Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 октября 2017
- 16:58 Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов ИГИЛ и «Аль-Каиды».
- 14:42 Анкара координирует свои действия в Идлибе с Москвой, — премьер Турции.
- 13:10 На границе с Идлибом.
- 04:30 Жестокие пытки: Американские военные искалечили сирийца в лагере беженцев Эр-Рукбан.
- 01:15 “Солнцепек” под Маядином.
Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов ИГИЛ и «Аль-Каиды»
Западные страны оказывают поддержку террористическим группировкам ИГИЛ и «Аль-Каида», запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«ИГИЛ*, „Аль-Каида*“, РПК — за всеми этими организациями вы увидите тень Запада. Все они находят убежище на Западе. Где FETO? Тоже на Западе. Они получают очень серьезную материальную поддержку», — заявил президент Эрдоган в воскресенье, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон.
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Анкара координирует свои действия в Идлибе с Москвой, — премьер Турции
Анкара координирует с Москвой свои действия в сирийском Идлибе, целью является обеспечение безопасности, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в воскресенье.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия готова присоединиться к операции в сирийском Идлибе, начатой оппозиционной Свободной сирийской армией (ССА).
«Мы обеспечим безопасность в Идлибе. Мы работаем вместе с Россией по этому вопросу», — цитирует Йылдырыма телеканал NTV.
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На границе с Идлибом
Продолжается концентрация турецких войск на границе с Идлибом. На данный момент, помимо различных боевиков, турецкие силы на границе с Идлибом составляют 1 танковую и 2 механизированных дивизии + силы военной полиции и различные спецподраздлеления. К утру 8 октября, армейские части границу Идлиба пока не пересекали, но уже поступают сообщения о перестрелках на границе. Военная полиция уже заходила на территорию Идлиба и Эрдоган уже анонсировал ввод войск, но турки пока медлят. Возможно, идут какие-то закулисные переговоры с "Ан-Нусрой", чтобы вынудить ее сдать границу без боя.
В операции впервые после битвы за Аль-Баб будут использованы "Леопарды", которые в боях против ИГИЛ показали себя не с лучшей стороны, после чего турецкое оборонное ведомство анонсировало проекты по их серьезной модернизации с учетом негативного опыта использования этих танков против халифатчиков.
Глава турецкого Генштаба и глава турецкой военной разведки уже прибыли в Хатай, по всей видимости там будет находиться штаб группировки вторжения.
Ниже, фотографии переброски техники и концентрации войск в Хатае.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Жестокие пытки: Американские военные искалечили сирийца в лагере беженцев Эр-Рукбан
Он просидел связанный несколько часов, а когда вернулись пьяные, говорящие на английском, солдаты, они заставили раздеться его догола и доказать, что он действительно мусульманин, а не русский шпион.
После чего военные избили его, целенаправленно нанося удары тяжелыми ботинками в область ниже пояса.
Лагерь беженцев Эр-Рукбан, некогда построенный на самой границе Сирии и Иордании, никогда не был райским садом даже для жителей страны, на территории которой беспрестанно идет война.
Однако то, что мне рассказала попутчица, которую я случайно встретил в автобусе из Пальмиры, шокирует даже привыкших ко всему сирийцев.
Итак, милая женщина с которой я впервые встретился еще в Пальмире, как и Ваш покорный слуга, возвращалась в Алеппо. Именно в этом, родном для меня городе и произошла наша следующая встреча.
Вместо хоть и уставшей, но вполне себе жизнерадостной и общительной женщины на улице Кордоба, недалеко от мечети я увидел заплаканного пожилого человека, которая за день, прошедший с нашей предыдущей встречи, состарилась на пару десятков лет.
После того, как я немного успокоил случайную знакомую, она рассказала мне свою печальную историю. Ее родной брат уже давно обитал в лагере для беженцев Эр-Рукбан. Нельзя сказать, что ему там было очень легко, но по непонятным для нас причинам он наотрез отказывался возвращаться в Алеппо.
Несколько же дней назад, он дрожащим голосом сообщил, что готов вернуться в родной дом. С тех пор с ним связь с ним исчезла…
Сегодня же с моей собеседницей связался человек, представившейся товарищем ее брата по имени Башар.
За несколько минут разговора он успел рассказать, что относительно спокойно они выбрались из лагеря, но уже через пару километров их остановили военные, которые разговаривали между собой на английском.
После пары стандартных вопросов беженцев повели назад по дороге под прицелами автоматов для допроса.
Дальнейшее «общение» Башару удалось пережить относительно безболезненно — ему просто отбили почки. Брату же моей знакомой пришлось гораздо хуже.
Он просидел связанный несколько часов, а когда вернулись пьяные солдаты, они заставили раздеться его догола и доказать, что он действительно мусульманин, а не русский шпион. После чего военные избили его, целенаправленно нанося удары тяжелыми ботинками в область ниже пояса.
«Их вернули в лагерь Эр-Рукбан, где в данный момент умирает мой брат…» — продолжила свой рассказ жительница Алеппо.
В конце разговора моя собеседница лишь узнала, что ее ближайший родственник в бреду, а в минуты просветления не хочет ни с кем разговаривать, считая, что его жизнь уже подошла к концу…
В свое время я многое читал и слышал, про это проклятое место — лагерь Эр-Рукбан. Кто-то рассказывал про толпы боевиков, которые хозяйничают вместе со своими англоязычными друзьями, кто-то говорил про пытки, некоторые же вообще считают, что там находится концентрационный лагерь, где из живых людей делают мыло.
Что ж, факты это или домыслы, надеюсь, скоро выяснится, когда наша армия с помощью русских самолетов победит последнего террориста на берегах Евфрата. Только вот милой женщине, из моего родного города, лично у меня, не верить причин нет.
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Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо
Об авторе:
Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
“Солнцепек” под Маядином
В районе Маядина отмечено прибытые ТОС-1А "Солнцепек". Ранее такие машины использовались для поддержки наступательных операций САА в Латакии и Северной Хаме, где требовалось прорывать укрепленные позиции боевиков.
Достаточно красноречивое свидетельство намерений связанных с проломом обороны боевиков на окраинах Маядина, одного из последних крупных городов под контролем Халифата.
Маядин. Вид сверху.
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Чем больше будут массово применяться “Солнцепеки”, артиллерия, а также
ударные самолеты и вертолеты, тем быстрее армия САР и их союзники полностью
освободят всю территорию Сирии.