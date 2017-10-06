Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 октября 2017

Минобороны: вертолёт ВКС РФ совершил вынужденную посадку в Сирии

В Минобороны России заявили, что российский военный вертолёт Ми-28 совершил вынужденную посадку в сирийской провинции Хама из-за неисправности. Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе ведомства. «6 октября в провинции Хама при выполнении задачи по сопровождению вертолёта Ми-8 с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолёт Ми-28», — говорится в сообщении. Отмечается, что в результате экстренной посадки экипаж не пострадал и был доставлен поисково-спасательной службой на аэродром. Также уточняется, что огневого воздействия на вертолёт не было. Читайте также: Сирия: Спецназ захватил банду ИГИЛ и вскрыл схему их связи с военными США (ФОТО)

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Россия почти объявила США войну в Сирии, — пресса Германии

Россия и США находятся в Сирии в состоянии конфронтации, их союзники уже стреляют друг в друга. Как пишет Die Welt, теперь — после того как российские спецподразделения пересекли Евфрат — это похоже на объявление войны Америке. Как продолжает немецкое издание, понтонный мост через Евфрат имеет длину 210 м и способен переправлять 8 тыс. военных машин в сутки. Российские спецподразделения построили его через крупнейшую реку страны вблизи города Дейр эз-Зор. И теперь этот мост, который соединяет западный и восточный берега Евфрата, провоцирует опасное обострение и без того уже напряжённой военной ситуации, которая очень легко может привести к конфронтации с Америкой. Как пишет автор статьи, эта река была определена Москвой и Вашингтоном в качестве демаркационной линии. Её нельзя было пересекать, чтобы избежать прямых вооружённых конфликтов между российскими и американскими солдатами и между обеими армиями их союзников. «Кремль вывел вооружённые силы режима Асада на путь победы в сирийской гражданской войне. Белый дом поддерживает Демократические силы Сирии (SDF). Нарушение соглашения Россией является почти объявлением войны. Сирийская армия при поддержке российских ВВС продвигается вперёд с другой стороны, по восточному берегу. Лишь пять километров отделяют войска режима от оппозиционных SDF», — пишет Die Welt. По мнению автора статьи, Москва не хочет без боя отдавать США и их союзникам провинцию Дейр эз-Зор, поскольку там находятся не только крупнейшие запасы нефти и газа, но также долина Евфрата — житница страны. К тому же видные руководители ИГИЛ* из Ирака и Сирии якобы бежали в этот регион, и ни Россия, ни Америка не откажутся от захвата таких кадров ИГИЛ. «Между обеими крупными державами, по-видимому, разгорелось соревнование по захвату этой богатой ресурсами и важной в стратегическом отношении области. Тот, кто займёт её, будет иметь больше козырей на руках на переговорах после завершения гражданской войны», — отмечает немецкое издание. Однако, как заключает Die Welt, российские и американские военные ещё ведут переговоры. Как сообщил полковник Райан Диллон, более недели тому назад состоялась даже личная встреча на генеральском уровне, где был произведён обмен картами, графиками и информацией и было сообщено, где соответствующие воинские формирования сражаются вокруг Дейр эз-Зора. И данная встреча, по-видимому, была необходимой, после того как две стороны сошлись на поле боя в опасной близости друг от друга. «До сих пор пути союзников российской и американской армий ещё не пересекались. Но что произойдёт, если речь будет идти о том, кто первый захватит месторождения нефти и газа? До сих пор передвижения вокруг Дейр эз-Зора напоминают собой игру в шахматы. Но вооружённые столкновения представляются неизбежными, когда речь зайдёт о последней, решающей фазе», — подводит итог Die Welt. Читайте также: Сирия: Спецназ захватил банду ИГИЛ и вскрыл схему их связи с военными США (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Коротко по Сирии

