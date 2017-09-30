Унесённое глобализацией. Бразилия.
21:40. 30 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у i_mar_a в Унесённое глобализацией. Бразилия.
2. Поскольку это не электричество по причинам, которые описаны в п. 1., то тот факт, что подобные устройства непонятного нам сейчас назначения на старых фотографиях встречаются слишком часто, в то время существовал какой-то другой способ генерации, передачи и преобразования энергии, который массово использовался ВМЕСТО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. Я пока не знаю, что это было такое. Может быть что-то на основе эфира, может быть на основе инфра или ультразвука, а может быть ещё что-то, о чем мы пока даже не догадываемся, как в начале 20 века, уже зная об электричестве и даже радиоволнах не догадывались о возможности создания и использования микроволн или возможности передавать информацию с помощью квантовых эффектов значительно быстрее скорости света.
3. Похоже, что данный способ генерации, передачи и преобразования энергии по каким-то причинам перестал работать. Причём как раз где-то в начале или середине 19 века. После чего ему стали искать замену и нашли в виде электричества только в конце 19 века. Возможно, что именно этим объясняется то, что на многих фотографиях 19 века мы видим обезлюдившие города. Тут фокус в том, что город, особенно большой, не может существовать без использования большого количества энергии. Если сейчас нам отключить в городах электричество, то они превратятся в большие многоэтажные бетонные кладбища, поскольку жить в них станет невозможно. То есть, когда старый способ генерации, передачи и преобразования энергии перестал работать, люди были просто вынуждены уйти из городов, чтобы выжить. И пока не нашли новый способ в виде электричества, города стояли пустые. А когда нашли и освоили электричество, народ стал снова возвращаться в города.
Здравствуйте, друзья. Сегодня мы слегка абстрагируемся от Евразии и перенесемся на южноамериканский континент.
Самая большая и самая развитая страна континента – Бразилия. А что мы про неё знаем, кроме изобилия в ней диких обезьян? Ровным счетом очень мало. В Википедии не написано о том, что своё название она получила от сказочного острова, который присутствовал в легендах европейцев и находился где-то в атлантике. Мореплаватели, увидев эти земли, очень долго думали, что они открыли именно тот самый остров, ну и назвали эти земли соответственно. Ещё Бразилия была мечтой Остапа Бендера, страной футбола и растворимого кофе. Ну и на этом наши познания по этой стране в общем завершаются. Из-за удаленности и дороговизны туристические маршруты россиян в Бразилию распространены мало. Хотя, по разговорам, там есть что посмотреть. Но мы будем смотреть не то, что там находится сейчас, а то, что было лет эдак сто назад. А конкретно будем смотреть странные архитектурно-технические устройства, сохранившиеся на многочисленных архивных фото. Удаленность континента, скорее всего, способствовала тому, что многие эти устройства благополучно дожили (по крайней мере внешним видом) до второй половины прошлого века, в то время как в Европе они были тотально снесены в период 1920-1930 годов. Кроме того, данные устройства имеют отличие например от европейских, о которых тоже можно судить только по фото. Итак, начинаем.
Как видно, на улицах Сан-Паулу слева стоят обычные столбы с проводами, а справа более высокие столбы стоят как будто бы без проводов. Но фото 1920 года, когда вовсю был проволочный телеграф. Может, это он и есть?
Такая же картина, только рядом стоит еще один столб с подобием кронштейна от фонаря. Возможно, делали кап.ремонт осветительной линии, но забыли удалить старый столб.
То же самое, только если приглядеться, количество горизонтальных планок на траверсах столбов справа на столбах начиная с третьего уменьшается с пяти до двух. А куда же девать провода, если они там были? Их куда-то завели? Слева электрические провода просто заходят в дом обычными соплями без боковых траверс и сжимов, видимо, изобретением ПУЭ там жизнь себе не усложняли.
Здесь аналогично, только наши столбы теперь слева. Количество горизонтальных планок на траверсах убывает, и провода никуда не ответвляются. А может их и нет совсем, и быть не должно? Если они нужны только для того, чтобы приблизить некое поле к вазам, стоящим на здании слева, всё в очередной раз встает на свои места. Налицо еще один пример функционирования системы передачи атмосферного электричества через эфир. Вот только настоящие провода в этот дом уже тоже заведены со столба справа. Как видим, глобализация идет полным ходом. Либо на то время в домах пользовались сразу двумя системами электроснабжения, или эфирная к тому времени уже не работала (сломать её просто, достаточно снести купол на установке в другом конце линии). Это всё конечно хорошо и статей написано уже немало, только появились ещё некоторые любопытные фото.
