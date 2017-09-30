Унесённое глобализацией. Бразилия.



Примечание, Дмитрий Мыльников:

В последнее время появляется всё больше материалов на тему "хармового" или "атмосферного" электричества. Репост одного из таких материалов будет ниже.

Из увиденного тут и ранее, я лично сделал для себя несколько выводов.



1. То, что передавалось и использовалось с помощью этих устройств, это что угодно, но только не электричество. И этот вывод автоматически следует по одной простой причине. Если бы это было именно электричество, то тогда обязательно должна использоваться электрическая инфраструктура, то бишь провода, изоляторы, выключатели, предохранители и т.п. При этом, если храм был именно мощным генератором электричества, который питал всю округу, то в нём также кругом должны использоваться изоляторы, выключатели (рамзыкатели цепей), предохранители и т.п., причём рассчитанные на большую мощность. Но нигде в храмах мы ничего подобного не наблюдаем. А если и наблюдаем металлические элементы и даже провода, то они играют именно защитную функцию. То есть, их задача именно в том, чтобы спустить электричество в землю, а не в том, чтобы его куда-то передавать.

Оригинал взят у