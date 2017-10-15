Вайтомо — пещера светлячков в Новой Зеландии

Хотите зайти в пещеру и оказаться под звездным небом? Тогда вам необходимо посетить пещерный комплекс Вайтомо, а именно самую знаменитую его часть – Пещеру Светлячков.

Миллионы лет останки морских обитателей скапливались на дне и создавали здесь толстый известковый пласт, в котором по мере отступления уровня моря начали формироваться многочисленные пещеры, где которых образовывались причудливые известковые наросты.

Сейчас здесь обитают тысячи комариков рода Arachnocampa из семейства грибных комаров, которые откладывают на стенках пещеры свои личинки. В личиночной фазе Arachnocampa проводят большую часть своей жизни, во время которой используют интересный способ охоты на других насекомых. Каждая личинка опускает вниз сплетенную нить с несколькими каплями вязкой жидкости, после чего подсвечивает ее от своего тела. Приманенные светом насекомые летят и попадают в липкие ловушки.

Тысячи таких личинок одновременно подсвечивают свои ловчие нити во мраке пещеры и делают стены похожими на звездное небо, изумляя туристов, которые приезжают сюда со всего мира.

Источник: nashaplaneta.su