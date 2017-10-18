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Сводки от ополчения Новороссии 18 октября 2017

13:37. 18 октября 2017 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал:

В штабе «АТО» рассказали о потерях ВСУ на Донбассе за сутки

В штабе «АТО» рассказали о потерях ВСУ на Донбассе за сутки | Русская весна

За минувшие сутки в зоне проведения так называемой АТО на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Об этом говорится в утреннем сообщении пресс-центра штаба «АТО».

«В результате боевых действий погибли двое украинских солдат, еще четверо получили ранения различной степени тяжести», — заявили в штабе «АТО».

В Киеве уточнили, что один из украинских военных погиб неподалеку от Зайцево (пригород Горловки, находится под контролем ДНР), о месте гибели второго «захисника» не сообщается. 

Что касается пострадавших, известно, что два «всушника» получили ранения в районе Марьинки, двое других подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Приморском направлении.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В ДНР украинского шпиона приговорили к 19 годам тюрьмы

В ДНР украинского шпиона приговорили к 19 годам тюрьмы | Русская весна

В ДНР житель Дебальцево, занимавшийся шпионажем в пользу Украины, признан виновным в совершении этого преступления, а также в незаконном хранении оружия и приговорен к 19 годам тюремного заключения. 

О приговоре Военного Трибунала на правах палаты Верховного Суда сообщает Генпрокуратура Республики.

Гражданин Р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 321 и 256 УК ДНР (шпионаж и незаконное хранение оружия).

Следствием установлено, что в июле 2014 года Р. дал согласие сотруднику так называемого «Дебальцевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области», действующему в интересах иностранной разведки, на сбор и передачу за денежное вознаграждение сведений о личном составе ВС ДНР, вооружении, количестве и дислокации военной техники Республики.

Выполняя полученное задание, в ноябре 2014 года Р. выявил в г. Дебальцево двух добровольцев народного ополчения ДНР, выполнявших боевые задачи, о чем сообщил по телефону сотруднику полиции Украины. В последующем, указанные добровольцы народного ополчения пропали без вести.

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В марте 2015 года Р. собирал и фиксировал информацию о количестве и местах дислокации военной техники, численности личного состава и вооружений Армии ДНР.

Собранные сведения преступник собирался передать лицу, действующему в интересах иностранной разведки, однако по пути следования в г. Артемовск был задержан сотрудниками правоохранительных органов ДНР.

Кроме того, Р. в процессе своей незаконной деятельности организовал тайник, в котором незаконно хранил оружие и боеприпасы.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Донецке при обстреле со стороны силовиков ранен мирный житель

© РИА Новости / Андрей Стенин

Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков Петровского района города Донецка, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР, передает РИА Новости.

Ранее представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил о ранении мужчины в результате обстрела поселка Трудовские в Петровском районе Донецка.

“Противник не прекращает вести огонь по жилым кварталам Петровского района г Донецка. В 20:30 в результате минометного обстрела поселка Трудовские с позиций 92 отдельной механизированой бригады ВСУ, осколочное ранение получила мирная жительница Исаева Е.В. 1976 года рождения. В настоящее время пострадавшей оказана медицинская помощь”, — сказал представитель ведомства.

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