Сводки от ополчения Новороссии 11 октября 2017

С 19:00 до 20:00 10 октября в районе н. п. Лебединское из-за несогласованности действий произошло боестолкновение между мобильной группой отдельного батальона 36 обр МП и военнослужащими 59 омпбр.

Источники в силовых структурах ВСУ сообщили, что причиной боестолкновения стало отсутствие взаимодействия между подразделениями, незнание суточных паролей и опознавательных знаков 36 бригады.

В ходе боестолкновения применялись различные виды гранатометов и стрелкового оружия. С обеих сторон потери составили трое убитыми и восемь ранеными.

Как уточнили в пресс-службе Армии ДНР, в преддверии празднования «Дня защитника Украины», в соединениях и частях ВСУ в так называемой «зоне АТО» по приказу начальника генерального штаба Муженко введен режим усиления.

Командиром 59 бригады Осипчуком была отдана команда на открытие огня по позициям ВС ДНР в районе н. п. Ленинское, чтобы спровоцировать Армию ДНР на ответный огонь и списать потери на обстрелы.

Разведке ВС ДНР ранее стало известно о готовящихся провокациях со стороны противника с применением диверсионных групп 36 бригады в районах н. п. Коминтерново и Ленинское.

Среди военнослужащих ВС ДНР, благодаря отточенным и профессиональным действиям, потерь нет. К тому же, военнослужащие не купились на провокацию и не открывали огонь в направлении позиций ВСУ.

Читайте также: Письмо украинскому солдату: посыл смерти (ФОТО)