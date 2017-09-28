Сводки от ополчения Новороссии 28 сентября 2017
- 21:35 В ВСУ распространяются призывы бойкотировать приказы командования из-за задержки ротации.
- 21:16 Саботаж Киевом «Минска-2» стал причиной кризиса в переговорах по Донбассу.
- 19:22 Карта обстрелов по фронтам ЛНР за текущие сутки.
- 18:44 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 28.09.2017.
- 16:08 Горячее «школьное перемирие» — сводки за сутки от ВС ДНР.
- 15:37 Андрей Марочко с обзором фронтовых сводок ЛНР на текущий момент.
- 15:07 Конвой МЧС России привез в ЛНР детское питание и медикаменты.
В ВСУ распространяются призывы бойкотировать приказы командования из-за задержки ротации
Командир одного из взводов киевских военных призывает подчиненных бойкотировать приказы вышестоящего руководства из-за переноса ротации военнослужащих ВСУ на неопределенное время.
Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«В виду последних событий сроки ротационных мероприятий в 14-й отдельной механизированной бригаде, которые должны были начаться в конце сентября — начале октября 2017 года, вновь перенесены на неопределенное время, в связи с чем командир третьего взвода первой роты второго батальона 14-й бригады с позывным „Холк” призывает своих подчиненных бойкотировать приказы вышестоящего руководства», — рассказал Марочко.
Ранее он заявил, что командование ВСУ из-за нехватки бойцов на полгода отложило ротацию подразделений, находящихся в зоне «АТО».
В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских военных ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Саботаж Киевом «Минска-2» стал причиной кризиса в переговорах по Донбассу
Украинская сторона, затягивая процесс по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, довела переговоры до кризисной ситуации.
Об этом сегодня на заседании Комитета поддержки жителей юго-востока Украины в Совете Федерации Федерального Собрания РФ заявил глава делегации ДНР в Минске, председатель парламента Республики Денис Пушилин.
«Все стороны переговорного процесса сходятся во мнении, что единственным путем политического решения является предоставление Республикам особо статуса.
В случае если срок особого статуса все-таки истечет, то всему процессу мирного урегулирования будет нанесен серьёзный ущерб. К сожалению, представители Украины делают все возможное, чтобы саботировать его реализацию, на протяжении трех лет они затягивали процесс, доведя ситуацию до нынешнего кризиса», — пояснил Пушилин.
По его словам, приняв условия формулы Штайнмайера, которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР, Республики пошли на значительные уступки украинской стороне, выразив тем самым готовность идти на решение ключевых вопросов.
Однако, как подчеркнул Пушилин, представители Киева отказываются идти на встречу по каким-либо вопросам, «подтверждая свою незаинтересованность в мирном разрешении конфликта».
«Мы не видим позитивных шагов со стороны Украины, что крайне безответственно в сложившихся обстоятельствах», — подытожил спикер парламента ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Карта обстрелов по фронтам ЛНР за текущие сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 28.09.2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Горячее «школьное перемирие» — сводки за сутки от ВС ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Андрей Марочко с обзором фронтовых сводок ЛНР на текущий момент
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Конвой МЧС России привез в ЛНР детское питание и медикаменты
К оглавлению | Источник: www.youtube.com