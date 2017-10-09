Этюд о гордости, русской и западной
10:32. 9 октября 2017 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Есть во французском языке такое слово fierté, что означает гордость.
Посмотрел у коллеги denis_v_cossinn в его статье об Азбуке любопытную попытку классификации букв и их значений. Натыкаюсь на букву Фертъ. Глянул на значения – как-то задумчиво стало…
Понятное дело, заинтересовала версия происхождения французского слова. Открываем Викисловарь и в рубрике „Этимология” читаем:
Т.е. происходит от слова fier, что означает гордый, с добавлением суффикса -té.
Посмотрел у коллеги denis_v_cossinn в его статье об Азбуке любопытную попытку классификации букв и их значений. Натыкаюсь на букву Фертъ. Глянул на значения – как-то задумчиво стало…
Понятное дело, заинтересовала версия происхождения французского слова. Открываем Викисловарь и в рубрике „Этимология” читаем:
„De fier, avec le suffixe -té.”
Т.е. происходит от слова fier, что означает гордый, с добавлением суффикса -té.
Идём по ссылке на разъяснение происхождения слова fier. Читаем:
Что означает: слово fier как прилагательное происходит из латинского ferus, которое переводим как дикий (пугливый) или просто дикий (с оттенком свирепый). Значит, гордость в западном понимании явно дичает.
Идём дальше по ссылке на латинское ferus.
Т.е. из индо-европейского общего корня (слова) ǵʰweh₁r, что также дало, по этой версии, русское „зверь”. В скобках выше дан перевод: „зверь дикий”, где зверь – это по фр. bête. Учитывая же, что значок над буквой -е- в данном случае означает спрятанную букву -s- перед -t- (аналогично, напр., в паре hôtel – hostel), то французский зверь переводится как бестия.
Итак, французское fierté (а также его калька в английском pride: губное -ф- переходит в губное -п-, а пары глухих-звонких согласных вообще гуляют в разных языках как хотят, т.е. -т- переходит в -д-) – это гордость животного происхождения. Видимо, чувство, испытываемое сильным и свирепым перед беззащитным.
А теперь давайте ещё раз взглянем на картинку из статьи коллеги:
В русском значении гордость идёт вкупе со словом благородство. Не будем объяснять разницу между благородством и звериным, всего лишь подчеркнём её наличие.
Подводим итог: западная гордость – это звериное чувство превосходства сильного над слабым.
И последний момент. Можно выявить две причины такого различия. Либо западные, а также большинство отечественных лингвистов намеренно скрывают факт первичности русского языка перед европейскими, поэтому и выводят русские слова из латыни или, как минимум, говорят об одновременном происхождении от неких общих индо-европейских корней. Хотя хронология распространения гаплотипа r1a напрочь такие версии опровергает.
Либо они действительно искренне уверены, что испытываемое ими чувство, которое называется гордостью, даёт настолько звериные ощущения, что вывести его иначе как от дикого зверя невозможно.
Да и дикие звери порою проявляют гораздо больше благородства, нежели западные европейцы по отношению к иным людям. Вспомним хотя бы геноцид индейцев и индийцев, уже не говоря о славянах или африканцах.
„(Adjectif) Du latin ferus (« farouche, sauvage »).”
Что означает: слово fier как прилагательное происходит из латинского ferus, которое переводим как дикий (пугливый) или просто дикий (с оттенком свирепый). Значит, гордость в западном понимании явно дичает.
Идём дальше по ссылке на латинское ferus.
„De l’indo-européen commun *ǵʰweh₁r- [1] (« bête sauvage »).”
Т.е. из индо-европейского общего корня (слова) ǵʰweh₁r, что также дало, по этой версии, русское „зверь”. В скобках выше дан перевод: „зверь дикий”, где зверь – это по фр. bête. Учитывая же, что значок над буквой -е- в данном случае означает спрятанную букву -s- перед -t- (аналогично, напр., в паре hôtel – hostel), то французский зверь переводится как бестия.
Итак, французское fierté (а также его калька в английском pride: губное -ф- переходит в губное -п-, а пары глухих-звонких согласных вообще гуляют в разных языках как хотят, т.е. -т- переходит в -д-) – это гордость животного происхождения. Видимо, чувство, испытываемое сильным и свирепым перед беззащитным.
А теперь давайте ещё раз взглянем на картинку из статьи коллеги:
В русском значении гордость идёт вкупе со словом благородство. Не будем объяснять разницу между благородством и звериным, всего лишь подчеркнём её наличие.
Подводим итог: западная гордость – это звериное чувство превосходства сильного над слабым.
Русское гордость – это (РАдостное) чувство за совершённые благородные и значимые поступки.
И последний момент. Можно выявить две причины такого различия. Либо западные, а также большинство отечественных лингвистов намеренно скрывают факт первичности русского языка перед европейскими, поэтому и выводят русские слова из латыни или, как минимум, говорят об одновременном происхождении от неких общих индо-европейских корней. Хотя хронология распространения гаплотипа r1a напрочь такие версии опровергает.
Либо они действительно искренне уверены, что испытываемое ими чувство, которое называется гордостью, даёт настолько звериные ощущения, что вывести его иначе как от дикого зверя невозможно.
Да и дикие звери порою проявляют гораздо больше благородства, нежели западные европейцы по отношению к иным людям. Вспомним хотя бы геноцид индейцев и индийцев, уже не говоря о славянах или африканцах.
Источник: ss69100.livejournal.com