Для чего эти траверсы понадобилось задирать так высоко (спойлер – чтобы их высота была на одном уровне с установкой, которая справа)? Обеспечивать в те времена такой габарит только для проезда автомобилей или гужевого транспорта ну совсем не было необходимости, да и обслуживать такие столбы в разы сложнее.
Судя в глазомерном масштабе, согласно среднего роста человека, высота этого столба составляет около 18 метров (обратите внимание на светильник справа и к чему он крепится, на эту тему будет материал ниже по тексту). При толщине одного этажа хрущобы 2,5 м это (на минуточку) 7 этажей стандартной пятиэтажки. Для чего такие сложности? Ответ может быть только один – поле с этих столбов использовалось только в высотных зданиях, которыми владели как правило богатые люди.
Как видим, столбы имеют одну высоту с интересной установкой на крыше, которая и есть та самая установка, к которой приходит конец линии из столбов. Не исключено, что домами на этой улице владел один хозяин, и он создал по всей улице инженерную сеть. Вообще это очень интересное фото. Рельсы под трамвай есть, а проводов под него не наблюдается. На здании слева висит электрический светильник, а провода к нему не подходят. И из всех домов под углом 60 градусов к земле торчат какие-то палки. Но к ним мы еще вернемся.
Вглядитесь внимательно в обведенное место. Это совсем не изоляторы и при такой их форме закреплять на них провода достаточно сложно (форма не расчитана на нагрузки и воздействия от проводов). Тогда что это? Очевидно, это и есть тот самый случай, описанный здесь, а предметы, напоминающие изоляторы, и есть мини-купола. Смущает коробка, висящая чуть ниже. Что это? Проводов вверху не наблюдается. Неужели это какой-то переход с провода на эфир? Звучит слишком вызывающе, но другого на ум не приходит.
Аналогичная ситуация и здесь. Несколько проводов приходят на изоляторы, расположенные сверх горизонтальных планок. Ничего необычного, кроме предметов, расположенных под планками. Что это? Никто никогда не использует такие конструкции траверс на проходных опорах, хоть в электроснабжении, хоть в связи. И снова висит коробка. Если опора была бы с подкосом в сторону фотографа, можно было бы подумать, что она была тупиковой, но ни подкоса, ни проводов не наблюдается. М-да. Но поехали дальше.
Обратите внимание на подвешенные к конструкции купола фонари. Они явно электрические. Судя по трудности доступа к ним, включаются они дистанционно. Однако никаких проводов к ним не подходит. Объяснить это можно только тем, что фонари работают при однопроводной схеме включения, используя металлосвязи, отходящие от купола. Для чего понадобилось освещать купола, сказать сложно, скорее всего здесь использовалась декоративная подсветка.
То же самое видно и на этом фото. Фонари крепятся на металлосвязи, выходящие из здания. Доступа человека к ним нет и газовые трубы либо провода к ним не подходят. Отличительной особенностью газовых фонарей является то, что у них поверх плафонов натянута металлическая сетка, предохраняющая от падения. Здесь этой сетки не просматривается. Т.о, имеем не совсем обычные электрические фонари.
Вообще Бразилия по всем фото больших и малых городов выглядит продвинутой в части использования атмосферного электричества.
Надо признаться, ряд разновидностей установок по выработке электричества по фото распознал именно здесь впервые. Неужели это всё унесла глобализация?
Здесь вообще видно, что во второй половине 20 века в Рио-де-Жанейро все купольные установки благополучно здравствуют, даже шпили остались те самые, которые например в СССР посрезали буквально до 1930 года. Очень странно. Но это ещё далеко не всё.
Знаменитые торговые киоски, которые описаны здесь, в Бразилии также благополучно здравствуют всю первую половину 20 века. Купол таких киосков сам являлся установкой по выработке электричества, которое использовалась там минимум для внутреннего освещения. Для справки, в СССР они были ликвидированы вместе с НЭПом, и им на смену пришли ларьки "Союзпечать" и "Уралочки", и то через несколько десятилетий.
