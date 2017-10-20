Новости Украины и Новороссии 20 октября 2017

Суд обязал Авакова открыть дело против Порошенко из-за паспорта Саакашвили

Бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин сообщил, что суд обязал главу МВД Арсена Авакова возбудить дело против президента Петра Порошенко о незаконном лишении гражданства Михаила Саакашвили.

Об этом Кузьмин написал в Facebook со ссылкой на решение суда.



“Вчера, 19.10.17, Печерский суд удовлетворил мою жалобу и обязал национальную полицию зарегистрировать в ЕРДР и провести расследование по факту незаконного предоставления и последующего лишения Саакашвили украинского гражданства”, – написал экс-зам генпрокурора.



Он добавил, что Саакашвили теперь имеет полное право требовать под Радой наказания всех виновников его злоключений, включая и президента, и генпрокурора, и министра МВД.

Фото: facebook.com/RRKuzmin

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Проблемы миротворцев и резни

Вчерашние заявления Путина на тему границы отражают очередной тупик в переговорах по миротворческому контингенту. В предшествующих публикациях уже отмечалось, что Россия стремилась реализовать вариант с миротворцами, путем размещения миротворческого контингента на линии фронта, с последующим разводом тяжелого вооружения от линии фронта с обеих сторон. Это могло способствовать частичной реализации военных пунктов минских соглашений и переводило конфликт в состояние "заморозки". Так как эта цель была достаточно очевидной, США и Украина этот вариант не приняли, предлагая России совсем другой сценарий, а именно – ввод миротворцев (причем без участия России) на всю территорию ЛНР и ДНР, а также передача миротворцам границы на всем протяжении.Этот сценарий фактически означал капитуляцию России и ее уход с Украины и Донбасса, с последующей зачисткой ЛНР и ДНР. Этот вариант был также отвергнут, сначала на эту тему выступил Захарченко, а вчера и Путин заявил, что границу Украина не получит, потому что в обратном случае, на Донбассе начнется резня.Естественно, что при таких полярных подходах, шансов на реализацию идеи о вводе миротворцев на Донбасс не очень много, так как стороны слишком по разному воспринимают эту идеи и преследуют диаметрально противоположные цены, где желание РФ "заморозить" конфликт, наталкивается на желание США продолжать войну. Для Украины, это и вовсе один из способов поддержания существующего политического режима, который списывают на войну провальную социально-экономическую политику.Поэтому война продолжится, а переговоры в минско-нормандском формате или же переговоры по миротворцам, не смогут ее прекратить.Помимо маловероятных сценарией с радикальными уступками России или США по Украине, то реалистичных вариантов 3:1. Дипломатический – компромисс по Украине между США и РФ в прямых переговорах.2. Военный – одна из сторон инициирует наступательные боевые действия с существенным изменением линии фронта.3. Подрывной – внутренняя деструкция политического режима на Украине, что с высокой долей вероятности затруднит ведение войны Украиной.На текущий момент, доминируют тенденции к реализации инерционного сценария, когда текущая обстановка будет продлеваться во времени без кардинальных изменений. Стоит помнить, что мере приближения к президентским выборам в России, Москва будет куда как меньше заинтересована в резких или рискованных шагах на Донбассе. С другой стороны, именно по этой причине, оппоненты могут попытаться раскачать ситуацию к выборам, чтобы создать Кремлю дополнительные сложности внешнего характера. Разумеется, возможны и обратные сценарии, когда нестабильность на Украине по объективным причинам обеспечит качественное изменение ситуации, но и там события пока что не выходят за пределы инерционного сценария, где Порошенко пользуясь поддержкой США сохраняется у власти, а значит война будет продолжаться.Так что если говорить в общем, то в ближайшие месяцы мира и резни не будет, а вот война продолжится.

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Владимир Путин: Мы любим Украину

Выступая на Валдайском форуме, президент России прокомментировал взаимоотношения между РФ и Украиной на современном этапе. По словам Владимира Путина, для преодоления кризиса в отношениях необходимо не замыкаться на себе, а выстраивать полноценный диалог. При этом российский президент отметил, что Россия любит Украину.



