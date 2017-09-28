Сводки от ополчения Новороссии 28 сентября 2017

Командир одного из взводов киевских военных призывает подчиненных бойкотировать приказы вышестоящего руководства из-за переноса ротации военнослужащих ВСУ на неопределенное время.

Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«В виду последних событий сроки ротационных мероприятий в 14-й отдельной механизированной бригаде, которые должны были начаться в конце сентября — начале октября 2017 года, вновь перенесены на неопределенное время, в связи с чем командир третьего взвода первой роты второго батальона 14-й бригады с позывным „Холк” призывает своих подчиненных бойкотировать приказы вышестоящего руководства», — рассказал Марочко.

Ранее он заявил, что командование ВСУ из-за нехватки бойцов на полгода отложило ротацию подразделений, находящихся в зоне «АТО».

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских военных ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

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