Коротко по Сирии.1. Аль-Карьятейн и часть предполья, по-прежнему под боевиками. МО РФ прямо обвинило в истории с захватом города американцев. По данным российских военных, группа боевиков выдвинулась из Ат-Танфа к Аль-Карьятейну и там помогла местных ячейками ИГИЛ захватить город. Попутно, пользуясь разведданными воздушной разведки, они смогли избежать постов САА на подступах к городу, что и обеспечило противнику полную тактическую внезапность, обернувшуюся для САА большими потерями.Вполне понятно, что пока САА не возьмут под контроль границу на этом участке, такие набеги могут повторятся, так как США всегда сохраняют возможность завести на территорию Сирии новую порцию террористического мяса с территории Иордании. Глобально это конечно уже ничего не изменит, но вот палки в колеса, они вставлять по-прежнему очень даже могут. В итоге, те силы, которые сирийцы могли отправить на более важные направления, вынуждены заниматься разгромом группы боевиков, которую американцы выпустили из Ат-Танфа. Отсюда и попытки САА сжимать кольцо вокруг Ат-Танфа, с занятием пограничных районов, дабы сузить дыру на границе и постепенно вынудить США совсем уйти с территории Сирии.Сирийская пехота на холмах вокруг города ждет отмашки на начало штурма.Наши также засветились в районе Аль-Карьятейна.2. В районе Сухны продолжаются серьезные бои, как к востоку от города, так и к северу. Противник активно маневрирует тачанками и не дает САА стабилизировать ситуацию. У САА тут существенные потери в людях и технике. О полном контроле ситуации на подступах к Сухне речь пока не идет (некоторые поселки и нефтегазовые поля уже по паре раз переходили из рук в руки), а следовательно проблемы с использованием трассы Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор сохраняются. ИГИЛ очевидно пытается сохранить эту ситуация как можно дольше, так как борьба за местность вокруг Сухны, отвлекает существенные силы САА, которые могли бы быть использованы как для зачистки в районе Шолы и Кабаиба, так и для операций в районе Дейр-эз-Зора. В целом, ситуация вокруг Сухны напоминает то, что творилось вокруг Тияса уже после того, как основной удар боевиков был отражен.3. Что примечательно, САА несмотря на проблемы на трассе Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор, стремится поддержать темп операции, поэтому пока в глубоком тылу САА гоняет ИГИЛ вокруг Сухны и наоборот, механизированные части продолжают наступление вдоль Евфрата на Маядин (хотя их вполне могли снять отсюда и бросить на зачистку трассы), а силы 4-й танковой дивизии были переправлены на северный берег, для операций связанных с расширением плацдарма. Несмотря на бардак в тылах, командование не хочет рисковать ключевыми операциями, снимая на тушение "пожаров" ударные части, которые рвутся к Маядину и заняты штурмом Дейр-эз-Зора. На данный момент до Маядина (одного из двух последних крупных городов под контролем ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор) осталось порядка 9-12 километров. Операции вдоль сирийско-иракской границы и в районе Т-3, особыми успехами похвастаться пока не могут, хотя удар в направлении Абу-Кемаля сейчас был бы очень кстати. Выход САА к Маядину, вероятно заставит командование ИГИЛ снять часть сил с набеговых операций для защиты Маядина. Наступление курдов на северном берегу также замедлилось. Как и у САА, сказывается недостаток сил – территории большие, людей и техники мало. Но нефть Дейр-эз-Зора будет толкать стороны вперед, так что активизация гонки на северном берегу всего-лишь вопрос времени.4. Ликвидация северной части Акербатского котла и ожидаемая ликвидация южной части котла в Восточном Хомсе, обещает САА возможность усилить свои группировки в Восточной Сирии за счет тех сил, которые освободятся после зачистки Восточной Хамы и Восточного Хомса. Часть боевиков наверняка попробует либо залечь на дно, либо попытается просочиться к своим, так что часть сил в любом случае будет связана охраной территории в Восточной Хаме, из которой ИГИЛ формально изгнали, но где наверняка еще существенное время будет сохраняться бандподполье, которое помимо вылазок против военных, наверняка попробует активизировать террористические атаки вроде тех, которые периодически сотрясают Дамаск.В остальном же – в Идлибе, Дераа, Северной Хаме и Восточной Гуте – без существенных изменений. В районе границы с Израилем САА проводит локальные наступательные операции. Оперативных успехов тут пока не достигнуто.UPD: Касательно вопросов про заявления ИГИЛ про сбитый вертолет в Северной Хаме, то пока на эту тему есть лишь следующие фото:Чей это вертолет горит и вертолет ли вообще, пока не ясно. Боевики утверждают, что российский. Ждем подробностей.Касательно "десятков убитых и пленных россиян", которых множили истерички в комментариях. Официальная пропаганда ИГИЛ рассказывая о своих успехах применительно к боевым действиям последней недели, указывает, что потери РФ всего 2 человека (по всей видимости, это Цуркану и Заболотний), что не помешало некоторым в своих реляциях про российские потери обогнать даже пропаганду ИГИЛ. Также указываются потери САА в 390 человек (порядка 100-120 в Аль-Карьятейне) и порядка 150-200 в районе (Шолы, Кабаиба и Сухны) и 11 единиц бронетехники.