Обратите внимание, электрические провода проходят мимо осветительного фонаря и даже в дом не заходят. Но интересно в общем не это, а обилие металлических палок, торчащих от стен здания под углом. Что это? Нечто похожее было на Бердянском маяке в первые годы его эксплуатации. А здесь это используется в массовом порядке. Если приглядеться, то это и есть те самые мини-купола, которые стоят в т.ч. и на траверсах беспроводных столбов. Эти мини-купола вводятся через палку в зону действия поля от столбов, и затем передают это поле на металлосвязи здания, к чему они и прикрепляются. Видимо, для улучшения характеристик оконечных устройств длину этих палок, угол наклона и место крепления подбирали экспериментально по принципу трёх П, иначе сложно объяснить, почему всё разное. Без наличия на улице беспроводных столбов эти палки в общем не нужны и бесполезны.
Здесь, собственно, то же самое. Нижним концом палки электрически соединяют с металлосвязью зданий, причем в самых удобных местах. Возможно, эти палки служат дополнением к уже имеющейся энергетической установке здания непосредственно на крыше.
Привлёк внимание ещё один интересный объект.
Что-то труба стоит, а котельной нет. Нонсенс какой-то. Проверил с разных ракурсов, это точно отдельно стоящая труба. И скоб на ней нет, и следов дыма тоже. Что-то такое кажется уже встречалось. Ну точно, это же Муромский водопровод. Только здесь противоположный конец земного шара. Вот так оказывается тесен наш мир. Как мы помним, воду в том устройстве из скважин черпали насосы, которые питались напряжением, усиливаемым стоящей колонной. А в саму колонну сигнал направлялся отдельно стоящим на горе купольным сооружением. Вода там кстати была бесплатной для города всё время существования водопровода, от 1865 года до 192? года, после чего его закрыли типа из-за антисанитарии, и по тем же трубам пустили не менее грязную воду, но уже за деньги.
Давайте поищем, может и здесь мы это купольное сооружение на горе найдем. Его искать собственно и не надо.
Если исключить погрешность перспективы и параллакс, то кроме этой церквушки ничего похожего для нас нет. А что это за церковь?
Не без труда удалось это место реконструировать. Береговая линия с того времени сильно сдвинулась в сторону моря. Либо уровень воды снизился, либо берег искусственно намыли. Но не суть важно. Церковь эта сейчас называется Католическая церковь богоматери холма Глории и находится она там, где и была. А на месте трубы или колонны (как и следовало ожидать) – ничего. Церковь только слегка странноватая.
Ощущение такое, что это было обычное унитарное здание типа склада, которое выполняло вполне приземлённые технологические функции, и которое после легкого косметического внутреннего ремонта, не особо вкладывая средства, превратили в молельный дом. Уж больно простое внутреннее убранство у этого храма. И конструкция здания больше напоминает всё тот же Бердянский маяк.
Однако, если сейчас посмотрите современные фото бразильских городов, вы не найдёте из вышеприведённого ничего, разве что может быть купола старых зданий, но без шпилей. А произошло собственно то, что и происходило по всему миру – определённая сила постепенно уничтожала всё техническое наследие прошлого, внедряя оборудование иного типа и заменяя интенсивный способ получения энергии экстенсивным для получения прибыли. И происходило это в масштабах всего земного шара, с небольшими отставаниями в отдельных его местах. Ничего не поделаешь, глобализация есть глобализация. Будем считать, что это всего лишь налог на техническую неграмотность.
И в качестве десерта хочу предложить посмотреть на интерьер одного из простых бразильских домов начала 20 века. Посмотрите на осветительные приборы и сравните с теми, что приведены здесь.
До новых встреч.
П.С. Если в архивах будут попадаться материалы по другим материкам и странам, то эта тема будет продолжена.
Оригинал взят у tech_dancer в Унесённое глобализацией. Бразилия.
Примечание, Дмитрий Мыльников:
В последнее время появляется всё больше материалов на тему "хармового" или "атмосферного" электричества. Репост одного из таких материалов будет ниже.
Из увиденного тут и ранее, я лично сделал для себя несколько выводов.
1. То, что передавалось и использовалось с помощью этих устройств, это что угодно, но только не электричество. И этот вывод автоматически следует по одной простой причине. Если бы это было именно электричество, то тогда обязательно должна использоваться электрическая инфраструктура, то бишь провода, изоляторы, выключатели, предохранители и т.п. При этом, если храм был именно мощным генератором электричества, который питал всю округу, то в нём также кругом должны использоваться изоляторы, выключатели (рамзыкатели цепей), предохранители и т.п., причём рассчитанные на большую мощность. Но нигде в храмах мы ничего подобного не наблюдаем. А если и наблюдаем металлические элементы и даже провода, то они играют именно защитную функцию. То есть, их задача именно в том, чтобы спустить электричество в землю, а не в том, чтобы его куда-то передавать.
