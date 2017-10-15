Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 октября 2017
- 08:23 Иракская армия захватила БТР с железобетонной броней.
- 05:30 Пал последний крупный оплот ИГИЛ в Сирии: Шокирующие подробности взятия Меядина.
- 00:18 Российский конвой прибыл под Хаму: БТРы, офицеры и детские улыбки (ФОТО).
- Вчера 22:34 Минобороны подтвердило падение столицы ИГИЛ под ударами ВКС и «Тигров».
- Вчера 21:08 ИГИЛ в пасти «Тигра»: ВКС и САА завершают разгром террористов в Дейр эз-Зоре и во всей Сирии (КАРТА).
Иракская армия захватила БТР с железобетонной броней
Иракская армия захватила у боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) уникальный трофей. Речь идет о бронетранспортере с железобетонной броней, сообщает Российская газета со ссылкой на блог Stranger_NN.
По данным автора, необычная боевая машина была смонтирована на шасси КрАЗ-6322. И если передняя часть БТР была прикрыта от пуль и осколков металлическими листами, то десантное отделение защищали «два куска железобетонного лотка».
«Решение вполне себе работоспособное, но только на могучем шасси КрАЗа, потому что грузовики классом поменьше такой груз смогли бы увезти только по асфальтированному шоссе», – отмечает автор.
При этом слой используемого бетона довольно толстый – не менее 10 сантиметров. А если он качественный и при этом изнутри хорошо укреплен арматурой, то вполне может защитить десант от стрелкового оружия.
Сообщается, что подбита машина была в ту часть, которую закрывали металлические листы. От кабины практически ничего не осталось, зато «десантное отделение» не пострадало.
Использованы фотографии: strangernn.livejournal.com
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Пал последний крупный оплот ИГИЛ в Сирии: Шокирующие подробности взятия Меядина
Последний крупный оплот ИГИЛ в Сирии пал под ударами Сирийской армии и ВКС России. Обороны новой столицы ИГИЛ не выдержала натиска «Тигров» и мощных ударов российской авиации.
Сегодня на улицы моего родного города Алеппо пришел столь долгожданный праздник: незнакомые люди обнимаются друг с другом, звучат победоносные песни, случайные прохожие поздравляют друг друга с победой.
Схожую картину мы можем наблюдать и в Дамаске, Пальмире, Хаме, Хомсе и других населенных пунктах сирийского государства.
Поводом для торжеств стала очередная победа президента Башара Асада, его верного генерала Аль-Хасана Сухейля и всей Сирийской армии — от «чертей» был освобожден последний крупный оплот ИГИЛ* в Сирии город Меядин.
Военная операция началась несколько недель назад, и уже через пару дней наши военные были в западной части города. Однако с контролируемой американцами территории Ирака как тараканы тысячами посыпались на берег Евфрата вооруженные до зубов «черти».
К счастью, немногим из них удалось достичь места назначения — наши артиллеристы при поддержке русских летчиков умеют делать свою работу. Тем не менее, те единицы, которые доползли до Меядина оказались ополоумевшими фанатиками, использовавшими всевозможные преступные методы, чтобы сдержать наступление правительственных войск.
В своей предыдущей заметке я уже писал и про заминированные игрушки, и про отравленную воду, и про многочисленных пленных из числа гражданского населения, но это далеко не полный перечень преступлений боевиков.
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Множество бесчеловечных зверств совершалось здесь террористами, армейцы уже обнаружили большое количество тел жертв жестоких казней людей, которых пытали и лишали жизней невзирая на пол и возраст. Количество таких преступлений еще предстоит установить…
Даже прошедшие всю войну «Тигры» генерала Сухейля были шокированы увиденным, когда вошли в город. Боевики пичкали взрывчаткой все, что им попадалось под руку. Взрывные устройства приделывались и к трупам маленьких детей…
Все это останавливало продвижение правительственных войск. Тем не менее, дом за домом, квартал за кварталом террористы выбивались из города.
Четко осознавая, что подкрепление к «чертям» может прийти только со стороны территорий, подконтрольных пресловутой международной коалиции во главе с США, военнослужащим сирийской армии пришлось практически полностью окружить город.
Коренным же перелом, позволившим полностью освободить Меядин, стал маневр лично спланированный генералом Сухейлем: он вместе с небольшим отрядом занял трассу, ведущую на Абу-Кемаль. Именно по этой дороге к боевикам поступало продовольствие с контролируемых американцами территорий Ирака.
Что ж, это победоносное сражение стало очередным шагом, который позволит окончательно освободить землю сирийскую от чумы XXI века — терроризма. Более того, за Меядином уже виднеются наши восточные рубежи, а это значит, что и границы моей Родины уже совсем скоро будут восстановлены.
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Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо
Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Российский конвой прибыл под Хаму: БТРы, офицеры и детские улыбки (ФОТО)
Российские военные продолжают операции, направленные на помощь мирному населению Сирии.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Российским Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в поселке Дейр-Эль-Фардис провинции Хама.
