Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 октября 2017

Последний крупный оплот ИГИЛ в Сирии пал под ударами Сирийской армии и ВКС России. Обороны новой столицы ИГИЛ не выдержала натиска «Тигров» и мощных ударов российской авиации.

Сегодня на улицы моего родного города Алеппо пришел столь долгожданный праздник: незнакомые люди обнимаются друг с другом, звучат победоносные песни, случайные прохожие поздравляют друг друга с победой.

Схожую картину мы можем наблюдать и в Дамаске, Пальмире, Хаме, Хомсе и других населенных пунктах сирийского государства.

Поводом для торжеств стала очередная победа президента Башара Асада, его верного генерала Аль-Хасана Сухейля и всей Сирийской армии — от «чертей» был освобожден последний крупный оплот ИГИЛ* в Сирии город Меядин.

Военная операция началась несколько недель назад, и уже через пару дней наши военные были в западной части города. Однако с контролируемой американцами территории Ирака как тараканы тысячами посыпались на берег Евфрата вооруженные до зубов «черти».

К счастью, немногим из них удалось достичь места назначения — наши артиллеристы при поддержке русских летчиков умеют делать свою работу. Тем не менее, те единицы, которые доползли до Меядина оказались ополоумевшими фанатиками, использовавшими всевозможные преступные методы, чтобы сдержать наступление правительственных войск.

В своей предыдущей заметке я уже писал и про заминированные игрушки, и про отравленную воду, и про многочисленных пленных из числа гражданского населения, но это далеко не полный перечень преступлений боевиков.

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Множество бесчеловечных зверств совершалось здесь террористами, армейцы уже обнаружили большое количество тел жертв жестоких казней людей, которых пытали и лишали жизней невзирая на пол и возраст. Количество таких преступлений еще предстоит установить…

Даже прошедшие всю войну «Тигры» генерала Сухейля были шокированы увиденным, когда вошли в город. Боевики пичкали взрывчаткой все, что им попадалось под руку. Взрывные устройства приделывались и к трупам маленьких детей…

Все это останавливало продвижение правительственных войск. Тем не менее, дом за домом, квартал за кварталом террористы выбивались из города.

Четко осознавая, что подкрепление к «чертям» может прийти только со стороны территорий, подконтрольных пресловутой международной коалиции во главе с США, военнослужащим сирийской армии пришлось практически полностью окружить город.

Коренным же перелом, позволившим полностью освободить Меядин, стал маневр лично спланированный генералом Сухейлем: он вместе с небольшим отрядом занял трассу, ведущую на Абу-Кемаль. Именно по этой дороге к боевикам поступало продовольствие с контролируемых американцами территорий Ирака.

Что ж, это победоносное сражение стало очередным шагом, который позволит окончательно освободить землю сирийскую от чумы XXI века — терроризма. Более того, за Меядином уже виднеются наши восточные рубежи, а это значит, что и границы моей Родины уже совсем скоро будут восстановлены.

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Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо

Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.