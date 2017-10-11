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Сводки от ополчения Новороссии 11 октября 2017

09:25. 11 октября 2017 Просмотров - 213 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ семь раз за сутки нарушили «режим тишины»

ВСУ семь раз за сутки нарушили «режим тишины» | Русская весна

Киевские каратели за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Логвиново, Желобок, Калиново-Борщеватое и Лозовое.

Огонь велся из 82-мм минометов, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Читайте также: ВСУ несут потери из-за «дружественного огня»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: ВСУ несут потери из-за «дружественного огня»

СРОЧНО: ВСУ несут потери из-за «дружественного огня» | Русская весна

С 19:00 до 20:00 10 октября в районе н. п. Лебединское из-за несогласованности действий произошло боестолкновение между мобильной группой отдельного батальона 36 обр МП и военнослужащими 59 омпбр. 

Источники в силовых структурах ВСУ сообщили, что причиной боестолкновения стало отсутствие взаимодействия между подразделениями, незнание суточных паролей и опознавательных знаков 36 бригады.

В ходе боестолкновения применялись различные виды гранатометов и стрелкового оружия. С обеих сторон потери составили трое убитыми и восемь ранеными.

Как уточнили в пресс-службе Армии ДНР, в преддверии празднования «Дня защитника Украины», в соединениях и частях ВСУ в так называемой «зоне АТО» по приказу начальника генерального штаба Муженко введен режим усиления.

Командиром 59 бригады Осипчуком была отдана команда на открытие огня по позициям ВС ДНР в районе н. п. Ленинское, чтобы спровоцировать Армию ДНР на ответный огонь и списать потери на обстрелы.

Разведке ВС ДНР ранее стало известно о готовящихся провокациях со стороны противника с применением диверсионных групп 36 бригады в районах н. п. Коминтерново и Ленинское.

Среди военнослужащих ВС ДНР, благодаря отточенным и профессиональным действиям, потерь нет. К тому же, военнослужащие не купились на провокацию и не открывали огонь в направлении позиций ВСУ.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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