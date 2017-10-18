Сводки от ополчения Новороссии 18 октября 2017
- 12:44 В штабе «АТО» рассказали о потерях ВСУ на Донбассе за сутки.
- 10:44 В ДНР украинского шпиона приговорили к 19 годам тюрьмы.
- Вчера 22:53 В Донецке при обстреле со стороны силовиков ранен мирный житель.
В штабе «АТО» рассказали о потерях ВСУ на Донбассе за сутки
За минувшие сутки в зоне проведения так называемой АТО на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
Об этом говорится в утреннем сообщении пресс-центра штаба «АТО».
«В результате боевых действий погибли двое украинских солдат, еще четверо получили ранения различной степени тяжести», — заявили в штабе «АТО».
В Киеве уточнили, что один из украинских военных погиб неподалеку от Зайцево (пригород Горловки, находится под контролем ДНР), о месте гибели второго «захисника» не сообщается.
Что касается пострадавших, известно, что два «всушника» получили ранения в районе Марьинки, двое других подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Приморском направлении.
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В ДНР украинского шпиона приговорили к 19 годам тюрьмы
В ДНР житель Дебальцево, занимавшийся шпионажем в пользу Украины, признан виновным в совершении этого преступления, а также в незаконном хранении оружия и приговорен к 19 годам тюремного заключения.
О приговоре Военного Трибунала на правах палаты Верховного Суда сообщает Генпрокуратура Республики.
Гражданин Р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 321 и 256 УК ДНР (шпионаж и незаконное хранение оружия).
Следствием установлено, что в июле 2014 года Р. дал согласие сотруднику так называемого «Дебальцевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области», действующему в интересах иностранной разведки, на сбор и передачу за денежное вознаграждение сведений о личном составе ВС ДНР, вооружении, количестве и дислокации военной техники Республики.
Выполняя полученное задание, в ноябре 2014 года Р. выявил в г. Дебальцево двух добровольцев народного ополчения ДНР, выполнявших боевые задачи, о чем сообщил по телефону сотруднику полиции Украины. В последующем, указанные добровольцы народного ополчения пропали без вести.
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В марте 2015 года Р. собирал и фиксировал информацию о количестве и местах дислокации военной техники, численности личного состава и вооружений Армии ДНР.
Собранные сведения преступник собирался передать лицу, действующему в интересах иностранной разведки, однако по пути следования в г. Артемовск был задержан сотрудниками правоохранительных органов ДНР.
Кроме того, Р. в процессе своей незаконной деятельности организовал тайник, в котором незаконно хранил оружие и боеприпасы.
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В Донецке при обстреле со стороны силовиков ранен мирный житель
Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков Петровского района города Донецка, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР, передает РИА Новости.
Ранее представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил о ранении мужчины в результате обстрела поселка Трудовские в Петровском районе Донецка.
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