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Сводки от ополчения Новороссии 12 октября 2017

08:41. 12 октября 2017 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:

Новый пункт пропуска автомобилей скоро появится в ЛНР

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Будни военной медицины от ротного фельдшера ВС ДНР

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«Когда мы уже заберем весь Донбасс?» — жительница Трудовских

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Боец ВС ДНР рассказал о наемниках-снайперах в окопах ВСУ под звуки СПГ

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 11.10.2017

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ЛНР возведет пункт пропуска у Золотого, саперы уже разминируют трассу

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Карта обстрелов ВСУ по территории ЛНР за текущие сутки

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ВСУ не останавливают мирные инициативы «Минска-2» — НМ ЛНР

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Обстрелы ВСУ по ДНР не прекращаются ни на день — Басурин

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