Примечание, Дмитрий Мыльников:
В последнее время появляется всё больше материалов на тему "хармового" или "атмосферного" электричества. Репост одного из таких материалов будет ниже.
Из увиденного тут и ранее, я лично сделал для себя несколько выводов.
1. То, что передавалось и использовалось с помощью этих устройств, это что угодно, но только не электричество. И этот вывод автоматически следует по одной простой причине. Если бы это было именно электричество, то тогда обязательно должна использоваться электрическая инфраструктура, то бишь провода, изоляторы, выключатели, предохранители и т.п. При этом, если храм был именно мощным генератором электричества, который питал всю округу, то в нём также кругом должны использоваться изоляторы, выключатели (рамзыкатели цепей), предохранители и т.п., причём рассчитанные на большую мощность. Но нигде в храмах мы ничего подобного не наблюдаем. А если и наблюдаем металлические элементы и даже провода, то они играют именно защитную функцию. То есть, их задача именно в том, чтобы спустить электричество в землю, а не в том, чтобы его куда-то передавать.
2. Поскольку это не электричество по причинам, которые описаны в п. 1., то тот факт, что подобные устройства непонятного нам сейчас назначения на старых фотографиях встречаются слишком часто, в то время существовал какой-то другой способ генерации, передачи и преобразования энергии, который массово использовался ВМЕСТО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. Я пока не знаю, что это было такое. Может быть что-то на основе эфира, может быть на основе инфра или ультразвука, а может быть ещё что-то, о чем мы пока даже не догадываемся, как в начале 20 века, уже зная об электричестве и даже радиоволнах не догадывались о возможности создания и использования микроволн или возможности передавать информацию с помощью квантовых эффектов значительно быстрее скорости света.
3. Похоже, что данный способ генерации, передачи и преобразования энергии по каким-то причинам перестал работать. Причём как раз где-то в начале или середине 19 века. После чего ему стали искать замену и нашли в виде электричества только в конце 19 века. Возможно, что именно этим объясняется то, что на многих фотографиях 19 века мы видим обезлюдившие города. Тут фокус в том, что город, особенно большой, не может существовать без использования большого количества энергии. Если сейчас нам отключить в городах электричество, то они превратятся в большие многоэтажные бетонные кладбища, поскольку жить в них станет невозможно. То есть, когда старый способ генерации, передачи и преобразования энергии перестал работать, люди были просто вынуждены уйти из городов, чтобы выжить. И пока не нашли новый способ в виде электричества, города стояли пустые. А когда нашли и освоили электричество, народ стал снова возвращаться в города.
Здравствуйте, друзья. Сегодня мы слегка абстрагируемся от Евразии и перенесемся на южноамериканский континент.
Самая большая и самая развитая страна континента – Бразилия. А что мы про неё знаем, кроме изобилия в ней диких обезьян? Ровным счетом очень мало. В Википедии не написано о том, что своё название она получила от сказочного острова, который присутствовал в легендах европейцев и находился где-то в атлантике. Мореплаватели, увидев эти земли, очень долго думали, что они открыли именно тот самый остров, ну и назвали эти земли соответственно. Ещё Бразилия была мечтой Остапа Бендера, страной футбола и растворимого кофе. Ну и на этом наши познания по этой стране в общем завершаются. Из-за удаленности и дороговизны туристические маршруты россиян в Бразилию распространены мало. Хотя, по разговорам, там есть что посмотреть. Но мы будем смотреть не то, что там находится сейчас, а то, что было лет эдак сто назад. А конкретно будем смотреть странные архитектурно-технические устройства, сохранившиеся на многочисленных архивных фото. Удаленность континента, скорее всего, способствовала тому, что многие эти устройства благополучно дожили (по крайней мере внешним видом) до второй половины прошлого века, в то время как в Европе они были тотально снесены в период 1920-1930 годов. Кроме того, данные устройства имеют отличие например от европейских, о которых тоже можно судить только по фото. Итак, начинаем.
Как видно, на улицах Сан-Паулу слева стоят обычные столбы с проводами, а справа более высокие столбы стоят как будто бы без проводов. Но фото 1920 года, когда вовсю был проволочный телеграф. Может, это он и есть?
Такая же картина, только рядом стоит еще один столб с подобием кронштейна от фонаря. Возможно, делали кап.ремонт осветительной линии, но забыли удалить старый столб.
