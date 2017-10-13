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С-400 “Триумф”. Инфографика

08:42. 13 октября 2017 Просмотров - 115 2 коммент. Опубликовал:




Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: вооружение, инфографика, оружие, С-400
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2 коммент.»

  • 15671 10100
    Ликвидатор 13 октября 2017 в 10:22 Ссылка Пометить
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    http://pravosudija.net/article/turki-chto-podozrevayut-prodolzhenie-istorii-s-mmz-avangard

    Еще китайцам продали с-400, те потребовали собрать и разобрать под видеозапись весь процесс, что с улыбками было сделано, понятно для чего им это было нужно…с Украины всех конструкторов переманили в Китай, года через 2 все двигатели будут тоже там…

    Видимо у Кожугетовича самолеты заправлены, чемоданы собраны,

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    • 15671 10100
      Ликвидатор Ликвидатор 13 октября 2017 в 10:25 Ссылка Пометить
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      фанатейте дальше, но предательство везде, а люди даже не осознают, что военные технологии – это то, что сохраняет пока им жизнь на этой планете. И воровство военных технологий равноценно ведению военных действий. Народ не в курсе, что по планам хозяев все белые подлежат уничтожению.

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