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Спасти рядового Асада

Итак, вот и «хранитель двух святынь», саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд сошел с трапа в дождливой ночной Москве, чтобы встретится с Владимиром Путиным. На фотохронике Аль-Сауд выглядит очень довольным, идет дождь, раздувает медь труб военный оркестр. Русских военных он встречает надев поверх арабской куфии зеленую армейскую фуражку. В его стране — Саудовской Аравии — традиционно любят военную эстетику, причем «старой школы» — с саблями, аксельбантами и эполетами. У нас с этим тоже все в порядке. Король улыбается фотокамерам. О его визите говорили давно, но король колебался — Саудовская семья и ее институты власти крайне консервативны. Последняя такая дата была назначена на ноябрь 2015 года, но и тут случилось что-то из ряда вон выходящее: неожиданная ни для кого операция ВКС в Сирии. Ошеломительные новые самолеты тут и там наносили удары, заставив персидские монархии с любопытством следить за театром военных действий. Но от визита пришлось отказаться — король был сторонником ухода сирийского президента Башара Асада. Читайте также: Это знак: под прибывшим в Москву королем Саудовской Аравии сломался трап-эскалатор (ВИДЕО) Вместо него в Россию был направлен принц Салман, тепло именуемый среди востоковедов «Салманычем». Именно Салманыч наводил мосты, встречаясь со всеми заинтересованными сторонами. Как навел? Ну об этом можно судить по шквалу фейковых новостей, где ему приписывали оскорбительные слова в адрес российской армии. Мой товарищ Исраэль Шамир (журналист — прим. ред.) перелопатил тонны источников и доказал, что ни одна не соответствует правде. Впрочем, это именно принц Салман герой многих фейк-ньюс: он угрожал России, он арестован и прочая чепуха. В России Салманыч заслужил большое уважение. Еще одним мифом, или фейком, нужно назвать версию того, что традиционно Россия и Саудовская Аравия были врагами. Это не так, отношения между двумя нашими странами были разными: Советская Россия первая признала Саудовское государство, в 1926 году, сразу же после того, как отец нынешнего короля провозгласил себя правителем Хиджаза и Неджа. До 1938 года у обеих стран были неплохие отношения — мы даже продавали в аравийские пустоши бензин. Правда и в том, что в последующие годы основным союзником королевства стали США, выгодно заключив нефтяные сделки. Эр-Рияд демпинговал нефтью против СССР и социалистических арабских стран. Дошло до того, что нефтяных министров взял в заложники легендарный Карлос. Саудовский министр сидит бледный около стола пытаясь ухватить за руку Карлоса. Тот улыбается и курит сигару. Оба знают, что демпинговать это плохо. А еще знают про характер Карлоса. За улыбкой ведь всегда может оказаться оскал. Это была, кстати, зарисовка номер два. Но как говорят — ничего не вечно под луной. В этой связи осторожные попытки Эр-Рияда избавиться от навязчивой опеки Вашингтона являются историческими не только для КСА, но и всего взбудораженного региона. Последствия политики Соединенных Штатов на арабском Востоке совсем не радуют обитателей королевского дома, которые пока не стали жертвами, но могут легко ими оказаться. Вообще в политике кидать принято, и США не раз поступали так по отношению к своим союзникам. Визит короля аль-Сауда все-таки в первую очередь символичный жест, которым он дает понять, что не против роли России в этих событиях. Пусть будут в Сирии базы, никаких проблем. Да, будет еще обсуждение и военно-технического партнерства, и цен на нефть. Читайте также: Саудовская Аравия стремится укреплять отношения с Россией, — король Аль Сауд Это все важно и интересно, это большие деньги и большие перспективы. Но главное, что должно прозвучать: «Мы не против Асада». Пусть кулуарно и за закрытыми дверями. Это станет завещающей страницей мытарств многострадального президента Сирии. А дальше начнется другая игра. Вчера он выразил надежду, что эта встреча поспособствует развитию сотрудничества «на благо и пользу двух стран и народов» и «мира во всем мире». Мне лично понравилось это послание. Хотя Асад лучше всех знает цену этому «миру». Игорь Молотов

