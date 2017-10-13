Новости Украины и Новороссии 13 октября 2017
- 08:30 «Врут, крадут и жиреют, оправдывая своё скотство “агрессором”».
- 08:00 Неонацисты готовят атаку на Киево-Печерскую лавру на Покров.
- 06:00 Донбасс и Украина — абсолютная несовместимость.
- 05:30 Украину разорвут на части: В Киеве назвали регионы, которым грозит сепаратизм.
- 05:09 “Герои АТО” на отдыхе.
- 02:26 Ковтун-ТВ.
- 02:04 Главный военный прокурор Украины рассказал о повальном пьянстве ВСУ, убийствах и изнасилованиях мирных жителей.
- 01:00 На Украину прибыло еще одно судно с углем из США.
- Вчера 22:09 Синдром вахтера или что-то хуже?.
- Вчера 21:11 Я готов уйти в отставку, — министр обороны Украины (ВИДЕО).
«Врут, крадут и жиреют, оправдывая своё скотство “агрессором”»
Крикам о «пожаре» на Украине уже мало кто верит, потому что количество лжи переполнило чащу терпения, что и показало выступление Порошенко в ПАСЕ, считает юрист Елена Лукаш.
Президент Петр Порошенко в среду приехал с рабочим визитом в Страсбург (Франция), где выступил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.
В ПАСЕ он отметил, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами. Президент также принял участие в торжественной церемонии открытия «Звезды Небесной сотни» возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы.
Европейская гастроль президента не задалась, считает юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш. «Жалким было выступление-оправдание в ПАСЕ в полупустом зале под обстрелом болезненных вопросов.
Порошенко рвали на части, он демонстрировал мастерство уклонения от прямых ответов. По закону об образовании было больно президенту „мира”. Все обещал исправить, как скажет Венецианская комиссия. Ну, прогиб засчитан. Вопрос, зачем тогда подписал? Чтоб исправлять под давлением?» — задается вопросами юрист на своей странице в Facebook.
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Европу, уверена Лукаш, «тошнит от украинской власти, от стоячего болота проблем, вранья, пустых обещаний, упреков и требований».
«Крикам о пожаре уже мало кто верит, как тому мальчику в притче. Количество лжи переполнило чашу терпения европейцев. Уши свернулись в трубочку от вечного зудения про деньги и помощь», — написала юрист.
Спрашивали про коррупцию, брезгливо так спрашивали, добавила она.
«А дома главнокомандующего ждал пренеприятнейший сюрприз. Задержан и подозревается в огромных хищениях, почти 150 млн грн, замминистра обороны. Подчинённый. Прямая вертикаль. Соучастники сбежали, говорят. Мародерство режима уже стало кричащим.
Даже кураторы НАБУ притомились закрывать глаза на хищения, контрабанду, мародерство, поджоги складов, военные и гуманитарные преступления. Даже они наконец решили не закрывать уши от стона обычных украинцев, которых обкрадывают и убивают: кого прямо на фронте, кого косвенно — псевдореформами, для получения новых подачек и кредитов», — отметила Лукаш.
А люди верили и слали смски по 5 гривен, добавила юрист, «и до сих пор с них снимают незаконный военный налог. И понуждают терпеть всё, запугивая и оправдывая любое скотство агрессором. Чтобы начальники жирели, крали и врали».
«И самое парадоксальное, что некоторые украинцы до сих пор верят… что они что-то значат и что их защищают. Для них стишок: «У попа была собака…» — подытожила Лукаш.
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Неонацисты готовят атаку на Киево-Печерскую лавру на Покров
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Черниговский владыка Павел (МП) высказал опасения в связи с угрозами нападения на святыню в период 14–17 октября.
Одновременно с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября национал-радикалы отмечают годовщину образования Украинской повстанческой армии (УПА*), в этот день в угоду националистам официально установлен День защитника Украины.
Кроме того, на 17 октября протесты в украинской столице намечены бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили, который уже месяц анонсирует «поход на Киев».
Киевляне пишут в социальных сетях, что в город уже стекаются радикалы, ходят с битами, собираются возле станций метро, расположенных неподалёку от лавры.
В 2016 году, по словам митрополита, у Киево-Печерской лавры около 400–500 человек в балаклавах пытались устроить беспорядки, оскорбляли верующих и бросали камни в сторону святыни.