Владимира Путина цитирует РИА Новости:”А мы любим Украину, и украинский народ, действительно, я считаю братским, если вообще не одним, не частью русского народа, хотя и русским националистам это не нравится, и украинским, но это моя точка зрения. Рано или поздно это произойдёт − объединение − в смысле не объединение межгосударственное, а объединение с точки зрения восстановления отношений. Чем быстрее, тем лучше − мы будем всё для этого делать”.



По словам Владимира Путина, и Москве, и Киеву необходимо восстановление связей. При этом президент прозрачно намекнул на то, что есть силы, в интересы которых такого рода восстановления совсем не входит.

Владимир Путин:”Давайте вернёмся к конструктивному, содержательному, субстантивному, как говорят дипломаты, диалогу. Мы готовы, с удовольствием это будем делать, и чем быстрее, тем лучше. Нам никакие конфликты на наших границах не нужны”.

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Протесты под Радой могут привести к разрушению Украины, — олигарх

Украинский нардеп-олигарх Сергей Тарута заявил, что протесты под зданием Верховной Рады могут плохо отразится на государстве и повлекут за собой разруху. По его мнению, разрушителем Украины в большей степени является сам президент Петр Порошенко, «продолжая начатое его предшественником Виктором Януковичем» и именно поэтому он должен уйти в отставку. «К примеру, зачем было пускать слезоточивый газ в сторону палаточного лагеря? Я знаю, что очень много идейных ребят, которые были на Майдане пришли и под Верховную Раду. Они очень сильно возмущены такими действиями силовиков и власти, собирают своих побратимов. Протест — это хорошо, но он должен быть правильным и влиять на власть. В Украине же политикам безразличны требования людей. «Вы там протестуйте, а мы подкупим одного, второго, третьего…», — отмечает он. Также нардеп рассказал, что в соответствии с социологическими исследованиями около 30% украинцев находится в состоянии депрессии, что означает «абсолютно неуправляемое поведение, что у человека огромная энергия ненависти к власти. Эта ненависть может вылиться в разрушение». «Эта ненависть может вылиться в разрушение. Я за эволюционный подход развития страны, а не за революционный. Когда на улицы выходят простые люди, а потом политики и олигархи присоединяются и манипулируют этим», — заявил он. Относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов Тарута выразил, что не поддерживает её. «Лично я буду поддерживать эту норму только тогда, когда она будет касаться и президента страны, и судей. Дело в том, что Петр Порошенко сегодня банально хочет получить рычаг давления на тех, кто его критикует. Прежде чем подать эту инициативу в Верховную Раду, президент должен был подать пример остальным. Лично мне бояться нечего — ни один из депутатов парламента не заплатил столько налогов в казну государства, как это сделал я», — подытожил он. Читайте также: СРОЧНО: Майдан набирает обороты — в Луцке протестующие ворвались в обладминистрацию (+ФОТО)

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Западная пресса иногда выдает

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В ЛНР прошел бал лицеистов в духе эпохи императорской России

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Путин: Восстановление связей необходимо как Украине, так и России

Выступая в ходе итоговой пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин заявил, что восстановление связей необходимо как Украине, так и России. «Миллион украинцев уже в Польше и достаточно много в других странах, поэтому, вот это беда, конечно, беда Украины — происходит деиндустриализация, останавливаются крупные предприятия промышленные, рынок российский потерян, товары никому не важны. Металлургическая промышленность там еще работает, но вот машиностроение, авиация, космос там, конечно, в тяжелом состоянии, то есть высокотехнологичные перспективные сферы, но я надеюсь, что это тоже когда-то пройдет, очень на это рассчитываю. В том числе, в результате взаимодействия между Россией и Украиной. Думаю, что восстановление связей необходимо, кстати, и России тоже», — завил Путин в четверг. Читайте также: Закрытие границы между Россией и Донбассом приведет к резне, — Путин

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ДНР. В прифронтовой Александровке запустили газовую котельную

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