То же самое, только если приглядеться, количество горизонтальных планок на траверсах столбов справа на столбах начиная с третьего уменьшается с пяти до двух. А куда же девать провода, если они там были? Их куда-то завели? Слева электрические провода просто заходят в дом обычными соплями без боковых траверс и сжимов, видимо, изобретением ПУЭ там жизнь себе не усложняли.
Здесь аналогично, только наши столбы теперь слева. Количество горизонтальных планок на траверсах убывает, и провода никуда не ответвляются. А может их и нет совсем, и быть не должно? Если они нужны только для того, чтобы приблизить некое поле к вазам, стоящим на здании слева, всё в очередной раз встает на свои места. Налицо еще один пример функционирования системы передачи атмосферного электричества через эфир. Вот только настоящие провода в этот дом уже тоже заведены со столба справа. Как видим, глобализация идет полным ходом. Либо на то время в домах пользовались сразу двумя системами электроснабжения, или эфирная к тому времени уже не работала (сломать её просто, достаточно снести купол на установке в другом конце линии). Это всё конечно хорошо и статей написано уже немало, только появились ещё некоторые любопытные фото.
Для чего эти траверсы понадобилось задирать так высоко (спойлер – чтобы их высота была на одном уровне с установкой, которая справа)? Обеспечивать в те времена такой габарит только для проезда автомобилей или гужевого транспорта ну совсем не было необходимости, да и обслуживать такие столбы в разы сложнее.
Судя в глазомерном масштабе, согласно среднего роста человека, высота этого столба составляет около 18 метров (обратите внимание на светильник справа и к чему он крепится, на эту тему будет материал ниже по тексту). При толщине одного этажа хрущобы 2,5 м это (на минуточку) 7 этажей стандартной пятиэтажки. Для чего такие сложности? Ответ может быть только один – поле с этих столбов использовалось только в высотных зданиях, которыми владели как правило богатые люди.
Как видим, столбы имеют одну высоту с интересной установкой на крыше, которая и есть та самая установка, к которой приходит конец линии из столбов. Не исключено, что домами на этой улице владел один хозяин, и он создал по всей улице инженерную сеть. Вообще это очень интересное фото. Рельсы под трамвай есть, а проводов под него не наблюдается. На здании слева висит электрический светильник, а провода к нему не подходят. И из всех домов под углом 60 градусов к земле торчат какие-то палки. Но к ним мы еще вернемся.
Вглядитесь внимательно в обведенное место. Это совсем не изоляторы и при такой их форме закреплять на них провода достаточно сложно (форма не расчитана на нагрузки и воздействия от проводов). Тогда что это? Очевидно, это и есть тот самый случай, описанный здесь, а предметы, напоминающие изоляторы, и есть мини-купола. Смущает коробка, висящая чуть ниже. Что это? Проводов вверху не наблюдается. Неужели это какой-то переход с провода на эфир? Звучит слишком вызывающе, но другого на ум не приходит.
Аналогичная ситуация и здесь. Несколько проводов приходят на изоляторы, расположенные сверх горизонтальных планок. Ничего необычного, кроме предметов, расположенных под планками. Что это? Никто никогда не использует такие конструкции траверс на проходных опорах, хоть в электроснабжении, хоть в связи. И снова висит коробка. Если опора была бы с подкосом в сторону фотографа, можно было бы подумать, что она была тупиковой, но ни подкоса, ни проводов не наблюдается. М-да. Но поехали дальше.
Обратите внимание на подвешенные к конструкции купола фонари. Они явно электрические. Судя по трудности доступа к ним, включаются они дистанционно. Однако никаких проводов к ним не подходит. Объяснить это можно только тем, что фонари работают при однопроводной схеме включения, используя металлосвязи, отходящие от купола. Для чего понадобилось освещать купола, сказать сложно, скорее всего здесь использовалась декоративная подсветка.
То же самое видно и на этом фото. Фонари крепятся на металлосвязи, выходящие из здания. Доступа человека к ним нет и газовые трубы либо провода к ним не подходят. Отличительной особенностью газовых фонарей является то, что у них поверх плафонов натянута металлическая сетка, предохраняющая от падения. Здесь этой сетки не просматривается. Т.о, имеем не совсем обычные электрические фонари.
Вообще Бразилия по всем фото больших и малых городов выглядит продвинутой в части использования атмосферного электричества.
Надо признаться, ряд разновидностей установок по выработке электричества по фото распознал именно здесь впервые. Неужели это всё унесла глобализация?