Но мне постоянно звонят из разных политических сил и предупреждают о возможном нападении на нас», — сказал настоятель Киево-Печерской лавры.
Он обратился с письмом к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, руководителям силовых структур, дабы предотвратить нападение на святыню.
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В свою очередь, национал-радикалы уже заявили, что 14 октября для них — особая дата, 75-летие УПА, в честь чего в Киеве состоится масштабный «Марш славы героев», в котором примут участие все украинские националистические группировки — радикалы «Свободы», С14, «Сокола», «Правого сектора»*, «Национального корпуса», «ОУН», УНА-УНСО* и многочисленных мелких формирований.
В 2017 году национал-радикалы уже устраивали провокацию в лавре: около 200 человек проникли на территорию под предлогом экскурсии, физически заблокировали священника Успенской церкви и устроили свой «молебен» (как выяснилось, с собой «экскурсанты» привели филаретовского расстригу).
Кощунство снималось на видео, затем «кино» распространялось в информационном пространстве — дескать, это «первая служба киевского патриархата в Киево-Печерской лавре».
Нападки на Украинскую православную церковь ведёт и власть. Так, Министерство культуры Украины своим решением в два раза уменьшило территорию охранной зоны лавры (с 220,15 га до 107,7 га).
При этом на официальном сайте ЮНЕСКО охранная зона лавры обозначена 220,15 га. Министерство, ведающее делами религии, не торопится с регистрацией новых уставов Украинской православной церкви с тем, чтобы создать видимость её будто бы полулегальной деятельности.
Напомним: министром культуры Украины, за которым закреплены и церковные вопросы, работает выходец из Галичины, отъявленный русофоб и ненавистник Донбасса Евген Нищук.
Он прославился доносительством на УПЦ в МВД и СБУ на «„факты откровенного сотрудничества представителей клира и высшего духовенства Украинской православной церкви (УПЦ), которые находятся на временно неподконтрольных украинской власти территориях с представителями пророссийских террористических организаций”.
На территории лавры находится Национальный Киево-Печерский заповедник (Верхняя лавра), на него давно нацелились национал-радикалы. Редактор журнала „Музеи Украины” Виктор Тригуб вызывался его возглавить, чтобы изгнать из лавры «всех сотрудников заповедника, особенно попов и „шоблу” УПЦ МП».
По его словам, переговоры с батальоном «Айдар», полком «Азов» и «Правым сектором» ведутся с лета нынешнего года. Цель — «взять под контроль Украины Лаврский заповедник».
Также в мае 2017 года «киевский патриархат» подписал соглашение о сотрудничестве с «Правым сектором*», определив совместную цель — «создание Украинской Независимой Соборной Державы и Единой Поместной Церкви в ней». Фактически ПС стал боевым подразделением раскольника Денисенко («Филарета»). Опасения владыки Павла не напрасны.
*Запрещенная в России экстремистская группировка
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Донбасс и Украина — абсолютная несовместимость
На днях Порошенко заявил что-то в духе: «Донбасс хочет вернуться в Украину».
Глава ДНР Александр Захарченко в свойственной ему радикальной манере парировал: «Только в том случае, если Киев сможет убить полтора миллиона человек, которые категорически против».
Политические перепалки — дело, в общем, обыкновенное. А вот вопрос, нужно ли Донбассу в принципе задумываться о каком-либо возвращении, мне кажется интересным.
Попытаюсь проиллюстрировать, почему такие варианты в Донецке даже не рассматриваются — и не буду брать военно-моральную сторону.
Будем прагматичны: что может Киев дать Донбассу? В самом примитивном, гастрономическом смысле. Я как минимум раз в месяц бываю в Донецке и, естественно, регулярно покупаю там продукты.
Уже года полтора рядом с огромным количеством товаров вывешена специальная бирка: «Сделано в ДНР».
То, что продается под этим знаком, на порядок дешевле другой продукции. И вместе с тем в качестве не уступает «импорту» из России — перепробовал почти всё, кроме пива (по причинам личного характера не употребляю алкоголь). Но коллеги хвалят даже его, цена — в районе сорока рублей за литр. В Москве на вокзалах посещение туалета стоит дороже.
Дээнэровские мороженое, консервы — всё на уровне. Через пару часов после того, как подорвали его кортеж (это было в сентябре), вице-премьер правительства ДНР Александр Тимофеев поехал смотреть новые теплицы. Овощами республика обеспечивает себя сама.
И вообще, это очень показательно.
