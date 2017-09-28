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Сводки от ополчения Новороссии 28 сентября 2017

15:51. 28 сентября 2017 Просмотров - 250 Нет комментариев Опубликовал:

В ВСУ распространяются призывы бойкотировать приказы командования из-за задержки ротации

В ВСУ распространяются призывы бойкотировать приказы командования из-за задержки ротации | Русская весна

Командир одного из взводов киевских военных призывает подчиненных бойкотировать приказы вышестоящего руководства из-за переноса ротации военнослужащих ВСУ на неопределенное время.

Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«В виду последних событий сроки ротационных мероприятий в 14-й отдельной механизированной бригаде, которые должны были начаться в конце сентября — начале октября 2017 года, вновь перенесены на неопределенное время, в связи с чем командир третьего взвода первой роты второго батальона 14-й бригады с позывным „Холк” призывает своих подчиненных бойкотировать приказы вышестоящего руководства», — рассказал Марочко.

Ранее он заявил, что командование ВСУ из-за нехватки бойцов на полгода отложило ротацию подразделений, находящихся в зоне «АТО». 

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских военных ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

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Саботаж Киевом «Минска-2» стал причиной кризиса в переговорах по Донбассу

Саботаж Киевом «Минска-2» стал причиной кризиса в переговорах по Донбассу | Русская весна

Украинская сторона, затягивая процесс по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, довела переговоры до кризисной ситуации.

Об этом сегодня на заседании Комитета поддержки жителей юго-востока Украины в Совете Федерации Федерального Собрания РФ заявил глава делегации ДНР в Минске, председатель парламента Республики Денис Пушилин.

«Все стороны переговорного процесса сходятся во мнении, что единственным путем политического решения является предоставление Республикам особо статуса.

В случае если срок особого статуса все-таки истечет, то всему процессу мирного урегулирования будет нанесен серьёзный ущерб. К сожалению, представители Украины делают все возможное, чтобы саботировать его реализацию, на протяжении трех лет они затягивали процесс, доведя ситуацию до нынешнего кризиса», — пояснил Пушилин.

По его словам, приняв условия формулы Штайнмайера, которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР, Республики пошли на значительные уступки украинской стороне, выразив тем самым готовность идти на решение ключевых вопросов.

Однако, как подчеркнул Пушилин, представители Киева отказываются идти на встречу по каким-либо вопросам, «подтверждая свою незаинтересованность в мирном разрешении конфликта».

«Мы не видим позитивных шагов со стороны Украины, что крайне безответственно в сложившихся обстоятельствах», — подытожил спикер парламента ДНР.

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Карта обстрелов по фронтам ЛНР за текущие сутки

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 28.09.2017

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Горячее «школьное перемирие» — сводки за сутки от ВС ДНР

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Андрей Марочко с обзором фронтовых сводок ЛНР на текущий момент

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Конвой МЧС России привез в ЛНР детское питание и медикаменты

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