10 природных явлений, в существование которых вы не поверите

Когда думаешь о причудливых природных явлениях, которых и быть не может, обычно представляются странности космоса: красная квадратная туманность, стеклянный дождь или волшебный остров на крупнейшем спутнике Сатурна Титане. Но нам не нужно отправляться так далеко, чтобы диву даться. Наш собственный мир полон увлекательных природных явлений. Большинство из вас (и я тоже) даже не представляли, что эти чудеса существуют… до сегодняшнего дня. Сейчас мы это изменим.

«Зеленый фонарь»

Давайте начнем с того, что нам всем известно: Солнце. Этот желтый шар газа, вокруг которого вращается наша планета. Штука, которая делает нам тепло в течение дня. Знакомо?

Да, солнце знакомо всем, кто уже видел закат и восход. Но при определенных условиях можно увидеть нечто совершенно неописуемое: солнце меняет цвет и становится зеленым.

Это явление легче всего наблюдать на закате, и длится оно секунду-другую. Поэтому его называют «вспышкой». Атмосфера выступает в роли призмы, расщепляя свет солнца на отдельные цвета.

Найдите место с прекрасным видом на горизонт и на полный диск солнца, дождитесь заката и держите глаза открытыми. Наслаждайтесь этой короткой вспышкой, зная, что немногие ее видели.

Бесконечная волна

Мечта любого серфера — это волна, которая продолжается и не прекращается. В Бразилии такое бывает — называется «поророка». Эта волна может двигаться на протяжении 800 километров, не замедляясь, будучи 3,7 метра высотой, в течение получаса.

Происходит это от того, что приливы Атлантического океана встречают устье реки Амазонки. Звук, который при этом рождается, можно услышать за 30 минут до прибытия волны. Поскольку в этой волне собирается речной мусор, может быть даже целое дерево, эту волну также весьма опасно обкатывать.

Голубая лава

Одно из самых разрушительных событий в нашем мире — это извержение вулкана. Но в Индонезии кратер Кава-Идзен на острове Ява извергает голубую лаву вместо традиционной желтой и красной, которую мы привыкли видеть, хоть и не своими глазами.

Самое интересное в этой лаве – реакция, которую она производит. Сама она, конечно, не голубая. Цвет обеспечивает сгорание высокой концентрации серы в зоне вулкана. Когда сера горит, она горит синим пламенем. Поэтому когда концентрированная сера входит в контакт с лавой, та становится голубой.

В реальности кажется, будто синие огоньки плывут вниз по склону горы. Это явление можно заметить также только ночью.

Озеро, превращающее в камень

Чего вы обычно видеть не привыкли, так это мумии животных на фоне спокойного озера. Но озеро Натрон в Танзании как раз таковым и является. У него очень высокая кислотность, из-за которой кожу и глаза неподготовленных животных буквально разъедает. При этом у озера есть весьма оживленная среда, которая адаптировалась к жизни в суровой среде.

Несмотря на это, всякий раз, когда животному не везет и оно гибнет в водах озера, его тело подвергается мумификации. Озеро стало известным на весь мир после того, как фотограф Ник Брандт сделал воистину жуткие снимки мертвых животных. Он нашел мертвые тельца на берегу и поставил их в позу, будто те все еще живы.

Цветущая пустыня

Пустыни известны тремя особенностями: испепеляющей жарой, минимальной флорой и фауной, а также отсутствием воды. Но в пустыне Атакама все только и ждет удачной возможности проявить себя. Иногда эта пустыня доказывает, что способна цвести.

Цветение случается между сентябрем и ноябрем и только в годы, когда уровень осадков необычайно высок. Местные называют ее «desierto florido» (цветущая пустыня). Необычное событие происходит через каждые пять-семь лет. Однако изменения климата, длительные ливни по всему земному шару и исторически рекордный дождь привели к тому, что пустыня стала цвести через каждые несколько лет.

Белая радуга

Радуга – это явление, которое чрезвычайно приятно наблюдать и которое не отличается редкостью при этом. Вода выступает в роли призмы, разбивая свет на видимый спектр цветов. Но иногда радуга проявляет крайне необычный эффект.

Бесцветная радуга рождается так же, как и другие радуги: свет проходит через капли воды. Но в данном случае белая радуга появляется, когда образуется туман. Капли тумана намного меньше. В результате больше цвета теряется, проходя через них.

В этой редкой радуге можно разглядеть цвета, но они настолько слабые, что нашему глазу будет трудно их различить.

Радужные деревья

Вам нравятся радуги? А деревья? А радужные деревья?

Знакомьтесь, радужный эвкалипт (Eucalyptus deglupta). Его можно найти на Филиппинах и в других тропических местах, и он может вырастать до 76 метров.

Большую часть года это дерево носит гладкую оранжевую кору. Но летом кора опадает, обнажая разноцветную кору, которая и дает дереву «радужное» название. Полоски зеленого, красного, серого и даже фиолетового подобно радуге бегут по коре.

Волосатый лед

Если вы жили в местах, где падает снег, вы наверняка видели множество форм, которые может принимать лед. Но видели ли вы такое?

Это волосатый лед. Он растет только влажными зимними ночами и тает в течение дня. Ледяные кристаллы формируются на гнилом дереве, в котором есть мицелий, то есть корни грибов, живущие на трухе.

Собственно, грибы и заставляют кристаллы льда принимать форму волос. Их чрезвычайно трудно обнаружить, потому что любой снег, опавший на эти кристаллы, спрячет их. Поэтому в следующий раз, когда будете пробираться мимо зимних деревьев, смотрите внимательно. Может, вам повезет.

Ледяные цветы

Подобно волосатому льду, эти образования прекрасны на вид и очень редки. Основная разница состоит в том, как и где они формируются. Ледяные цветы появляются над водой или влажными поверхностями.

Когда холодный влажный воздух над поверхностью воды насыщается, из любых дефектов на поверхности воды начинают формироваться кристаллы льда. Только в этот раз они принимают форму цветов, а влага в воздухе помогает им расцветать.

Живые камни

Камни можно найти всюду. Если заглянуть в ботинок после прогулки по лесной тропе, наверняка там будет несколько непрошеных гостей. Они сухие, твердые и грубые. Но если повезет, они могут быть и живыми.

Pyura chilensis, которые по-испанские называют «пьюре», представляют собой похожих на камни морских беспозвоночных. Они имеют характерный кровавый оттенок, за который их прозвали «кровоточащими камнями». Обычно их едят сырыми, как устриц, или готовят с рисом и салатом.

Илья Хель