Зацените стиль донецкой жизни: человек, который занимается развитием экономического сектора целого государства, пусть и непризнанного, подрывается на фугасе, заложенном диверсантами, и, отряхнув пыль, едет себе спокойно на плановое мероприятие — послушать отчёт о том, сколько выращено огурцов.
У меня такое ощущение, что таким людям, в принципе, никто не нужен, они другой жизнью живут, которая держится уж совсем на железобетонных стандартах.
С продовольствием разобрались: Донбасс сам себя накормит без всякой Украины — земля жирная, люди не ленивые.
Теперь возьмём сферу крайне важных для любой страны IT-технологий. Здесь у ДНР тоже всё в порядке. В республике работает собственный сотовый оператор «Феникс», цены на связь — смехотворные.
Пятьдесят рублей стоит мобильный интернет на месяц. Да, скорость у него пока что не ахти, но мессенджеры тянет на себе исправно. Скажу по секрету: ведутся работы по запуску 4G, и он не за горами.
Я молчу о том, как вообще удалось запустить собственного мобильного оператора, в обход всех международных норм в сфере регулирования связи. Прецедентов в мире — раз-два и обчёлся.
Ведомство Виктора Яценко (министр связи ДНР) сумело провернуть целую хакерскую спецоперацию по взлому трофейного оборудования. Добровольцы-программисты из других стран мира помогали подбирать сложнейшие коды — чисто ради собственного фана.
Хвалить чиновников — последнее дело, но некоторые руководители ДНР — реальные панки, которые вопреки сложившейся международной системе, вопреки непрекращающимся боевым действиям переворачивают представление о том, какой должна быть власть.
Драйву некоторых донецких министров могут позавидовать подростки-экстремалы. Например, упомянутый выше вице-премьер Александр Тимофеев помимо того, что профессиональный баскетболист и неугомонный вояка, умудряется ещё и стимулировать революцию в сфере вооружений.
Жаль, не могу рассказать всего, но запущенный донецкий ВПК уже выпускает собственные пистолеты, миномёты натовского калибра и уникальные противоснайперские винтовки.
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Разработчики (общался с ними лично) обещают, что совсем скоро мы с вами увидим эти винтовки калибра 12,7 в действии. Кроме того, готовится к запуску серийного производства линия пистолетов-пулемётов. Ещё не видел их после доработки, но это реальный конкурент УЗИ.
Республика, которая помимо продуктов ещё и оружие сама производит, уж точно не нуждается в покровительстве Киева.
Тем более при наличии ещё одного козыря: природных ресурсов. Тут Донбасс — даже в таком усечённом варианте, как сейчас, — даёт фору своему западенскому соседу. После того как предприятия влиятельного украинского олигарха Рината Ахметова перешли под республиканский контроль и были заново запущены, промышленный потенциал ДНР растёт просто какими-то нэповскими темпами.
Да, и не забываем про скандал с донбасским углём, который с превеликим удовольствием уже закупают в Польше. По моей инфе, донецкий уголь невесть какими путями идёт ещё и в неравнодушную Турцию (кажется, через посредников) — тоже неприятный сигнал для Порошенко.
Подытоживая, скажу: Донбасс может вернуться в состав Украины разве что от какой-нибудь тотальной скуки. Но, как известно, скучно бывает только скучным людям. С 2014 года в Донецке мне такие не попадались…
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Семен Пегов
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Украину разорвут на части: В Киеве назвали регионы, которым грозит сепаратизм
Предоставление особого статуса Донбассу в соответствии с Минскими договорённостями скорее всего приведёт к тому, что Украина будет разорвана на части. Об этом в интервью киевским СМИ заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.
Он считает, что особый статус Донбасса приведет к тому, что другие регионы Украины также начнут требовать суверенитет.
«Минские договоренности — это, де-факто, федерализация Украины. А готово ли население страны к этому? Вы понимаете, что если сейчас дать особый статус Донбассу, то это будет парад суверенитетов», — говорит Жданов.
«Посмотрите, что Венгрия творит сейчас на Закарпатье. Понятно, что это атака со стороны Кремля, потому что пул государств, которые возмутились нашим законом „Об образовании”, он, по какой-то странной причине, совпадает с клубом любителей России. Как говорил известный персонаж: „Совпадение? Не думаю”. Поэтому я считаю, что это целенаправленные действия», — уверяет украинцев военный эксперт.