На развернутом пункте оказания медицинской помощи более 50 нуждающихся получили консультации военных врачей и необходимые медикаменты.
Местным жителям раздавали пакеты гуманитарной помощи с мукой, пшеничной крупой, сахаром и чаем. Всего доставлено около двух тонн груза.
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Минобороны подтвердило падение столицы ИГИЛ под ударами ВКС и «Тигров»
Как ранее сообщала «Русская Весна», Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС РФ сегодня взяла штурмом новую столицу ИГИЛ — город Меядин от боевиков ИГИЛ*.
Вечером эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Меядин являлся крупным населенным пунктом, остававшимся под контролем ИГИЛ в долине реки Евфрат, и наиболее мощным укрепленным районом террористов на востоке Сирии», — заявил генерал Конашенков журналистам.
Он добавил, что штурмовые отряды правительственных войск при поддержке авиации ВКС России развивают наступление на врага.
«Успешные действия сирийской армии по разгрому последнего плацдарма ИГИЛ на востоке Сирии резко контрастируют со ступором, в котором уже не один месяц находится возглавляемая США „международная коалиция“, увязшая в Ракке», — подчеркнул представитель российского оборонного ведомства.
Ракетно-бомбовые удары американской коалиции в Ракке «не принесли пока ничего, кроме многотысячных жертв» и «ярких примеров безграмотного планирования данной военной операции», подчеркнул генерал-майор.
Ранее сегодня ряд СМИ ошибочно заявили, что Ракка якобы освобождена от террористов ИГИЛ, но представитель курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд сообщил СМИ, что этот город, ранее считавшийся самопровозглашённой столицей ИГИЛ, может быть освобождён от боевиков в субботу или в воскресенье.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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ИГИЛ в пасти «Тигра»: ВКС и САА завершают разгром террористов в Дейр эз-Зоре и во всей Сирии (КАРТА)
Провинция Дейр эз-Зор стала последним рубежом, преодолев который, правительственные силы выйдут на финишную прямую в борьбе с терроризмом в Сирии. Все основные силы ИГИЛ сейчас сконцентрированы в этом сирийском регионе и они терпят поражение за поражением.
Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности с этого участка фронта.
«Число убитых террористов на востоке страны в разы превышает потери Сирийской армии. Накануне в ходе боев в квартале Хвейджат Дейр-эз-Зора войска Асада уничтожили более 20 игиловцев*, еще столько же радикалов получили ранения. Примерно таких же показателей (18 исламистов убито, 25 ранено) правительственная армия достигла и в районе населенного пункта Маррат», — рассказал офицер.
«Такая неутешительная для террористов статистика, в первую очередь, обусловлена их полной деморализацией. Жители освобожденных районов сообщают, что десятки террористов ежедневно оставляют позиции и в спешке покидают зону боевых действий», — добавил военнослужащий.
«В свою очередь, успехи правительственных сил на востоке страны связаны с участием в операции по освобождению Дейр эз-Зора элитных подразделений, среди которых отдельно следует выделить бригаду генерала Сухейла „Силы тигра”. Примечательно, за шесть лет войны ударное подразделение Сухейла Аль-Хасана не потерпело ни одного поражения. На днях „Тигры” полностью взяли в окружение город Меядин и сегодня практически очистили его от террористов», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
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Задаваясь вопросом, что заставляет экстремистов идти на верную гибель, — можно найти лишь одно объяснение. Продолжение войны выгодно идеологам и финансовым покровителям исламистов. Иными словами, тем, кто не участвует в боевых действиях. Рядовые же террористы используются как пушечное мясо. Пушечное мясо, которое хозяева кинули в клетку к «Тиграм» генерала Сухейла.
Следующая цель САА — важнейшие нефтяные месторождения
Три года назад Сирийская арабская армия оставила большую часть восточной Сирии, не имея большой надежды удержать провинциальную столицу — город Дейр-эз-Зор.
Но всё резко поменялось в конце сентября 2015 года, когда ВКС России начали свою операцию против террористических группировок, занимающих большую часть Сирии.
С сегодняшним освобождением фактической столицы ИГИЛ*, города Меядин (Аль-Маядин), Вооруженные силы САР и их союзники вышли на позиции, откуда им удобно освободить крупнейшие нефтяные месторождения провинции Дейр-эз-Зор.
Нефтяные месторождения Аль-Умар являются одним из наиболее важных источников доходов для ИГИЛ; их освобождение теперь является одним из главных приоритетов армейцев в Дейр-эз-Зоре
В ближайшие дни Сирийская арабская армия очистит от террористов последние карманы в провинциальной столице, а затем переключит свое внимание на нефтяные месторождения Аль-Умар, где командование САА планирует очутиться до прихода сюда поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» (SDF).
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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