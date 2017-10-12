В.В. Сундаков о лжи официальной истории

"Когда в III веке до нашей эры китайский полководец Цинь Шихуан-ди завоевал 6 царств и основал империю Цинь, то первое, что он повелел — это собрать все исторические хроники покорённых государств и уничтожить их.

История Китая должна была начинаться с Империи Цинь.

Это была не первая битва за историю. И фараоны в Древнем Египте, и властители восточных тираний неоднократно приказывали уничтожать какие-либо упоминания о своих соперниках или предшественниках.

А в Средние века христианство пыталось уничтожить историю язычества. Битва за историю идёт непрерывно. В США под предлогом борьбы с антисемитизмом из Библии убрали места о том, что Христа распяли евреи. Распяли и всё. А кто неизвестно. А под давлением феминисток Бог-отец превратился в Бог-отец-мать. Так как восхвалять одного Бога-отца признак мужского шовинизма. И таких примеров масса".

Андрей СТОЛЯРОВ, писатель, политолог

"Есть официальная история, которая слишком искажена и слишком ложна для того, чтобы мы могли её брать за основу. Мне вспоминается случай, лет 5 назад умер известный японский историк, сейчас фамилию его не помню, который на смертном одре признался, что он во время раскопок подкидывал артефакты ложные, то есть подделки, для того, чтобы углубить историю Японии.

То есть их историки готовы идти на то, чтобы искусственно создать древность своей истории, а нам не надо ничего искусственно создавать. Если мы займёмся этой целью и усилим раскопки на территории той же самой Руси, я думаю нас ждут величайшие открытия".

Роман ПЕРИН, профессор Международной Славянской Академии

«АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С КНЯЗЕМ СВЯТОСЛАВОМ — ПРОСТО ЩЕНОК…»

Культура — это культ. И не зная культов собственного народа, собственной расы или собственной страны, не зная его истории, как можно называться культурным человеком? Так вот я смею утверждать, что российские граждане не знают истории русского государства, России!

Отсчет отечественной культуры у нас ведется, в лучшем случае, с принятия христианства, а в худшем — с Великой октябрьской… А что было там пять с половиной тысяч лет до этого непрерывного календаря? Ещё Пушкин старым календарем подписывался: год пять тысяч шестьсот такой-то… А что было в эти пять тысяч шестьсот лет? Где они? Где мы можем узнать о них? Что это за великая ведическая культура, которая дала и породила много религиозных, языковых и государственных образований?

Почему мы в какой-то «Британской энциклопедии» можем прочитать о Тартарии, величайшей империи? А то, что её столица — Москва мы вообще знать не знаем? Почему? Потому, что нам никто про это не рассказывал. Никогда и нигде.

Например, про наших величайших героев. Скажем, о князе Святославе. Александр Македонский по сравнению с ним — просто щенок. Величайшие герои мира, которые были великими не только на нашей территории, но и во всем мире. Но, в угоду той или иной концепции, идеологии, религии все это изымалось, переписывалось, сжигалось, уничтожалось…

Да что там говорить, в созданной Российской Академии наук первые двадцать лет ни одного русского не было — одни немцы! И ни один из немцев этих не говорил на русском языке! И они переписывали все книги! Первый русским в Академии был Михаил Ломоносов.

«ЗА ТАКИЕ «НАУЧНЫЕ» РАБОТЫ НАДО СРЫВАТЬ «ПОГОНЫ» СРАЗУ»

Традиционно отправной точкой русской государственности считается легендарное призвание варяга Рюрика с братьями на княжение. Вот как по-настоящему звучит часть этой фразы, а не в искаженном варианте дикарей-норманистов: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Приходите княжить…». Заметьте: не «порядка», как переводят, а «наряда»!

Так в летописи по Ипатьевскому списку. Наряд — это государственность, флаги, знамена, гербы, централизованное управление князем, нарядником. Осталось близкое к современному пониманию слово — «урядник» (устроителем ряда). А «порядок», другое слово и другой смысл, это — противоположность хаосу, который по идеологии норманистов якобы был на Руси, пока не пришли ею управлять культурные немцы-шведы. Вот такая подмена.

Ученые, которые цитируют эти строчки, не читали первоисточник, а полагались на авторитеты своих учителей, которые тоже не удосужились сходить в библиотеку, развернуть первоисточник и убедится собственными глазами, что слово «порядок» отсутствует, а есть наряд и нарядник (князь).

