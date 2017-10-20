Снятие “чжэцзянского” проклятия
19:38. 20 октября 2017 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у periskop
Ну всё. В Китае поезда ВСМ пошли в регулярке на 350 км/ч.
Пока только на шанхайской линии, но первая ласточка состоялась, и "чзэцзянское проклятие" наконец снято – спустя 6 лет.
Теперь самые быстрые "гаоти" с одной остановкой в Нанкине идут не 4.48, как ехал я в 2013-м, а только 4.28.
См. скрин ниже, красные подчерки.
Расстояние – 1318 км. Для сравнения: от Москвы до Варшавы 1284 км, до Одессы 1342 км, до Калининграда 1283 км, до Перми 1378 км. Представьте, что вы садитесь на поезд (не на самолёт!) на Белорусском вокзале в девять утра, а в час дня уже на Варшаве-Всходне. Фантастика же, правда? А для Китая – реальность.
Пока только на шанхайской линии, но первая ласточка состоялась, и "чзэцзянское проклятие" наконец снято – спустя 6 лет.
Теперь самые быстрые "гаоти" с одной остановкой в Нанкине идут не 4.48, как ехал я в 2013-м, а только 4.28.
См. скрин ниже, красные подчерки.
Расстояние – 1318 км. Для сравнения: от Москвы до Варшавы 1284 км, до Одессы 1342 км, до Калининграда 1283 км, до Перми 1378 км. Представьте, что вы садитесь на поезд (не на самолёт!) на Белорусском вокзале в девять утра, а в час дня уже на Варшаве-Всходне. Фантастика же, правда? А для Китая – реальность.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com