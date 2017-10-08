Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 октября 2017

Он просидел связанный несколько часов, а когда вернулись пьяные, говорящие на английском, солдаты, они заставили раздеться его догола и доказать, что он действительно мусульманин, а не русский шпион.

После чего военные избили его, целенаправленно нанося удары тяжелыми ботинками в область ниже пояса.

Лагерь беженцев Эр-Рукбан, некогда построенный на самой границе Сирии и Иордании, никогда не был райским садом даже для жителей страны, на территории которой беспрестанно идет война.

Однако то, что мне рассказала попутчица, которую я случайно встретил в автобусе из Пальмиры, шокирует даже привыкших ко всему сирийцев.

Итак, милая женщина с которой я впервые встретился еще в Пальмире, как и Ваш покорный слуга, возвращалась в Алеппо. Именно в этом, родном для меня городе и произошла наша следующая встреча.

Вместо хоть и уставшей, но вполне себе жизнерадостной и общительной женщины на улице Кордоба, недалеко от мечети я увидел заплаканного пожилого человека, которая за день, прошедший с нашей предыдущей встречи, состарилась на пару десятков лет.

После того, как я немного успокоил случайную знакомую, она рассказала мне свою печальную историю. Ее родной брат уже давно обитал в лагере для беженцев Эр-Рукбан. Нельзя сказать, что ему там было очень легко, но по непонятным для нас причинам он наотрез отказывался возвращаться в Алеппо.

Несколько же дней назад, он дрожащим голосом сообщил, что готов вернуться в родной дом. С тех пор с ним связь с ним исчезла…

Сегодня же с моей собеседницей связался человек, представившейся товарищем ее брата по имени Башар.

За несколько минут разговора он успел рассказать, что относительно спокойно они выбрались из лагеря, но уже через пару километров их остановили военные, которые разговаривали между собой на английском.

После пары стандартных вопросов беженцев повели назад по дороге под прицелами автоматов для допроса.

Дальнейшее «общение» Башару удалось пережить относительно безболезненно — ему просто отбили почки. Брату же моей знакомой пришлось гораздо хуже.

Он просидел связанный несколько часов, а когда вернулись пьяные солдаты, они заставили раздеться его догола и доказать, что он действительно мусульманин, а не русский шпион. После чего военные избили его, целенаправленно нанося удары тяжелыми ботинками в область ниже пояса.

«Их вернули в лагерь Эр-Рукбан, где в данный момент умирает мой брат…» — продолжила свой рассказ жительница Алеппо.

В конце разговора моя собеседница лишь узнала, что ее ближайший родственник в бреду, а в минуты просветления не хочет ни с кем разговаривать, считая, что его жизнь уже подошла к концу…

В свое время я многое читал и слышал, про это проклятое место — лагерь Эр-Рукбан. Кто-то рассказывал про толпы боевиков, которые хозяйничают вместе со своими англоязычными друзьями, кто-то говорил про пытки, некоторые же вообще считают, что там находится концентрационный лагерь, где из живых людей делают мыло​.

Что ж, факты это или домыслы, надеюсь, скоро выяснится, когда наша армия с помощью русских самолетов победит последнего террориста на берегах Евфрата. Только вот милой женщине, из моего родного города, лично у меня, не верить причин нет.

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Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо

Об авторе:

Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.