И тому есть прямые свидетельства: в Российской национальной библиотеке в Петербурге, где хранится первоисточник (Лаврентьевский свод летописей) никто из современных ученых этот первоисточник не заказывал ни-ко-гда! Сохранились формуляры частоты востребования экспонатов. Этот факт очень хорошо обыгран в фильме М.Задорнова «Рюрик. Потерянная быль».

И ведь научные звания понаполучали! Да за такую ошибку, да еще её повторение из «научной» работы в «научную» работу, надо срывать «погоны» сразу. Это не просто ошибка, а диверсия! В научной деятельности эта ошибка равна полной дисквалификации звания «ученый», поскольку человек полагается на слух и авторитетное мнение, а не проводит исследоваий, не перепроверяет данные при помощи установленных опытным путем фактов.

А кто может поручиться, что остальные якобы «научные утверждения» не получены такими же путями? Кто может с уверенностью сказать, что всё то, что понаписано в наших учебниках правда, если в основе лежит ложь, так просто проверяемая? И это длилось столетиями! Заметьте, что ни один именитый историк не опровергал эту ложь. Ни один! Значит, слово «наука» не применима, к тому, чем занимались и занимаются эти люди, под вывеской — «Русская историческая наука».

«ПОЧЕМУ У ТУТАНХАМОНА СТАЛЬНОЙ КИНЖАЛ С ПОЯСА, А НА НЕМ — СЦЕНЫ ЦАРСКОЙ ПСОВОЙ ОХОТЫ В ДУБРАВАХ?»

Вот вы узнали только один факт подмены, а я их знаю десятки, потому что люблю читать первоисточники. Кстати, мои знакомые историки тоже делают это, не желая переписывать и повторять чью-то выдумку, порожденную неизвестно какими причинами. Один раз столкнетесь с подобным фактом и сразу станете перепроверять даже, казалось бы, очевидные вещи.

И я вас уверяю, попутно сделаете массу открытий. Так что я могу со стопроцентной уверенностью утверждать: исторической науки, как науки в классическом понимании, в России нет, она только зарождается. Вместо неё есть легендаристика, сотканная из лжи, порожденной политическими мотивами разных эпох.

Возьмем, например, знаменитую китайскую стену. Естественно, возникает первый же вопрос: почему бойницы на стене направлены в южную сторону, в сторону Китая, а входы на стену расположены также с внешней, северной стороны? Это что — ошибка архитектора или что? Значит, не Китай этой стеной защищался от тех, кто жил севернее этой стены, а как раз они — от Китая. А кто жил севернее китайской стены? Наши предки.

Или, например, сколько можно говорить о таком абсолютном бреде, как монголо-татарское иго? «Могол» — это греческое слово, означающее «могущий» или «великий», а великой в то время была только одна страна — Тартария.

Именно так раньше называлась наша империя. Откройте Британскую энциклопедию — по сей день там написано, что Тартария — самая большая империя, которая включала в себя всю Ойкумену. Или берите старые карты и читайте по ней.

Занимаюсь я, допустим, Египтом. Вот почему у Тутанхамона стальной кинжал с пояса, а на нем — сцены царской псовой охоты в дубравах? Это же простой вопрос! Это же лежит уже сотни лет здесь! А в запасниках лежат стальные мечи с арабикой, которые были в руках у фараонов. А убрали их только потому, что объяснить это никак невозможно. Значит их нужно спрятать.

Или у меня другой вопрос: почему древне-славянская экспозиция ни разу не выставлялась в главных музеях страны? Почему японская, фламандская, немецкая, итальянская выставляются, а экспозиции нашей древней культуры — нет?

Руководство музеев молча показывает пальцем наверх. Но это не Путин запрещает их, это РПЦ, которая ни в коем случае не хочет, чтобы мы думали иначе, чем предлагают нам думать, что мы, дескать, жили в лесу и молились колесу.

«СЛАВЯНЕ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА СТАВИЛИ ТЕРЕМА И ХОРОМЫ…»

Кстати, по поводу жизни в лесу. Я изучал деревянное зодчество по всей России. И на мои вопросы были найдены простые ответы. Избами у нас называли хижину или жилище, в котором нужно было избыть, переждать опасное время (например, войну или набег врагов). Её, избу, прятали где? В деревьях, в лесах. Так появились деревни. Там, в лесах, стояли эти избы, как временные жилища — со мхом на крыше, с дерном, и так далее. А славяне во все времена ставили терема и хоромы. И это никак не связано с материальным благополучием.

