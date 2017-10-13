С-400 “Триумф”. Инфографика

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
http://pravosudija.net/article/turki-chto-podozrevayut-prodolzhenie-istorii-s-mmz-avangard
Еще китайцам продали с-400, те потребовали собрать и разобрать под видеозапись весь процесс, что с улыбками было сделано, понятно для чего им это было нужно…с Украины всех конструкторов переманили в Китай, года через 2 все двигатели будут тоже там…
Видимо у Кожугетовича самолеты заправлены, чемоданы собраны,
фанатейте дальше, но предательство везде, а люди даже не осознают, что военные технологии – это то, что сохраняет пока им жизнь на этой планете. И воровство военных технологий равноценно ведению военных действий. Народ не в курсе, что по планам хозяев все белые подлежат уничтожению.
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http://pravosudija.net/article/turki-chto-podozrevayut-prodolzhenie-istorii-s-mmz-avangard
Еще китайцам продали с-400, те потребовали собрать и разобрать под видеозапись весь процесс, что с улыбками было сделано, понятно для чего им это было нужно…с Украины всех конструкторов переманили в Китай, года через 2 все двигатели будут тоже там…
Видимо у Кожугетовича самолеты заправлены, чемоданы собраны,
loading...
фанатейте дальше, но предательство везде, а люди даже не осознают, что военные технологии – это то, что сохраняет пока им жизнь на этой планете. И воровство военных технологий равноценно ведению военных действий. Народ не в курсе, что по планам хозяев все белые подлежат уничтожению.