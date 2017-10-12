Сводки от ополчения Новороссии 12 октября 2017
08:41. 12 октября 2017 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал: admin
- Вчера 20:52 Новый пункт пропуска автомобилей скоро появится в ЛНР.
- Вчера 20:45 Будни военной медицины от ротного фельдшера ВС ДНР.
- Вчера 20:24 «Когда мы уже заберем весь Донбасс?» — жительница Трудовских.
- Вчера 19:20 Боец ВС ДНР рассказал о наемниках-снайперах в окопах ВСУ под звуки СПГ.
- Вчера 19:09 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 11.10.2017.
- Вчера 18:40 ЛНР возведет пункт пропуска у Золотого, саперы уже разминируют трассу.
- Вчера 18:29 Карта обстрелов ВСУ по территории ЛНР за текущие сутки.
- Вчера 17:01 ВСУ не останавливают мирные инициативы «Минска-2» — НМ ЛНР.
- Вчера 16:56 Обстрелы ВСУ по ДНР не прекращаются ни на день — Басурин.
Новый пункт пропуска автомобилей скоро появится в ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Будни военной медицины от ротного фельдшера ВС ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Когда мы уже заберем весь Донбасс?» — жительница Трудовских
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец ВС ДНР рассказал о наемниках-снайперах в окопах ВСУ под звуки СПГ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 11.10.2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЛНР возведет пункт пропуска у Золотого, саперы уже разминируют трассу
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов ВСУ по территории ЛНР за текущие сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ не останавливают мирные инициативы «Минска-2» — НМ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстрелы ВСУ по ДНР не прекращаются ни на день — Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com