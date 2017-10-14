О нарастании военной угрозы на западных границах
07:14. 14 октября 2017 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О нарастании военного присутствия США на западных границах.
Начнем совсем с свежего.
США перебросят в Латвию 76 боевых вертолетов.
В ноябре этого года США намерены начать переброску в Латвию 76 боевых вертолетов Black Hawk, Apache и Chinook.
Винтокрылые машины будут доставляться в Латвию морем из порта Корпус-Кристи (штат Техас) в Ригу. Погрузка транспортного судна планируется на ноябрь.
В списке из 76 вертолетов, состоящих на вооружении десятой бригады армейской авиации Соединенных Штатов, значатся 24 ударных вертолета Apache, 12 тяжелых транспортников Chinook и различные модификации Black Hawk. По приблизительным подсчетам, стоимость груза около 2 миллиардов долларов, сообщает RT.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710140054-4jzt.htm – цинк
Как не трудно заметить, наращивание обычных вооружений на западных границах РФ носит системный характер и процесс с 2014 года нарастает от переброски небольших подразделений под видом учений к масштабной переброске крупных войсковых контингентов, ввиду чего кол-во сосредоточенной в Восточной Европе технике давно уже перевалило за несколько сотен. Администрация Трампа не только не изменила сложившийся еще при Обаме тренд, а скорее закрепила его, поддержав те предложения Пентагона и сенатского комитета по обороне, которые озвучивались еще на закате правления Обамы: развертывание двух полноценных дивизий, общее увеличение финансирование программ для Восточной Европы, общая антироссийская направленность предпринимаемых мероприятий. Не так важно, поддерживает этот курс Трамп или нет, важно то, что он фактически осуществляется, повышая уровень угрозы для РФ на западном направлении.
Разумеется, это деятельность не останется без ответа и РФ так или иначе придется укреплять свои западные границы в рамках симметричных или асимметричных ответных мер. Риторические вопросы, которые в последние недели задает российское министерство обороны, отражают возрастающую обеспокоенность подобной стратегией США, Помимо частных вопросов по Сирии или Украине, МО РФ выражает серьезную обеспокоенность http://tass.ru/politika/4641632 тем, что США разработкой своих программ противоракетной обороны и средств превентивного не ядерного нападения, по сути стремятся поколебать сложившийся ядерный паритет и перевести сценарий обезоруживающего первого удара из гипотетического и крайне рискованного, в практически возможный. Если при Буше и Обаме, угрозу ПРО воспринимали скорее как отложенную, то сейчас, по прошествии десятка лет, она постепенно превращается в угрозу практическую и реальную.
Все это разумеется будет требовать от России существенных усилий по поддержанию паритета и развитию как своих собственных систем ПРО, так и развития средств доставки ядерных зарядов на территорию США с модернизацией параметров позволяющих преодолевать существующие и перспективные системы ПРО США. С учетом имеющихся экономических проблем, это ставит РФ перед непростым выбором. Американцы очевидно пытаются втянуть РФ в прямую гонку вооружений, причем в одном из самых дорогостоящих сегментов оборонной политики. С другой стороны, не реагировать на подобные угрозы тоже нельзя. Поэтому очевидно будут изыскивать варианты с асимметричными ответами, которые позволят расширить потенциал ядерной триады (например, комплексное развитие концепции БЖРК), а с другой стороны, сохранить эту программу в рамках финансовой разумности, с учетом продолжающихся войн на Украине и в Сирии.
2 года позиционного пата на Украине.
Тут важно понимать, что для США, такая ставка на военные угрозы, является отражением ослабления прочих элементов их всемирной гегемонии. То, что раньше достаточно легко ими доказывалось окружающим с помощью политических или экономических угроз и действий, ныне уже не имеет былого влияния. Поэтому смутьянов, подрывающих американскую гегемонию, пытаются запугать голой силой. Так США поступают с Россией, Ираном, КНДР, Венесуэлой, Китаем. С одной стороны, это характерный показатель того, что США уже не способны в прежней мере доминировать над остальными, но с другой стороны, наращивание военных угроз и гонка вооружений, могут служить предвестниками приближающегося кризиса, который разрешит тем или иным путем вопрос о существующем мироустройстве. Тут стоит помнить вот что:
1. Сложившееся после победы над Наполеоном мироустройство просуществовало до середины XIX века и трансформировалось после Крымской войны в эру английской доминации, которая просуществовала до первой мировой войны.
2. Лондонская система мироустройства распалась в результате двух мировых войн, что привело к краху Британской Империи и системы колониализма. Попутно исчезали и появлялись новые государства.