Ты валишь дерево, и теперь для того, чтобы ты положил его в венец, ты делаешь в нем две чашки. Что в большом дереве ты две чашки вырубил, что в маленьком — зачем пилить его пополам и делать те же чашки? Теперь, когда накатили венцы друг на друга, в середине ставится печь, которая обогревает все большое помещение. Зачем маленькое-то помещение делать? Нет никакого смысла. Даже по трудозатратам.

У нас могучая, древняя, великая история. Раз уж мы заговорили о «монголо-татарском иге», то вот еще несколько примеров. Александр Невский со своей дружиной разбил лучшую армию мира — профессиональных тевтонских рыцарей. А что у нас на то время было? «Монголо-татарское иго». Прискакали к нам после этого «татары» на своих кривоногих лошадках, и мы что — опять им, значит, дань платим? Ну, не смешно ли?

Это — раз. А вот два: если мы им триста лет платили дань, то где эта дань? Ну, найдите мне хоть один наш предмет где-то в Монголии или Китае! Третье: ни одна лошадь не дойдет оттуда сюда или отсюда туда. Это знает любой лошадник. И вот таких фактов-нестыковок набирается огромное количество.

Дальше: если вы начинаете знакомиться с документами, вы обнаруживаете бесконечные жалобы татар на нападение на них русских. Ежемесячно. И на грабежи, которые русские им устраивали. И татары писали жалобы в Москву, в Новгород: «Уймите их! Сколько ещё мы будем страдать? До каких пор с нас будут брать поборы?». И так далее.

«АРАБ, АРАП — ЭТО НЕ КУЧЕРЯВЫЙ НЕГР, А УЧЕНЫЙ»

Татары — это ближайшие наши братья, наша легкая конница вообще-то. Потому что ни одного славянского седла или меча у нас на всей территории России вы найти не сможете. У вас мечи будут от викингов, а седла будут тюркские. А на всех щитах и шлемах будет арабская вязь. Только это сторонникам официальной истории надо затирать или прятать.

(Русские воины той эпохи прекрасно понимали, что написано на их оружии. Потому что на Руси до XVII века использовалось несколько алфавитов и языков, в том числе и так называемая арабская (то есть, научная, ученая или секретная для людей малограмотных или иноплеменников) вязь.

Арабская вязь являлась специальным языком русских воинов, витязей: слова писались не слева направо, а справа налево, без заглавных букв, с достаточной долей искажения.

Сегодня многие арабские слова легко угадываются по звучанию или даже читаются по русски, если их читать наоборот. Например: Коран — нарок (это по-русски завет — см. словарь Даля) или ашвал — левша и т.д. Александр Пушкин был одним из тех, кто заметил удивительную схожесть русского и арабского языков: «Мы точь-в-точь двойной орешек под единой скорлупой» (Пушкин А.С. «Подражание арабскому»). — Ред.)

Если ты понимаешь, что в средневековье арабами называли всех ученых, то тогда ты понимаешь, кто такие арабы. Потому что этнографии тогда еще не было, как и национальностей не было. Тот же араб, «арап» Петра Великого — это не кучерявый негр, а ученый, который был при Петре I.

А евреями называли всех жрецов, поскольку национальности такой не было. Они же были хранителями сокровищ, и они же были жрецами. И поэтому те сокровища, которые они охраняли, это и был тот первый стартовый капитал, который просто некому было отдать при распаде Империи.

Или возьмем так называемый «философский камень». Если ты знаешь, что в средневековье философией называлась любая наука, то ты понимаешь, что философский камень — это научный камень.

Раз научный, значит не природный, а искусственный. А что такое искусственный камень? Бетон. А когда ты читаешь источники, там написано: «Верну секрет философского камня. Сможем стены и грады нерушимые возводить». Из чего? Из бетона этого. Из «философского», то есть, научного камня. Причем тут золото и ртуть вообще? Какое больное воображение это придумало?

Виталий СУНДАКОВ, историк, философ, этнограф, культуролог, профессиональный путешественник, создатель музея «Славянский Кремль», действительный член Русского географического общества

По материалам kramola.info, ramha.tv, youtube.com

Подготовил Александр Казакевич

Источник: "Однако, жизнь!", №22/2017