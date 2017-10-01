«Крым». Премьера удалась

Летнее ожидание премьеры фильма Алексея Пиманова «Крым» нас не разочаровало. Приз зрительских симпатий – вот что заслужили его создатели. История влюбленных Саши и Алены, оказавшихся в непростой жизненной ситуации из-за конфликта на Украине и ситуации вокруг Крыма, никого не оставила равнодушным.

Реальная история крымской весны 2014 года: герои прошли проверку на душевную стойкость, настоящую дружбу, веру, честь и любовь. Древний город Мангуп-Кале, где зародилась любовь Алены и Саши, как частное, и украинский конфликт, как общее. Чего избежали люди, приняв историческое решение о возвращении на родину? Войны на пороге своего дома.

Об этом говорили и сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, и телеведущий Роман Бабаян, и представитель МИД РФ Мария Захарова.

Понравился фильм Пиманова тем, кто способен осознать важность сделанного крымчанами шага: путь к реальной свободе и безопасности. Пользователи в социальных сетях уже обменялись впечатлениями до и после просмотра кинокартины.

Лучше всего о популярности фильма «Крым» скажут сухие цифры Единой автоматизированной информационной системы Фонда Кино (ЕАИС). Отличную операторскую работу Пиманова зрители уже успели оценить порядка. Только за первый уикэнд сборы составили порядка 129 168 274 рублей. Общие сборы – 129 912 168 рублей.

Этот фильм стоит посмотреть всем, чтобы больше узнать не просто о крымской весне, но и о личных переживаниях людей, попавших в гущу этих событий. Сложное время, правильные, но трудные решения, ситуации, из которых не каждый смог бы выйти с честью… Все это в фильме «Крым».