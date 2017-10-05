С-400 для Саудовской Аравии
13:18. 5 октября 2017 Просмотров - 174 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вчерашние предположения о том, что Саудовская Аравия может последовать примеру Турции в плане закупок российского вооружения https://colonelcassad.livejournal.com/3724553.html, достаточно скоро подтвердились. Причем саудиты особо не оригинальничают и также как Эрдоган хотят С-400
Возможность подписания контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Саудовскую Аравию сегодня существует, при этом Эр-Рияду следует обеспечить стопроцентное авансирование данного соглашения, чтобы показать серьезность своих намерений, заявил в четверг РИА Новости представитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию, согласно которой в ходе визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда может быть принято решение о заключении пакета оружейных контрактов на сумму свыше 3 миллиардов долларов, подразумевающего поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Посол России в Саудовской Аравии Олег Озеров ранее заявлял в интервью РИА Новости, что королевство заинтересованно в закупке ЗРС С-400.
Между тем, в июне 2017 года США и Саудовская Аравия договорились о закупке американских вооружений и военной техники на сумму более 100 миллиардов долларов.
"Москве следует подходить к данному вопросу со здоровым прагматизмом – если Эр-Рияд действительно хочет купить С-400, то давайте подпишем соответствующий контракт со стопроцентным авансированием, и далее он становится в очередь на исполнение — после того как будут выполнены контракты на поставку данной системы в Китай, Турцию и, как ожидается, в Индию", — сказал представитель ЦАМТО.
Эксперт напомнил, что у России уже есть негативный опыт военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией, когда с саудовской стороны были даны обещания о закупках российского оружия и масштабные предварительные договоренности, которые не вылились ни во что конкретное, хотя Эр-Рияд обещал их реализовать в случае отказа Москвы от поставок С-300 в Иран.
При этом собеседник агентства отметил, что Россия располагает мощностями для исполнения как Гособоронзаказа данного контракта, так и экспортных контрактов. В частности, речь идет о заводе "Победа" в Нижнем Новгороде. При этом эксперт подчеркнул, что Россия не испытывает затруднений в продвижении на экспорт данной ЗРС – сегодня в очередь на переговоры о поставках С-400 стоят порядка десяти стран.
По словам представителя ЦАМТО, интерес Эр-Рияда к С-400 носит сугубо политический характер и обусловлен желанием улучшить отношения с Москвой.
"Если действительно будет подписаны соглашения о строительстве силами российских специалистов атомной электростанции в Саудовской Аравии и привлечении саудовских денег на поиск и добычи углеводородов на арктическом шельфе, то контракт на С-400 будет отличным дополнением к этому пакету", — сказал он.
https://ria.ru/defense_safety/20171005/1506241230.html – цинк
PS. Вполне понятно, что тут вопрос не только и не столько в деньгах, сколько в политических уступках от Эр-Рияда, которые скорее всего потребует Москва. Уступки эти в первую очередь связаны с политикой Саудовской Аравии в Сирии. Что именно Москва потребует от саудитов, станет понятно в ходе предстоящих переговоров. Но я бы сказал, судьба внешнеполитической поддержки "Ан-Нусры" висит на волоске.
Источник: colonelcassad.livejournal.com