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Надежда есть, мы своих не бросаем — депутат о судьбе плененных ИГИЛ русских бойцов

Один из руководителей «Боевого братства» депутат Дмитрий Саблин сообщил радиостанции «Говорит Москва», что о гибели захваченных ИГИЛ русских добровольцев в настоящее время нет подтверждённых данных. «Пока нет информации. Всегда надежда на лучшее. Мы своих никогда не бросаем. А государство делает все, чтобы поддержать своих людей». От других комментариев на эту тему депутат Госдумы РФ, долгие годы регулярно посещающий с рабочими визитами Сирию, отказался: «Не хотелось бы на эту тему говорить. Это всё-таки жизни людей. Тут каждое слово, сказанное публично или непублично, может другими вещами обернуться». Во время беседы Саблин также подтвердил, что один из захваченных ИГИЛ* бойцов — Григорий Цуркану, член Всероссийской ветеранской организации «Боевое братство». Ранее ряд изданий написали, что ростовский казак Роман Заболотный якобы уже убит. О его гибели от рук террористов рассказал телеканалу «Дождь» депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров. Вслед за этим депутат Госдумы и донской атаман Водолацкий заявил, что террористы ИГИЛ якобы казнили двоих пленников. Подчеркнём, что оба депутата, заявивших о гибели русских добровольцев, в данном случае не являются надёжными источниками информации. Вызывает большое сомнение их тезис о том, что они располагают проверенными данными. ИГИЛ до сих пор не делало каких-либо официальных заявлений о судьбе наших бойцов, хотя их казнь и очень вероятна, судя по практике обращения группировки с пленными. Сообщения о жестокой казни захваченных россиян впервые появились в арабских социальных сетях 1 октября. В сочувствующих боевикам блогах подчеркивалось, что эта информация не подтверждена. Напомним, медиа-крыло ИГИЛ в конце сентября сообщило о пленении двоих «российских военнослужащих». 3 октября террористы опубликовали ролик, на котором пленные назвали свои имена — Роман Заболотный и Григорий Цуркану. Заболотный был опознан как член казачьего общества из Ростовской области, Цуркану — как участник домодедовского «Боевого братства», бывший военнослужащий ВДВ. Читайте также: Сирия: Спецназ захватил банду ИГИЛ и вскрыл схему их связи с военными США (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Закат Европы: на улицах Гааги толпы радикальных исламистов под флагами ИГИЛ скандируют «Аллах акбар» (ВИДЕО)

2 октября в Гааге, неподалеку от голландского королевского двора, прошла манифестация сторонников радикального ислама, на которой толпа под черными знаменами ИГИЛ* громко скандировала «Аллах акбар». Видео данного мероприятия получило широкий резонанс в западных социальных сетях и заставило еще раз вспомнить о предрекаемом мыслителями «Закате Европы». Читайте также: Террористы ИГИЛ казнили двоих россиян, захваченных в Сирии, — депутат Госдумы * Запрещенная в РФ террористическая организация

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Заболотний и Цуркану были казнены

В Госдуме с ссылкой на источники в сирийской армии и показания захваченных боевиков подтвердили, что двое пленных под Шолой был казнены боевиками ИГИЛ. http://www.rbc.ru/politics/05/10/2017/59d67d809a79474bab3b6c70 – цинк

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