Здесь вообще видно, что во второй половине 20 века в Рио-де-Жанейро все купольные установки благополучно здравствуют, даже шпили остались те самые, которые например в СССР посрезали буквально до 1930 года. Очень странно. Но это ещё далеко не всё.
Знаменитые торговые киоски, которые описаны здесь, в Бразилии также благополучно здравствуют всю первую половину 20 века. Купол таких киосков сам являлся установкой по выработке электричества, которое использовалась там минимум для внутреннего освещения. Для справки, в СССР они были ликвидированы вместе с НЭПом, и им на смену пришли ларьки "Союзпечать" и "Уралочки", и то через несколько десятилетий.
Обратите внимание, электрические провода проходят мимо осветительного фонаря и даже в дом не заходят. Но интересно в общем не это, а обилие металлических палок, торчащих от стен здания под углом. Что это? Нечто похожее было на Бердянском маяке в первые годы его эксплуатации. А здесь это используется в массовом порядке. Если приглядеться, то это и есть те самые мини-купола, которые стоят в т.ч. и на траверсах беспроводных столбов. Эти мини-купола вводятся через палку в зону действия поля от столбов, и затем передают это поле на металлосвязи здания, к чему они и прикрепляются. Видимо, для улучшения характеристик оконечных устройств длину этих палок, угол наклона и место крепления подбирали экспериментально по принципу трёх П, иначе сложно объяснить, почему всё разное. Без наличия на улице беспроводных столбов эти палки в общем не нужны и бесполезны.
Здесь, собственно, то же самое. Нижним концом палки электрически соединяют с металлосвязью зданий, причем в самых удобных местах. Возможно, эти палки служат дополнением к уже имеющейся энергетической установке здания непосредственно на крыше.
Привлёк внимание ещё один интересный объект.
Что-то труба стоит, а котельной нет. Нонсенс какой-то. Проверил с разных ракурсов, это точно отдельно стоящая труба. И скоб на ней нет, и следов дыма тоже. Что-то такое кажется уже встречалось. Ну точно, это же Муромский водопровод. Только здесь противоположный конец земного шара. Вот так оказывается тесен наш мир. Как мы помним, воду в том устройстве из скважин черпали насосы, которые питались напряжением, усиливаемым стоящей колонной. А в саму колонну сигнал направлялся отдельно стоящим на горе купольным сооружением. Вода там кстати была бесплатной для города всё время существования водопровода, от 1865 года до 192? года, после чего его закрыли типа из-за антисанитарии, и по тем же трубам пустили не менее грязную воду, но уже за деньги.
Давайте поищем, может и здесь мы это купольное сооружение на горе найдем. Его искать собственно и не надо.
Если исключить погрешность перспективы и параллакс, то кроме этой церквушки ничего похожего для нас нет. А что это за церковь?
Не без труда удалось это место реконструировать. Береговая линия с того времени сильно сдвинулась в сторону моря. Либо уровень воды снизился, либо берег искусственно намыли. Но не суть важно. Церковь эта сейчас называется Католическая церковь богоматери холма Глории и находится она там, где и была. А на месте трубы или колонны (как и следовало ожидать) – ничего. Церковь только слегка странноватая.
Ощущение такое, что это было обычное унитарное здание типа склада, которое выполняло вполне приземлённые технологические функции, и которое после легкого косметического внутреннего ремонта, не особо вкладывая средства, превратили в молельный дом. Уж больно простое внутреннее убранство у этого храма. И конструкция здания больше напоминает всё тот же Бердянский маяк.
Однако, если сейчас посмотрите современные фото бразильских городов, вы не найдёте из вышеприведённого ничего, разве что может быть купола старых зданий, но без шпилей. А произошло собственно то, что и происходило по всему миру – определённая сила постепенно уничтожала всё техническое наследие прошлого, внедряя оборудование иного типа и заменяя интенсивный способ получения энергии экстенсивным для получения прибыли. И происходило это в масштабах всего земного шара, с небольшими отставаниями в отдельных его местах. Ничего не поделаешь, глобализация есть глобализация. Будем считать, что это всего лишь налог на техническую неграмотность.
И в качестве десерта хочу предложить посмотреть на интерьер одного из простых бразильских домов начала 20 века. Посмотрите на осветительные приборы и сравните с теми, что приведены здесь.
До новых встреч.
П.С. Если в архивах будут попадаться материалы по другим материкам и странам, то эта тема будет продолжена.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com