3. Ялтинско-Потсдамская система (рудименты которой существуют и сейчас, но это уходящая натура) просуществовала до конца 80-х годов XX века, когда после серии локальных войн и поражения СССР в Холодной войне, США стали единственной сверхдержавой и мировым гегемоном доминирующим над всеми. Попутно исчезали и появлялись новые государства.
4. Поздневашингтонская система сложилась в начале 90х и пройдя свой пик в конце 90х-начале "нулевых", постепенно близится к своему исчерпанию. Как и ранее, ее уход будет связан с войнами и перекройкой государственных границ. Процесс уже достаточно наглядно заметен по увеличению числа появляющихся новых государств, отражающих тенденцию к изменению государственных границ в годы смены системы мироустройства, так и по увеличению числа локальных войн.
В конечном итоге, существующий кризис должен привести либо к уничтожению поздневашингтонской системы мироустройства с переходом мира к некой промежуточной форме многополярного мира, либо к трансформации существующей модели в форматы уровня G-2 или G-3, где США де-факто будут вынуждены смириться с изменившимся местом Китая и России в мире. Вариант, что США смогут задавить всех конкурентов теоретически возможен (во всяком случае американские гегемонисты в него искренне верят), но он представляется маловероятным – слишком много серьезных противников для страны, которая слабее самой себя 25-летней давности. Но это не значит, что она не попробует удержать ускользающее лидерство. Поэтому мы увидим еще немало американского железа у наших границ, несмотря на наивные надежды наших западников, что США сменят гнев на милость и без борьбы признают изменившуюся роль РФ. Место РФ в мире пост-вашингтонского мироустройства определится по итогам как уже идущих войн на Украине и в Сирии, так и в столкновении на других ТВД, где интересам США и РФ еще предстоит столкнуться. К счастью для РФ, при существующей несоразмерности экономических потенциалов, США не имеют возможности полностью сосредоточится на РФ, так как вынуждены одновременно бороться против роста влияния и возможностей других государств – в первую очередь Китая и Ирана. Так что в этой борьбе Россия в одиночестве не останется.
Десант на учениях НАТО в Румынии
Учения в Румынии.
Учения в Восточной Германии.
Австрийские и швейцарские наблюдатели на тренировочном полигоне США в Латвии.
Боец 157-го горного батальона Национальной Гвардии. 150 человек в сентября переброшены в Словению.
Американские инструкторы. Яворивский полигон, Украина.
Заседание посвященное прибытию в Гданьск частей 2-й танковой бригады армии США.
Учения посвященные растущей угрозе со стороны БПЛА, что было отражено в недавнем руководстве по войне с Россией. Восточная Германия.
Разработанный США пятинедельный курс подготовки SHORAD с августа начал внедряться в войска на европейском ТВД.
Сенатор Джерри Моран и генерал Тимоти МакГир посещают американскую базу Powidz (Польша).
Учения вертолетных и горнопехотных частей армии США в Латвии. Сентябрь 2017.
Отметились части: 3rd General Aviation Support Battalion, 10th Aviation Regiment, 10th Combat Aviation Brigade, 10th Mountain Division
Солдаты 3-й танковой бригады участвуют в мероприятии в честь польской "Черной дивизии". Сентябрь 2017.
Плюс по ссылке https://www.army.mil/article/192453/, отчет о переброске 3-й танковой бригады в Польшу
Совместная англо-британская боевая группа на северо-востоке Польши.
Плюс два огромных альбома посвященных учениях Saber Strike и Noble Partner.
Saber Strike – https://www.flickr.com/photos/usarmyeurope_images/sets/72157681499769193/with/35380390506/
Noble Partner – https://www.flickr.com/photos/usarmyeurope_images/sets/72157683759484384
Разумеется, когда США закатывали истерику по поводу учений "Запад-2017" (под шумок которой они перебросили еще одну танковую бригаду в Польшу https://colonelcassad.livejournal.com/3738049.html), про свои собственные учения, вроде вышеупомянутых, они предпочитали не вспоминать, ибо эти учения, кого надо учения. Ввиду этого, не стоит удивляться, что ВС РФ активно проводят учения и наращивают свои возможности на западном направлении, ибо делать вид, что ничего не происходит никак нельзя.
На текущий момент не видно, как стороны смогут сойти с эскалационного трека, особенно в свете вполне ясного военно-политического курса США по отношению к РФ.
Разумеется, одной только Восточной Европой, противоречия США и РФ не исчерпываются, но именно бряцанье оружием в Восточной Европе лучше всего показывает уровень дна в американо-российских отношениях.
Источник: colonelcassad.livejournal.com