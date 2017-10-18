Сводки от ополчения Новороссии 18 октября 2017

В ДНР житель Дебальцево, занимавшийся шпионажем в пользу Украины, признан виновным в совершении этого преступления, а также в незаконном хранении оружия и приговорен к 19 годам тюремного заключения.

О приговоре Военного Трибунала на правах палаты Верховного Суда сообщает Генпрокуратура Республики.

Гражданин Р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 321 и 256 УК ДНР (шпионаж и незаконное хранение оружия).

Следствием установлено, что в июле 2014 года Р. дал согласие сотруднику так называемого «Дебальцевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области», действующему в интересах иностранной разведки, на сбор и передачу за денежное вознаграждение сведений о личном составе ВС ДНР, вооружении, количестве и дислокации военной техники Республики.

Выполняя полученное задание, в ноябре 2014 года Р. выявил в г. Дебальцево двух добровольцев народного ополчения ДНР, выполнявших боевые задачи, о чем сообщил по телефону сотруднику полиции Украины. В последующем, указанные добровольцы народного ополчения пропали без вести.

Читайте также: Как добровольцы Донбасса сражаются против ИГИЛ в Сирии (ВИДЕО 18+)

В марте 2015 года Р. собирал и фиксировал информацию о количестве и местах дислокации военной техники, численности личного состава и вооружений Армии ДНР.

Собранные сведения преступник собирался передать лицу, действующему в интересах иностранной разведки, однако по пути следования в г. Артемовск был задержан сотрудниками правоохранительных органов ДНР.

Кроме того, Р. в процессе своей незаконной деятельности организовал тайник, в котором незаконно хранил оружие и боеприпасы.