 1318 км. Для сравнения: от Москвы до Варшавы 1284 км, до Одессы 1342 км, до Калининграда 1283 км, до Перми 1378 км. Представьте, что вы садитесь на поезд (не на самолёт!) на Белорусском вокзале в девять утра, а в час дня уже на Варшаве-Всходне. Фантастика же, правда? А для Китая – реальность.


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: железные дороги, Китай
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