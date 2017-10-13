Новости Украины и Новороссии 13 октября 2017

На днях Порошенко заявил что-то в духе: «Донбасс хочет вернуться в Украину».

Глава ДНР Александр Захарченко в свойственной ему радикальной манере парировал: «Только в том случае, если Киев сможет убить полтора миллиона человек, которые категорически против».

Политические перепалки — дело, в общем, обыкновенное. А вот вопрос, нужно ли Донбассу в принципе задумываться о каком-либо возвращении, мне кажется интересным.

Попытаюсь проиллюстрировать, почему такие варианты в Донецке даже не рассматриваются — и не буду брать военно-моральную сторону.

Будем прагматичны: что может Киев дать Донбассу? В самом примитивном, гастрономическом смысле. Я как минимум раз в месяц бываю в Донецке и, естественно, регулярно покупаю там продукты.

Уже года полтора рядом с огромным количеством товаров вывешена специальная бирка: «Сделано в ДНР».

То, что продается под этим знаком, на порядок дешевле другой продукции. И вместе с тем в качестве не уступает «импорту» из России — перепробовал почти всё, кроме пива (по причинам личного характера не употребляю алкоголь). Но коллеги хвалят даже его, цена — в районе сорока рублей за литр. В Москве на вокзалах посещение туалета стоит дороже.

Дээнэровские мороженое, консервы — всё на уровне. Через пару часов после того, как подорвали его кортеж (это было в сентябре), вице-премьер правительства ДНР Александр Тимофеев поехал смотреть новые теплицы. Овощами республика обеспечивает себя сама.

И вообще, это очень показательно.

Зацените стиль донецкой жизни: человек, который занимается развитием экономического сектора целого государства, пусть и непризнанного, подрывается на фугасе, заложенном диверсантами, и, отряхнув пыль, едет себе спокойно на плановое мероприятие — послушать отчёт о том, сколько выращено огурцов.

У меня такое ощущение, что таким людям, в принципе, никто не нужен, они другой жизнью живут, которая держится уж совсем на железобетонных стандартах.

С продовольствием разобрались: Донбасс сам себя накормит без всякой Украины — земля жирная, люди не ленивые.

Теперь возьмём сферу крайне важных для любой страны IT-технологий. Здесь у ДНР тоже всё в порядке. В республике работает собственный сотовый оператор «Феникс», цены на связь — смехотворные.

Пятьдесят рублей стоит мобильный интернет на месяц. Да, скорость у него пока что не ахти, но мессенджеры тянет на себе исправно. Скажу по секрету: ведутся работы по запуску 4G, и он не за горами.

Я молчу о том, как вообще удалось запустить собственного мобильного оператора, в обход всех международных норм в сфере регулирования связи. Прецедентов в мире — раз-два и обчёлся.

Ведомство Виктора Яценко (министр связи ДНР) сумело провернуть целую хакерскую спецоперацию по взлому трофейного оборудования. Добровольцы-программисты из других стран мира помогали подбирать сложнейшие коды — чисто ради собственного фана.

Хвалить чиновников — последнее дело, но некоторые руководители ДНР — реальные панки, которые вопреки сложившейся международной системе, вопреки непрекращающимся боевым действиям переворачивают представление о том, какой должна быть власть.

Драйву некоторых донецких министров могут позавидовать подростки-экстремалы. Например, упомянутый выше вице-премьер Александр Тимофеев помимо того, что профессиональный баскетболист и неугомонный вояка, умудряется ещё и стимулировать революцию в сфере вооружений.

Жаль, не могу рассказать всего, но запущенный донецкий ВПК уже выпускает собственные пистолеты, миномёты натовского калибра и уникальные противоснайперские винтовки.

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Разработчики (общался с ними лично) обещают, что совсем скоро мы с вами увидим эти винтовки калибра 12,7 в действии. Кроме того, готовится к запуску серийного производства линия пистолетов-пулемётов. Ещё не видел их после доработки, но это реальный конкурент УЗИ.

Республика, которая помимо продуктов ещё и оружие сама производит, уж точно не нуждается в покровительстве Киева.

Тем более при наличии ещё одного козыря: природных ресурсов. Тут Донбасс — даже в таком усечённом варианте, как сейчас, — даёт фору своему западенскому соседу. После того как предприятия влиятельного украинского олигарха Рината Ахметова перешли под республиканский контроль и были заново запущены, промышленный потенциал ДНР растёт просто какими-то нэповскими темпами.

Да, и не забываем про скандал с донбасским углём, который с превеликим удовольствием уже закупают в Польше. По моей инфе, донецкий уголь невесть какими путями идёт ещё и в неравнодушную Турцию (кажется, через посредников) — тоже неприятный сигнал для Порошенко.

Подытоживая, скажу: Донбасс может вернуться в состав Украины разве что от какой-нибудь тотальной скуки. Но, как известно, скучно бывает только скучным людям. С 2014 года в Донецке мне такие не попадались…

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Семен Пегов