Сводки от ополчения Новороссии 11 октября 2017
- 08:15 ВСУ семь раз за сутки нарушили «режим тишины».
- Вчера 21:30 СРОЧНО: ВСУ несут потери из-за «дружественного огня».
ВСУ семь раз за сутки нарушили «режим тишины»
Киевские каратели за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Логвиново, Желобок, Калиново-Борщеватое и Лозовое.
Огонь велся из 82-мм минометов, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.
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СРОЧНО: ВСУ несут потери из-за «дружественного огня»
С 19:00 до 20:00 10 октября в районе н. п. Лебединское из-за несогласованности действий произошло боестолкновение между мобильной группой отдельного батальона 36 обр МП и военнослужащими 59 омпбр.
Источники в силовых структурах ВСУ сообщили, что причиной боестолкновения стало отсутствие взаимодействия между подразделениями, незнание суточных паролей и опознавательных знаков 36 бригады.
В ходе боестолкновения применялись различные виды гранатометов и стрелкового оружия. С обеих сторон потери составили трое убитыми и восемь ранеными.
Как уточнили в пресс-службе Армии ДНР, в преддверии празднования «Дня защитника Украины», в соединениях и частях ВСУ в так называемой «зоне АТО» по приказу начальника генерального штаба Муженко введен режим усиления.
Командиром 59 бригады Осипчуком была отдана команда на открытие огня по позициям ВС ДНР в районе н. п. Ленинское, чтобы спровоцировать Армию ДНР на ответный огонь и списать потери на обстрелы.
Разведке ВС ДНР ранее стало известно о готовящихся провокациях со стороны противника с применением диверсионных групп 36 бригады в районах н. п. Коминтерново и Ленинское.
Среди военнослужащих ВС ДНР, благодаря отточенным и профессиональным действиям, потерь нет. К тому же, военнослужащие не купились на провокацию и не открывали огонь в направлении позиций ВСУ.
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