Зачем Россия Соединённые Штаты спасла

Осенью 1863 года у берегов Америки появились эскадры русских кораблей. Американцы редко вспоминают этот случай, больше того — многие вообще ничего не знают о его значении. А между тем сохранением своей независимости Соединённые Штаты во многом обязаны русскому императорскому флоту. Для того, чтобы понять об истинных причинах американской экспедиции русских кораблей, следует обратить внимание на события в Европе того времени.



22 января 1863 года в Варшаве вспыхнуло восстание, и «в течение двух месяцев вся русская Польша была объята его пламенем». В апреле 1863 года Англия, Франция, а затем и Австрия предъявили русскому правительству ноты, по сути дела являвшиеся вмешательством во внутренние дела империи. Нависла реальная угроза войны с коалицией сильнейших западных держав.

Едва русские войска принялись подавлять мятеж, как за польских мятежников заступились западные державы. Начала, естественно, Англия — оплот гуманизма и демократии на земле. Пять лет назад английская армия кровавейшим образом подавила восстание в Индии — пленных привязывали к дулам пушек и выстрелами разносили на куски, население целых деревень бросали связанными в поле и пускали по ним слонов. Это, вероятно, зверством не считалось — но вот страдания поляков англичан отчего-то огорчили донельзя. И Англия (совместно с примкнувшими к ней Австрией и Францией) принялась бомбардировать Петербург грозными нотами, требуя немедленно предоставить Польше независимость согласно ее требованиям (то есть в тех самых шизофренических границах — «от моря до моря»).

Из Петербурга твердо отвечали, что не потерпят вмешательства в свои внутренние дела. Три «полякофильские» державы настаивали, и в конце концов их ноты превратились в самые настоящие ультиматумы: или Польша получит свободу, или — война!

Войны в Петербурге, конечно же, не хотели. Имея на своей стороне только Пруссию, Россия была поставлена в очень тяжелое положение. Помимо значительной части войск, занятых усмирением мятежа, приходилось держать наготове всю западную армию на случай осложнений в Финляндии и на Кавказе, где также велась усиленная пропаганда польских и иностранных агитаторов. Такие же предупредительные меры пришлось принять и для охраны русских морских границ. Трудность положения России усугублялась еще тем, что и в Балтийском море, и в Тихом океане флот наш был значительно слабее соединенных англо-французских морских сил и, в случае войны, все побережья России открывались для морских операций союзников. Кроме того существовала большая вероятность блокировки русского флота в Балтийском море с последующим полным его разгромом.

Тут-то на сцене появился управляющий Морским министерством адмирал Н.К. Краббе. Он предложил отличный выход: чтобы русский флот не погиб, запертый на Балтике, его следует вывести в океан. Если война и в самом деле вспыхнет, русские крейсера, оставаясь неуловимыми, смогут очень быстро нарушить морскую торговлю Англии, перехватывая британские гражданские суда. По сути, предлагалось перевести военный флот в режим каперства.

Политическое значение задуманной экспедиции адмирал Краббе оценивал в том смысле, что Россия снимала с себя угрозу, перенося ее на своих возможных противников, чем совершенно развязывала себе руки в польском деле. Из-за опасения огромных убытков и полного расстройства торговли Англия должна была, по мысли адмирала Краббе, немедленно отказаться от совместного выступления с Францией. Это должно было закрыть польский вопрос. Предполагалось, что французы и австрийцы без британской поддержки, не решатся воевать против союза России и Пруссии. План Краббе нашел поддержку моментально.



Контр-адмирал Степан Степанович Лесовский

В Атлантический океан из Балтийского моря вышла крейсерская эскадра под командованием контр-адмирала С.С.Лесовского в составе фрегатов «Александр Невский» (капитан 1 ранга А.Н.Андреев), «Пересвет» (капитан-лейтенант Н.В.Копытов), «Ослябя» (капитан 1 ранга И.И.Бутаков), корветов «Варяг» (капитан-лейтенант О.К.Кремер) и «Витязь» (капитан-лейтенант А.А.Лунд) и клипера «Алмаз» (капитан-лейтенант П.А.Зеленый).

Следуя указаниям, суда эскадры должны были поодиночке выйти из Балтийского моря (кроме фрегата «Ослябя», шедшего из Средиземного моря), пройти незамеченными Северное море и, обойдя Англию с севера, сосредоточиться в Нью-Йорке.

