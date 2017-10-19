Загул в Вашингтоне
09:20. 19 октября 2017 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как уже не раз говорилось на сей счет, санкции никак не повлияют на позицию КНДР по отношениям с США и вопросах закрытия ракетно-ядерной программы. По случаю продолжающихся учений США и Южной Кореи, которые не скрывают своей антипхеньянской направленности, МИД КНДР разралися очередной порцией изощренных угроз.
КНДР пообещала нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по территории США. Об этом утверждается в заявлении, распространенном государственным новостным агентством ЦТАК, передает южнокорейское агентство Ёнхап.
Это предупреждение было сделано в связи с проходящими в районе Корейского полуострова морскими учениями военных кораблей США и Южной Кореи. «В Вашингтоне, похоже, ушли в загул, приведя к нам под нос цели, которые мы ранее обозначили как первоочередные», — отмечает ЦТАК.
https://lenta.ru/news/2017/10/19/neveroyatno/ – цинк
Неожиданный удар по загулявшим вашингтонским политиканам.
В самих США Клинтон также обрушилась на политику Трампа в отношении КНДР.
Бывший кандидат в президенты США, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон остро раскритиковала действия президента Дональда Трампа относительно публикации им "безответственных" угроз в Twitter, которые только подстрекают к войне с КНДР и играют на руку режиму в Пхеньяне.
Об этом она заявила во время одного из выступлений в Южной Корее, сообщило издание "Голос Америки".
"Когда судьба миллионов людей зависит от дипломатического разрешения кризиса с Северной Кореей, без лишних слов понятно, что безответственные угрозы начать войну опасны и недальновидны", – подчеркнула американский политик.
Она также подвергла критике пренебрежительные высказывания Трампа в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также угрозы главы Белого дома реагировать на северокорейскую провокацию "огнем и яростью". В связи с этим Клинтон отметила, что подстрекательство Ким Чен Ына просто "вызывает у него улыбку на лице", поскольку так международное внимание к КНДР только усиливается, чего и добивается режим.
В то же время издание напоминает, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон выступил в защиту твиттов Трампа о КНДР, подчеркнув, что это попытка "создать условия, которые принуждают к действию", чтобы продвигать дипломатию дальше. В то же время Клинтон согласилась, что быстрый прогресс в ракетных разработках КНДР "представляет серьезную угрозу для безопасности Америки". Однако она не предложила альтернативный подход для предотвращения этих испытаний.
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2327139-klinton-raskritikovala-trampa-za-blizorukie-ugrozy-kndr.html – цинк
Данная история дает обширную почву для критики Трампа, так как публичные унижения США налицо, полгода на официальном уровне Вашингтон изощренно оскорбляют, запускают ракеты когда и куда хотят и угрожают уничтожить американские города. На это США отвечают санкциями, передвижениями кораблей и угрозами в Твиттере. Вполне понятно, что шутки про то, что ядерную войну объявят в формате 140 символов, не лучшим образом сказывается на репутации Трампа среди американских гегемонистов. Особых расхождений в том, что к КНДР надо отобрать ракетно-ядерное оружие среди них нет. Разница в методологии, которую хотят для этого применять. Путь выбранный Трампом в данном вопросе ведет в тупик, о чем американцам постоянно говорят как на международном уровне, так и внутри страны.
Источник: colonelcassad.livejournal.com