Источник: http://www.stoletie.ru/

Любопытная некоммерческая организация была создана недавно в США



Речь идет о так называемом Комитете по расследованию России (Committee to Investigate Russia, CIR), сокращенное английское наименование которого весьма созвучно с оригинальным названием Центрального разведывательного управления США – CIA. Фонетическое совпадение, думается, не случайно. Ведь в Совет нового Комитета входят экс-директор ЦРУ Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и АНБ Майкл Хайден, бывший заместитель директора и исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морелл, бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер и другие авторитетные американские граждане.

Своей цели команда не скрывает: «разоблачить» коварную Россию в глазах западного общества, а заодно – клеймить позором Дональда Трампа, который, по мнению «комитетчиков», недостаточно активно борется с «русской угрозой». В общем, все в лучших, а точнее, худших традициях холодной войны.

Одним из первых информационных продуктов новоиспеченного Комитета стал ролик, в котором известный американский актер Морган Фримен проникновенным голосом обвиняет Россию в нападении на США и на демократию во всем мире, а также — в распространении лжи и пропаганды в социальных сетях. Но самым трагикомичным в речи Фримена стал даже не этот набор голливудских штампов о «злых русских», а пафосное обращение к американской аудитории, посвященное самим США: «Наша демократия 241 год сияла и была примером для всего мира, но теперь, после того, как Россия «напала» на США во время выборов, она находится под угрозой»…

«Сияние» американской «демократии» — действительно поистине ослепительно. Сиять она начала тогда, когда само американское государство существовало ещё только в проекте. Те, в чьих головах зародилась идея создать самую демократичную демократию на Земле, были преимущественно состоятельными рабовладельцами. Из 14 миллионов темнокожих рабов, вывезенных европейцами в Западное полушарие, не менее миллиона попали на территорию современных Соединенных Штатов. Большинство из них погибали ещё в дороге и находили последнее пристанище за бортом, остальных ожидали кнут надсмотрщика и полное бесправие на плантациях у «сияющих демократов».

Кстати, уже после создания США с темнокожими рабами особо не церемонились. Например, только после восстания Проссера в Виржинии было повешено сразу около тысячи человек. И таких восстаний и расправ было немало.

В зловонном трюме корабля привезли, кстати, из далекого Нигера и тех, от кого произошел сам Морган Фримен. Как-то в одном интервью актер даже признался, что с его предками обращались хуже, чем с животными. Такая вот «сиятельная демократия». Кстати, даже формальная отмена рабства на федеральном уровне в 1865 году положение темнокожих в Америке улучшило не так чтобы принципиально. На смену рабству пришла продержавшаяся почти сто лет сегрегация. Родившийся в 1937 году Фримен был уже взрослым, а афроамериканцы все ещё не могли пить воду из одних емкостей с белыми, заходить вместе с ними в общественный транспорт и посещать одни с ними школы. Кстати, в столь нелюбимой Фримену России (на тот момент — Советской) такое положение вещей уже давно считалось варварством и дикостью.

Однако сегодня состояние Фримена оценивается примерно в 150 миллионов долларов, и эта сумма заставляет его «забыть» о неприятных впечатлениях юности и позволяет ему поливать грязью Россию, внесшую огромный вклад в то, чтобы Фримен и другие темнокожие смогли обедать в одних кафе с белыми и ездить вместе с ними на автобусе… Формально сегрегация была отменена в 1957 – 1958 годах, но, тем не менее, оставалась широко распространена на Юге США и в 1960-х.

Из коренных жителей Америки – индейцев – у «сиятельных демократов» сделать рабов не получилось. Поэтому «проблемы» с ними решали, исходя из доктрины — «хороший индеец – мертвый индеец». Первые британские колонисты тоже воевали с коренными жителями Америки и сделали все возможное для распространения варварского обычая скальпирования, но истинный размах геноцид индейцев приобрел именно после обретения Соединенными Штатами независимости.