Ночью 18 июля 1863 года контр-адмирал С.С.Лесовский прибыл на борт фрегата «Александр Невский», стоявшего на Кронштадтском рейде, а на рассвете корабль снялся и вышел в море. У Ревеля к нему присоединился фрегат «Пересвет», у острова Даго — корветы «Варяг» и «Витязь», а в проливе Малый Бельт — клипер «Алмаз» и доставившие уголь для пополнения запасов винтовые транспорты «Артельщик» и «Красная Горка».

Только утром 26 июля, когда корабли находились в походном строю, команды узнали цель похода. Погрузив в море уголь с транспортов (впервые в истории отечественного флота заправку боевых кораблей осуществляли на ходу), корабли отряда начали движение через проливы и скрытно вышли в Северное море, обогнули северную оконечность Шотландии и пошли через Атлантический океан путем, мало посещаемым торговыми судами. Сберегая уголь на случай боя или длительного безветрия, корабли отряда проделали большую часть пути под парусами. Крейсера выдержали два жестоких шторма и ураган, но 18 августа отстал «Алмаз», 25 августа — «Витязь», а 30 августа — «Варяг». 5 сентября «Александр Невский» и «Пересвет» встретили «Варяг» и «Витязь» и 13-го вместе прибыли в Нью-Йорк. 29-го пришел отставший «Алмаз», а на следующий день прибыл фрегат «Ослябя», самостоятельно совершивший переход из Средиземного моря.

Одновременно для операций в Тихом океане в Сан-Франциско была сосредоточена другая крейсерская эскадра под командованием контр-адмирала А.А.Попова в составе корветов «Богатырь» (капитан-лейтенант Чебышев), «Калевала» (капитан-лейтенант Карнеллан), «Рында» (капитан-лейтенант Сфурса-Жиркевич) и «Новик» (капитан-лейтенант Скрыплев) и клиперов «Абрек» (капитан 1 ранга К.П.Пилкин) и «Гайдамак» (капитан-лейтенант А.А.Пещуров). 14 сентября 1863 года корвет «Новик» на пути из Хакодате в Сан-Франциско потерпел крушение у мыса Де Лос-Рейс.



Эскадра С.С. Лесовского в Нью-Йорке.

Кроме угрозы морским сообщениям Англии и Франции в случае войны, в задачу эскадр входила демонстрация солидарности с Северными штатами Америки в ходе гражданской войны против рабовладельческого Юга, поддерживаемого Англией и Францией. Русским эскадрам не ставилась задача участвовать в боевых действиях против Юга. Наоборот, предписывалось соблюдать строжайший нейтралитет. Тем не менее, настроение экипажей кораблей было на стороне северян.

Наличие русских военных кораблей сдерживало флот южан от активных действий. Некоторые американские исследователи считают, что конфедераты «были предупреждены о решимости русской эскадры помочь местным властям в отражении нападения» и не рискнули атаковать Сан-Франциско.

Надо сказать, что появление в разгар гражданской войны у берегов Америки русских кораблей в Нью-Йорке и Сан-Франциско произвело в САСШ настоящую сенсацию. Осенью 1863 года американские газеты (New York Times, New York Herald, New York Daily Tribune, Daily Alta California, Harper’s Weekly, National Intelligencer etc.) пестрели многочисленными статьями, рисунками, объявлениями о торжественных манифестациях, приемах и обедах в честь русских моряков. Никогда ранее Россия, ее политика, роль в мире и особенно ее отношения с Соединёнными Штатами не привлекали столь пристального внимания американской общественности.

Внезапное появление русских эскадр в Нью-Йорке и Сан-Франциско стало для Англии педагогическим шлепком по самом мягкому месту. К тому времени в мире уже гремела слава крейсера южан «Алабама», практически парализовавшего атлантическую торговлю северян и потребовавшего для своей поимки 15 боевых кораблей. Пять русских крейсеров на Тихом океане и шесть в Атлантике в составе двух эскадр давали в сумме одиннадцать потенциальных «Алабам», остановить которые не хватило бы сил даже у флота Ее Величества.

В июле 1864 года, когда войска северян в Америке перешли в наступление по всему фронту, обозначилась их победа над конфедератами и отпала угроза военных действий со стороны Англии и Франции, русские эскадры были отозваны на Родину. Результаты этой операции были высоко оценены министром иностранных дел России князем А.М.Горчаковым и оказали сильное влияние на развитие крейсеров как нового класса боевых кораблей.

