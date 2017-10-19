Сергей Лукьяненко: Иван III в тени Петра Великого и Ивана Грозного

– Очень многих персонажей из российской истории можно назвать героями на все времена, но я бы рассказал об известном, но редко упоминаемом человеке – Иване Третьем. Он до сих пор остается в тени Петра Великого и Ивана Грозного. Тем не менее для России он сделал очень многое.

Иван Третий интересен мне своей разносторонностью. Он хорошо проявлял себя и в военном, и в политическом деле. Помимо «собирания русских земель» – наиболее известного своего достижения, – он много и правильно занимался дипломатией. По сути, во многих ситуациях, где Россия ничего не могла сделать силой, он решал сложнейшие государственные задачи при помощи своего дипломатического таланта. Достигать своих целей ему удавалось при помощи выстраивания разумных союзов и компромиссов. На это были способны далеко не все деятели той эпохи.

Как человек, понимающий необходимость проведения реформ, он заложил основы единой законодательной системы в России. Судебник Ивана Третьего по тем временам был достаточно передовым не только для нашей страны, но и для Европы.

Иван Третий одним из первых развил практику приглашения в Россию мастеров и архитекторов из Европы – то, что сейчас можно назвать «переманиванием мозгов». Например, он привлек итальянских мастеров для строительства Московского Кремля. И приглашение иностранцев, и составление Судебника приобщило Россию к европейской идеологии и передовым технологиям.

Унификация церкви и борьба с ересью тоже были прогрессивной вещью для пятнадцатого века. В то время религиозные конфликты были весьма опасны для России. Необходимо было избавиться от противоречий. В этом отношении можно рассматривать его позицию к спору между нестяжателями и иосифлянами. При всем своем благородстве, нестяжание в России могло привести к шаткости и размыванию церковной власти, которая была очень важна для государства. Взгляды нестяжателей на собственность и роскошь были слишком радикальными даже для Европы. Именно поэтому царь выбрал позицию иосифлян.

Преподобный Иосиф Волоцкий

Иван Третий существовал в условиях скудности политических ресурсов и возможностей, которые не способствовали ему в объединении русских земель. Тем не менее, несмотря на все противоречия, ему все же удалось создать нормальное, единое государство.

Я вижу определенные аналогии между состоянием, в котором находилась Россия во времена Ивана Третьего, и сегодняшним временем. Сейчас тоже существует огромное количество противоречий. Между ними нужно лавировать: где-то проявлять силу, где-то дипломатию, строить отношения с соседями… Разумеется, этим должны заниматься политики. Политика – это ведь искусство компромисса, искусство достижения большого минимальными средствами. Когда все решается только силой – это уже не совсем политика, а что попроще. Человеческие качества Ивана Третьего неизбежно пригодились бы России и в наше время. По-хорошему, они пригодились бы любой стране в любое время. Если, конечно, страна не является сверхдержавой, которая тупо навязывает всем свою волю…

Автор: Александр Рожков