На момент прибытия европейских колонистов в Северной Америке жило не менее 5 миллионов представителей индейских народов. Сначала их стравливали между собой и привлекали к участию в разборках между европейскими нациями, спаивали водкой и задаривали зараженными смертельными болезнями одеялами. Потом – начали активно вытеснять на Запад. Примерно же в середине XIX века, убедившись, что старые методы борьбы с индейцами не достаточно «эффективны», и жители центральных равнин не собираются просто так сдаваться, власти США развернули против них тотальную войну. За скальпы и головы индейцев стали назначать денежные награды, их поселки сметали с лица земли артиллерийским огнем, в отсутствие мужчин американские солдаты поголовно вырезали в индейских деревнях женщин, детей и стариков. А потом американцы додумались уничтожить основу индейской экономики – бизонов. Дольше всех организованное сопротивление американцам оказывали дакота, умудрившиеся нанести армии США несколько серьезных поражений, но, в конце концов, и они были побеждены голодом. В засушливых резервациях, в которые сгоняли остатки народов прерий, было нечего есть, и последние индейцы массово вымирали от голода и болезней. На начало ХХ века от 5 миллионов коренных жителей в Северной Америке осталось всего 200 тысяч…

Доставалось от американцев и соседям, считавшимся «цивилизованными». В первой половине XIX века янки умудрились вторгнуться в Пуэрто-Рико, на Кубу, в Перу, Аргентину, на Фиджи, в Колумбию, Китай и аннексировать около 50% территории Мексики.

Сразу после этого жертвами Штатов стали Никарагуа, Уругвай, Панама и ещё порядка десятка стран.

В конце XIX — начале ХХ века США силой захватили и аннексировали Гавайские острова, и, вторгнувшись на Филиппины, убили там около 600 тысяч человек.

В ХХ столетии частота войн, в которых участвовали США, выросла ещё больше. На некоторые годы приходилось сразу по 3 – 4 вторжения американской армии на территорию независимых государств.

В ходе Второй мировой войны американцы отметились применением ядерного оружия против гражданского населения Хиросимы и Нагасаки, зверствами в оккупированной ими части Европы, варварскими бомбардировками Дрездена и сотрудничеством с режимом Франко, через которого американский бизнес до последнего торговал с гитлеровской Германией.

После завершения войны американские власти призвали на службу в свои силовые структуры множество вчерашних гитлеровских спецслужбистов, гарантировав выходцам из СС и вермахта полную безопасность от преследования…

Потом были планы ядерных бомбардировок СССР, предполагавшие уничтожение 100 миллионов мирных жителей, убийства сотен тысяч жителей Кореи и около 3 миллионов – Вьетнама.

Только за последние годы американцы «отметились» войнами в Югославии, Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, а также десятками кровавых государственных переворотов, в том числе – так называемых цветных революций.

США занимают одно из ведущих мест в мире по нарушению права граждан на неприкосновенность частной жизни. С момента таинственного теракта 2001 года американские спецслужбы практически без ограничений прослушивают телефоны и просматривают почту, как у своих сограждан, так и у иностранцев.

Против участников акций протеста в США время от времени бросают вооруженных огнестрельным оружием бойцов Национальной гвардии и морской пехоты. За так называемые нарушения правил проведения массовых акций жители США получают серьезные сроки лишения свободы.

Все вышеперечисленное – это лишь часть преступлений и ограничений законных прав, которые совершают власти США по отношению как к собственными согражданам, так и к жителям иностранных государств.

Когда темнокожий американец, рожденный во времена сегрегации, чьи ближайшие предки были рабами, начинает распинаться по поводу «241 года демократии в США» — это выглядит просто трагикомично.

Неужели сам Фримен и стоящие за ним бывшие высокопоставленные силовики, заканчивавшие элитные ВУЗы, этого не понимают? Думаю, они как раз все прекрасно понимают. И речь Фримена – это всего лишь проявление вопиющего неуважения к собственным согражданам, которых так называемый Комитет считает, мягко говоря, не очень умными людьми. Количество лиц, просмотревших ролик Фримена, уже приближается к миллиону человек, поэтому не стоит удивляться тому, что число американцев, уверенных в исключительности своей нации и поддерживающих нанесение ядерного удара и по России, в очередной раз вырастет: нравится нам или нет, но даже такая топорная и лживая американская пропаганда работает.

Святослав Князев

Источник: nstarikov.ru