Обещанной от «полякофильской троицы» войны так и не дождались — все грозные ультиматумы Англии — Франции — Австрии оказались грандиозным блефом. В Лондоне понимали, что если дело дойдет до войны с Россией, то эскадры, базирующиеся в американских портах, смогут причинить ощутимый ущерб морской торговле и колониальным владениям Великобритании. Это оказало сдерживающее влияние на английскую политику в отношении России и США.

Президент А. Линкольн оценил пребывание российских эскадр у берегов США как военный фактор, приведший к провалу попыток Британии и Франции вмешаться в ход Гражданской войны между Севером и Югом. Союз Соединенных Штатов и Российской империи представлял собой большую опасность для Британии в будущем. Создание этого союза стало серьезным просчетом британской дипломатии. При отплытии эскадры домой на прощальном обеде мэр Бостона сказал: «Русская эскадра не привезла нам ни оружия, ни боевых снарядов для подавления восстания, но она принесла с собою более этого — чувство международного братства, своё нравственное содействие».



На борту “Нахимова”

P.S. В 1893 году в США всерьез рассматривался вопрос об обустройстве постоянной военно-морской базы флота Российской империи в гавани Нью-Йорка. « Если российский флот будет постоянно находиться в Нью-Йорке и прилегающих водах, – писала газета The New York Times, – то имеющиеся у сильной британской эскадры, стационированной в Северной Америке, возможности для внезапного нападения на незащищенные порты атлантического побережья США будут серьезно ослаблены. Русские офицеры, находящиеся сейчас в Нью-Йорке, почти единогласно выражают мнение, что российский крейсер 1 ранга “Адмирал Нахимов” по своим боевым возможностям превосходит флагман британской эскадры “Блейк”. В настоящий момент “Нахимов2 стоит на якоре на Норт-Ривер».



Крейсер “Адмирал Нахимов”

И далее американские журналисты приводят любопытные цифры о русском флоте. «Российский флот по величине считается третьим в мире, – пишет The New York Times. – Пальма первенства здесь принадлежит Великобритании, а второе место занимает Франция. Тем не менее, некоторые броненосцы и броненосные крейсера, которыми обладает Россия, по своей мощи не имеют равных на всем свете. Подавляющее большинство из этих кораблей построено на российских верфях. Орудия, которые они несут, также в основном изготовлены в России. Поначалу многие типы орудий для российской морской артиллерии разрабатывались в Германии, на заводах герра Круппа. Однако в дальнейшем русские военные инженеры внесли в их конструкцию усовершенствования, и сегодня российские военно-морские орудия уступают, возможно, лишь тем, что изготавливаются на государственных заводах в Соединенных Штатах.

Среди наиболее мощных кораблей, которые Россия сможет отрядить в состав постоянной эскадры, стационированной в наших водах: «Екатерина Вторая» – эскадренный броненосец водоизмещением 10150 тонн, «Александр Второй» – эскадренный броненосец водоизмещением 8440 тонн, «Двенадцать Апостолов» водоизмещением 8076 тонн, «Георгий Победоносец» – эскадренный броненосец водоизмещением 10280 тонн (…)



Крейсер “Дмитрий Донской”

Большинство перечисленных кораблей равны или превосходят по размерам и боевой мощи британский броненосец ‘Виктория’, недавно погибший у побережья Триполитании.

Британский крейсер ‘Блейк’, вызвавший восхищение у стольких американцев во время военно-морского парада по случаю четырехсотлетия открытия Америки, в бою с любым из вышеназванных российских кораблей будет выглядеть просто пигмеем.

Корабли, подобные ‘Синопу’, имеют четырнадцатидюймовую броню, а их вооружение состоит из 6 двенадцатидюймовых казнозарядных орудий (каждое весит 50 тонн), 11 шестидюймовых казнозарядных орудий (каждое весит 6 тонн), восьми скорострельных орудий, 6 пулеметов и 8 торпедных аппаратов.

Британская эскадра, стационированная в Северной Америке и Вест-Индии, сейчас состоит из 14 боевых кораблей – в основном канонерок и крейсеров водоизмещением не более 3000 тонн. Если, в свете намерения России разместить в Северной Америке мощный флот, Великобритания пожелает уравновесить или превзойти военно-морские силы США, подкрепленные российскими кораблями, английскому адмиралтейству придется отрядить на североамериканскую станцию отряд, почти равный по силам эскадре Ла-Манша».



Фрегат “Рында”

Источник: nashaplaneta.su