Он также добавляет, что после предоставления автономии Польша сразу вспомнит про границу по реке Збруч, кроме того территориальные претензии надо ожидать от Венгрии и Румынии.
При таком сценарии развития событий Украине грозит создание новых Новороссий, Нововенгрий и Новорумыний на юге и востоке страны.
«Поэтому для нас федерализация — ну никаким образом. Вообще Минские соглашения невыполнимы. При условии сохранения страны как единого целого, Минские договоренности выполнить нельзя. Это тупик», — подчеркивает Жданов.
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“Герои АТО” на отдыхе
"Герои АТО" из "Правого Сектора" гуляют в одесском парке.
Стоит напомнить, что еще в 2016 году руководством Генштаба ВСУ была поставлена задача по дискредитации "Правого Сектора" в СМИ.
https://colonelcassad.livejournal.com/3737549.html – подробнее по ссылке
Как видим, фигуранты с радостью способствуют реализации этих планов.
Тот случай, когда даже ничего придумывать не надо, просто бери да показывай наиболее искрометные выступления данной публики.
"Трофеи".
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Ковтун-ТВ
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Главный военный прокурор Украины рассказал о повальном пьянстве ВСУ, убийствах и изнасилованиях мирных жителей
Большая часть особо тяжких преступлений в зоне проведения т.н. «АТО» на Донбассе была совершена украинскими военными в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«В общем и целом сейчас под арестом и под стражей 152 украинских военных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений — убийства, нанесение тяжких телесных повреждений. Изнасилований было три, ими занимается милиция.
Работают комендатура, служба правопорядка, здесь мы навели порядок благодаря тому, что внесено много изменений в законодательство», — цитируют украинские СМИ интервью Матиоса.
По его словам, военные в зоне «АТО» «пьют так же, как все украинцы, — если говорить о гражданских».
«Много пьют или нет — это зависит исключительно от командира и его способности использовать свой ресурс. Если своего не хватает, можно попросить о помощи военную службу правопорядка, военного прокурора…
Львиная доля преступлений, о которых я сказал, — убийств и тяжких телесных повреждений — была совершена в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Пострадали и сослуживцы, и местное население», — рассказал главный военный прокурор.
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На Украину прибыло еще одно судно с углем из США
12 октября в морской торговый порт «Южный» (Одесская область) прибыло второе судно с энергетическим углем из США. Об этом сообщили в пресс-службе порта.
Сообщается, что партию в 60 тыс. тонн для Центрэнерго доставило судно Victoria.
По словам и.о. директора одесского порта Виталия Жуковского, в общей сложности за 9 месяцев текущего года на склады украинских электростанций уже отправлено 540 тыс. тонн антрацита.
Напомним, 13 сентября в украинский порт Южный прибыла первая партия американского угля — 62 тыс. тонн. Напомним, что тогда после разгрузки американский балкер неожиданно взял курс на Новороссийск.
Теперь в соцсетях шутят, что «незалежная» платит втридорога за «реверсный российский уголь».
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Синдром вахтера или что-то хуже?
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Я готов уйти в отставку, — министр обороны Украины (ВИДЕО)
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что немедленно готов уйти в отставку, если следствие докажет вину его заместителя Игоря Павловского, который фигурирует в деле о масштабных хищениях в военном ведомстве.
«Я готов (к отставке) в любое время», — заявил Полторак в ходе брифинга 12 октября.
Министр подчеркнул, что если вина Павловского будет доказана, то это будет и его ответственность. При этом Полторак уточнил, что его заместителю «некуда бежать» из Украины, поскольку в России против него возбуждены три уголовных дела.
«Генерал Павловский выполнял свои обязанности с первого дня агрессии (имеется в виду развязанная Киевом “АТО” – прим. РВ), выполнял их достаточно профессионально, был руководителем “АТО Мариуполь” во время активных боевых действий там.
Но если он причастен к преступлению, он должен за это ответить. Павловскому бежать точно некуда. Будучи руководителем “АТО Мариуполь”, он получил три уголовных дела в РФ», — пояснил Полторак.
Отметим, что ранее Соломенский районный суд Киева избрал подозреваемому в растрате 149 млн грн бюджетных средств Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста.
Суд отказал в ходатайстве прокурору, который просил взять замминистра под арест.
Павловского лишь обязали являться по вызову следователей, сдать паспорта и не общаться с другими подозреваемыми. Кроме этого заместитель министра обороны обязан носить электронный браслет.
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