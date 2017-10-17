Ипотека под 1% — как это делается

Чем дороже стоят деньги в экономике, тем она хуже развивается. И уж точно экономика с кредитами в 5% будет развиваться гораздо быстрее, чем та, где заемные средства стоят 15%.



Отчего же зависит стоимость денег? От инфляции, скажут вам либеральные экономисты. Это неправда. Стоимость денег определяет Центральный Банк путем установления ставки рефинансирования. Она и означает «стартовую цену» заемных средств в стране. А уже реальная инфляция, то есть обесценение денег, как раз зависит от этой ставки! Чем дороже стоят деньги в экономике, тем дороже все в этой экономике произведенное, тем выше инфляция.

То есть в реальности все наоборот!

Теперь пару слов о важности жилья для каждой семьи. Без жилья не может быть многодетности – будут лишь редкие исключения, готовые завести много детей в съемном жилье. Свое жилье, желательно дом на земле – вот фундаментальный шаг государства к решению демографической проблемы. Наша партия (ПВО) комплексно подходит к решению этой задачи в рамках программы Русский миллиард, где все должно быть подчинено задаче увеличения численности народа России.

При социализме жилье давали, при капитализме придумали ипотеку. Чем дешевле ипотека, тем больше средств у гражданина останется на другие покупки, на жизнь, тем быстрее он сможет приобрести жилье.

О том, что ипотека в нашей стране может быть под 1%, мы говорим уже давно. Сделать минимальный процент возможно, изменив принцип выдачи ипотечных кредитов.

Источник: https://www.spb.kp.ru/

«С 1 октября в Ненецком автономном округе (НАО) запустили программу ипотеки под 1% годовых. Так и тянет спросить: «В чем подвох?» А его-то как раз и нет. Проект — акт невиданной щедрости со стороны региона. Последуют ли ему остальные?

БАНК СВОЕ ПОЛУЧИТ

До 1 октября в НАО действовала льготная ипотека под 5%. Разницу со средней рыночной ставкой (11% годовых) банкам компенсировал бюджет округа. Новая программа только усовершенствовала ставку, снизив её до рекордного 1%. Условия предоставления остались прежними: только для местных.

…Идею всероссийской ипотеки под 1% предложил лидер «Партии ВеликоеОтечество» Николай Стариков.

— Сейчас процент по ипотеке зависит от единой ставки рефинансирования. Она равна ключевой ставке и составляет 8,5% годовых. Банки кредитуются у ЦБ под этот процент, и свою ставку по ипотеке ниже опустить не могут, — поясняет Стариков. — Что предлагаем мы? Нужно, чтобы Центробанк создал ещё одну ставку рефинансирования. Только для ипотеки — 1% годовых. Специальный орган — Государственное агентство по ипотечному кредитованию — будет кредитоваться по этой ставке. И по ней же выдавать кредиты населению. Ну хорошо, может накинуть ещё 1% себе на жизнь. Тогда будет 2%…».

Когда ПВО предложило ипотеку под 1%, то многие смеялись, говоря, что это невозможно и мы простые «мечтатели».

А потом в Ненецком Автономном округе запустили эту программу.

В чем же разница нашего предложения и того, что реализуется на практике? Большая. Сегодня бюджет КОМПЕНСИРУЕТ банку разницу процентов, то есть за человека деньги платит бюджет. В нашем варианте деньги стоят дешевле, путем создания специальной ставки Центральным Банком. В итоге ипотека такая же дешевая, но из бюджета не тратится ни одной копейки налогов!

Еще раз – это очень важно!

Партия Великое Отечество предлагает государственную целевую программу, в рамках которой ЦБ создает деньги для государственного агентства ипотечного кредитования. Деньги создаются под 0%, 1% на оплату работы самого агентства. В итоге конечная стоимость ипотеки и есть 1%. В том варианте, который реализуется в НАО, бюджет компенсирует семье проценты, оплачивая их банку. Оплата производится из бюджетных средств, которые могут быть потрачены на многие другие нужды. В нашем варианте посредников-банкиров просто нет. Как нет и ЗАТРАТ БЮДЖЕТА. В этом существенная разница. Государство может и должно целевым образом сделать средства дешевыми.

Об этом ваш покорный слуга не раз говорил на самых разных площадках.

(48:30 – Реальна ли ипотека в России под 1%?)

Источник: nstarikov.ru