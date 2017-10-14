Притча : Путь в Рай или Ад

Четыре человека умерли в одну ночь. Их звали Джим, Рон, Майк и Дэйв. Вскоре они обнаружили себя идущими по широкой вымощенной дороге, по которой они и продолжили вместе свой путь, пока не дошли до развилки. Перед ними открылись два пути: налево и направо. В раздумье они остановились, и тут перед ними появился человек в белом.— Добро пожаловать, друзья, — сказал он. — Перед вами дорога в ваш новый дом. Один путь ведёт в Рай, где красота невообразимая, а другой путь — в Ад, где ужасы, отчаяние и безысходность, но знать, куда какой путь ведет, вам не положено. Вы пойдёте сами по любой выбранной дороге, но учтите, что вернуться можно в любой момент, пока вы не достигнете ворот Ада или Рая. Если попадёте в Ад — останетесь там, но не пугайтесь, если это произойдёт, все равно каждый из вас получит то, что заслужил.Человек исчез. Путники были изумлены такими условиями: где это слыхано, чтобы дорога в Рай или Ад выбиралась наугад. Тут что-то не так. Но делать нечего, и они стали тянуть жребий, кто пойдёт первый.Человек по имени Джим вытянул жребий и сразу без раздумья, повернул направо, потому что слово «право» ассоциировалось у него с чем-то правильным и верным. Он бодро зашагал по дороге, но вскоре остановился, так как его испугал раздавшийся рёв диких зверей, да ещё и тучи сгустились так, что закрыли солнце, и земля задрожала под его ногами. Джим страшно испугался, подумал, что выбрал неверный путь и повернул обратно. Он прибежал к развилке и рассказал остальным троим о том, что видел, тоже основательно их напугав, и повернул налево. Но по мере движения он видел ещё более страшные и зловещие знаки, и, перепуганный вконец, опять прибежал к развилке.Все четверо страшно разволновались — ни одна дорога не была похожа на путь в Рай.Тогда человек по имени Рон сказал:— Всё, я решил, пойду направо, и будь что будет, обратно не вернусь.Он принял твёрдое решение, пошёл по правой дороге, и шёл, не обращая внимания на устрашающий рёв диких зверей, штормовые облака и дрожание земли под ногами. В какой-то момент небо посветлело, и он увидел впереди невероятной красоты местность, наполненную миром и покоем. Он предположил, что это и есть Рай, и остался там.Увидев, что Рон не вернулся, человек по имени Дэйв тоже решился. Он не знал судьбы ушедшего Рона. Может быть, его сожрали дикие животные по пути направо. И Дэйв решил выбрать путь налево. Разумеется, он не был уверен, что путь налево является правильным, но рассуждал так: «Всё, что бы не случилось в конце пути, я приму как должное и постараюсь приспособиться».Дэйв продвигался вперед, невзирая на пугающие знамения: рёв диких зверей, штормовые тучи и грозные молнии. И вот, наконец, он пришёл к месту, где из земли торчала грязная табличка «Ад». И тут же дорога позади него исчезла, не оставив ему возможности для отступления.Перед Дэйвом простиралась мрачная, унылая, тёмная и холодная долина, совершенно неприспособленная для жизни. Люди там жили в маленьких неблагоустроенных кибитках, и всё время дрожали от страха быть разорванными дикими зверями, подвергнуться нападкам бандитских шаек или завязнуть в болотах. Дэйв узнал от местных жителей, что земля проклята даже самим дьяволом.Дэйв обдумал ситуацию: «Я обещал сам себе, что не отступлю с выбранного пути, и куда бы я ни пришёл, я постараюсь приспособиться. Я отказываюсь выслушивать запугивания местных жителей и вопли о безысходности, а так же принять на веру то, что земля эта проклята дьяволом. Внутри меня — мир и покой, моя совесть чиста, так почему же снаружи должен быть ад?»Эти рассуждения придали Дэйву уверенности, и он воззвал к местным жителям, чтобы они перестали дрожать от страха и попробовали изменить условия жизни. Горстка людей послушала Дэйва и последовала за ним, но остальные боялись, что станет ещё хуже, чем было. С горсткой последователей, Дэйв принялся осушать болота, строить новые светлые дома, сажать сады, давать отпор шайкам бандитов и приручать диких зверей. Сомневавшиеся вскоре присоединились к ним, когда увидели, столько произошло чудесных изменений.Через некоторое время город вырос и расцвёл, и всё вокруг задышало красотой и покоем. Тогда Дэйв вышел к воротам, снял табличку «Ад» и вколотил другую, которая гласила: «Рай».И только он это сделал, как перед ним возникла новая развилка, и человек в белой одежде спросил его:— Ты уже знаешь, что тебе сейчас нужно делать?— Хмм… думаю, что мне опять предстоит выбирать дорогу.— Совершенно верно, — ответил человек в белом.— Но прежде чем я сделаю выбор, не расскажешь ли ты мне, что случилось с моими тремя попутчиками?И человек ответил:— Рон сразу попал в Рай, место, во многом похожее на то, что ты создал сам. Однако он сожалеет, что не принял участия в его создании и никак не способствовал его процветанию. Он желал бы что-нибудь сделать сам. Когда его желание станет достаточно сильным, ему будет предложен выбор новой дороги, скорее всего, ему будет дана возможность превратить Ад в Рай самому, как это сделал ты. Что касается Джима и Майка, то они-то сейчас в настоящем аду, потому что парализованы страхом и продолжают метаться на развилке.— А что ждёт меня впереди? — задал Дэйв ещё один вопрос.— Неизвестность, — сказал человек.Этот ответ одновременно испугал и обрадовал Дэйва. Он кивнул и бодро зашагал по дороге, ведущей направо.!!!

Источник: 2planeta.ru